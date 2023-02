Er zijn in het genre van de zwendelfilms al betere prenten gemaakt, maar ‘Sharper’ is zeker amusant

Enkele jaren geleden wandelden wij rond 3 uur 's nachts na een drinkgelag in café De Roskam terug naar ons Brusselse flatje, toen we op de voor de rest volledig verlaten Leopold II-laan ineens werden ingesloten door twee zielige straatboefjes. In een flits hoopten we nog dat ze alleen maar een sigaret kwamen bietsen, maar neen: het ene boefje trok zonder veel plichtplegingen een mes tevoorschijn waarvan hij de punt op onze pens richtte. Yup, we hadden het aan onze rekker.

‘Geef je telefoon en je portefeuille of ik snij je de keel over!’ siste het boefje met het steekwapen, terwijl zijn kompaan zijn best deed om zo dreigend mogelijk in onze richting te kijken. Héél even bekroop ons de lust om te zeggen: ‘Dat is onze buik! Onze keel bevindt zich 40 centimeter hoger. Van anatomie heb je blijkbaar geen kaas gegeten, idioot!’ Maar we besloten wijselijk om er het zwijgen toe te doen.

Geef je portefeuille of ik snij je de keel over: zo'n bedreiging heeft natuurlijk het voordeel van de duidelijkheid. In ‘Sharper’, zopas uitgekomen op Apple TV, hanteren de criminelen net iets verfijndere methoden. Zij staan niet in het holst van de nacht voor de neus van hun slachtoffers met messen te zwaaien, zoals die twee straatboefjes (die wij overigens met enkele briljante jiujitsu-afweertechnieken tegen de straatstenen wierpen, waarna we fluitend verder wandelden). De zwendelaars uit ‘Sharper’ benaderen hun slachtoffers in het volle daglicht met een verleidelijke glimlach op het gezicht en met een vriendelijke blik in de ogen, maar altijd met een duivels plan in hun achterhoofd. Ze doen zich voor als iemand anders, bluffen zich uw leven binnen, nemen uitgebreid de tijd om uw vertrouwen te winnen, en gaan er - als hun geraffineerde plan tenminste succesvol blijkt - uiteindelijk met uw poen vandoor.

In het begin van de film - nadat een pancarte ons heeft uitgelegd dat een sharper iemand is die op een bijdehante manier aan de kost komt - krijgt u een mooi voorbeeld van hun werkwijze. Een knappe studente (Briana Middleton) betreedt een boekwinkeltje in New York en vertelt de jonge uitbater (Justice Smith) dat ze in het kader van haar thesis op zoek is naar een boek van de schrijfster Zora Neale Hurston. Er springt een vonkje over tussen de studente en de uitbater, ze vertellen elkaar hun levensverhalen, en heel even denk je dat je naar een prachtige ontmoeting zit te kijken tussen twee verliefde zielen. Tegelijk voel je tot in de toppen van je buikvezels dat er iets niet klopt: zou het kunnen dat één van die twee charmante jongeren in realiteit een sharper is, een bedrieger die er op uit is om de ander te beduvelen?

Verderop in het verhaal maken we kennis met méér misleiders, méér doelwitten en méér uitgekookte samenzweringen, maar van ons krijgt u geen spoilers te horen. Een groot deel van het kijkplezier in ‘Sharper’ is immers afkomstig van het listige rollenspel dat zich voor uw ogen ontvouwt. Wie zit wie te bezwendelen? Vertolkt Julianne Moore een slachtoffer, of loopt ze zélf de boel te belazeren? 't Is amusant hoe de scenaristen de verschillende intriges gaandeweg in elkaar laten klikken, en ondertussen wordt er vooral door Moore deftig geacteerd. Ook geinig: Sebastian Shaw (Bucky Barnes!) die voor de ogen van een dame in een wijnkaraf staat te pissen. Wicked!

In de nogal makke dialogen en in de iets te voorspelbare ontknoping misten wij wel de donkere meestertouch van David Mamet: de maker van ‘House of Games’ en ‘The Spanish Prisoner’ - twee zwendelfilms die superieur zijn aan ‘Sharper’ - zou het draaiboek beslist meer scherpte, vernuft en diabolische charme hebben meegegeven. Maar wie op een verloren zondagavond nood heeft aan een amusant filmpje, is met ‘Sharper’ aan het goede adres. Hou gewoon voor ogen dat er in het genre al betere films zijn gemaakt (zie ‘The Sting’, ‘Matchstick Men’ en ‘Dirty Rotten Scoundrels’). We zeggen het maar opdat u zich na afloop niet bezwendeld zou voelen.