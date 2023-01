Er zaten dan toch niet zóveel mensen te wachten op ‘That 90’s Show’, zo blijkt uit de Netflix-ranglijsten

‘Ginny & Georgia’ is een taaiere brok dan verwacht: ook ‘That ‘90s Show’ beet er zijn tanden op stuk.

Vorige week leek het nog alsof de reboot van de sitcom makkelijk naar plek één zou kunnen doorstoten, maar uiteindelijk is ‘That ‘90s Show’ niet hoger geraakt dan plaats twee. De populariteit van de reeks is ook snel getaand, want nauwelijks een week na de release valt ze al bijna weer uit de lijst. ‘Ginny & Georgia’ staat ondertussen voor de derde week op rij bovenaan, en krijgt daar het gezelschap van het Turkse romantische drama ‘Sahmaran’ en de animatiereeks ‘Record of Ragnarok’. Nog een opvallende nieuwkomer: ‘Physical’, een Koreaans programma waarin honderd kandidaten het tegen elkaar opnemen in fysiek slopende spelletjes. Blijkbaar hebben ze in Zuid-Korea niet op Netflix gewacht om een realistische versie van ‘Squid Game’ te maken.

Bij de films doen vooral de oorlogsdrama’s goed. Het Duitse ‘Im Westen nichts neues’ is dankzij de Oscarnominaties vier maanden na de oorspronkelijke release weer aan een blitzkrieg richting de top bezig, maar voorlopig houdt een andere Noorse oorlogsfilm stand: ‘Narvik’, genoemd naar het Noorse havenstadje waar Adolf Hitler tijdens WO2 zijn eerste nederlaag leed. Ook hier duikt er een titel uit Zuid-Korea op: ‘Jung_E’, de nieuwste sciencefictionfilm van regisseur Yeon Sang-ho (‘Train to Busan’, ‘Hellbound’), over een toekomst waarin robotten de oorlogen van mensen uitvechten en het kamp met de beste artificiële intelligentie dus in het voordeel is.

De tien populairste series op Netflix

1 Ginny & Georgia - seizoen 2 (lees hier onze ★★½☆☆-recensie)

2 Sahmaran

3 Record of Ragnarok - seizoen 2

4 Vikings: Valhalla - seizoen 2

5 Physical

6 En Place

7 Wednesday (lees hier onze ★★★½☆-recensie)

8 The Sinner - seizoen 3

9 Fauda - seizoen 4

10 That ‘90s Show (lees hier onze ★★½☆☆-recensie)

De tien populairste films op Netflix

1 Narvik

2 Im Westen nichts neues (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

3 The Hustle

4 Jung_E

5 Glass Onion: A Knives Out Mystery (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

6 Natale a Tutti Costi

7 Black Knight

8 The Pale Blue Eye (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

9 The Boss Baby

10 Dog Gone