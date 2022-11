Er zit voorlopig één mooi moment in de YouTubereeks van Conner Rousseau en hij speelt er geen enkele rol in

‘Als mensen zich afvragen waarom ik in de politiek ben gestapt, wel, dit is het’, zegt Conner Rousseau in de eerste aflevering van ‘The Last Summer’ en even lijkt het alsof hij in een vlaag van volkomen eerlijkheid toegeeft dat hij alles voor de aandacht doet. Maar nee, Conner Rousseau heeft het over het onderwerp van de nieuwe reeks op zijn YouTube-kanaal: de zomerkampen waar hij sinds jaar en dag als vrijwilliger aan meewerkt.

Conner Rousseau, voorzitter van de partij Vooruit, werd onlangs dertig en gaf zichzelf, als een ware socialist, een cadeau waarmee hij de hele wereld gelukkig kon maken: een internetserie rond Conner Rousseau. ‘The Last Summer’, zo heet die reeks en ze gaat over een zomerkamp van de jeugddienst van de Socialistische Mutualiteiten waar Conner Rousseau na dertien jaar onbaatzuchtige inzet als vrijwilliger afscheid van moest nemen. De titel is een verwijzing naar ‘The Last Dance’, de Netflixreeks rond het laatste seizoen van basketballegende Michael Jordan bij de Chicago Bulls; ik hoop dat dat ironisch is bedoeld maar ik durf daar in dit geval mijn hand niet voor in het vuur te steken.

De eerste aflevering van ‘The Last Summer’ - voluit ‘The Last Summer Aflevering 1: De Eerste Laatste Dag’ - is woensdag verschenen, duurt krap zeven minuten en bij de start zie je Conner Rousseau in bloot bovenlijf in bed liggen. Je zou kunnen denken dat dat misschien niet hoort voor een toppoliticus, tot je beseft dat YouTube zowat het enige sociale medium was waar het bloot bovenlijf van Conner Rousseau nog niét te zien is geweest. Aan de cameraman geeft Conner Rousseau toe dat hij ‘misschien een kleine kater’ heeft, te wijten aan het Paradise City Festival de nacht voordien, maar hij stelt hem en de kijker meteen gerust: ‘Dat gaat mij niet tegenhouden, want dit is de start van een heel belangrijke week’. En dus gaat Conner Rousseau moedig op pad richting De Barkentijn in Nieuwpoort waar de kinderen al toestromen, ongetwijfeld blij dat ze erbij mogen zijn wanneer er geschiedenis wordt geschreven.

Er zit één mooi moment in ‘The Last Summer: De Eerste Laatste Dag’ en niet geheel toevallig speelt Conner Rousseau er geen enkele rol in. Een van de kinderen die inchecken in het kamp is Nikita, een jongetje dat gevlucht is uit Oekraïne en afgezet wordt door zijn moeder. Jef, een van de meer ervaren monitoren, neemt hem onder de vleugels, gaat met hem op zoek naar een bed en als het kind tijdens de eerste laatste nacht huilend van heimwee op een stoeltje in de gang zit, probeert hij hem ook te troosten. Jef en Nikita gaan even samen naar buiten, hij belooft dat ze leuke spelletjes gaan spelen en met een go-cart zullen rijden en het jongetje komt tot rust. ‘Ik wil een knuffeltje’, zegt Nikita nog met een kleine knik in de stem en even onhandig als ontroerend slaat Jef zijn armen om hem heen.

Dat had na zes minuten meteen een passend einde kunnen zijn voor deze eerste aflevering, maar dat was natuurlijk ingegaan tegen elke reden waarom ‘The Last Summer’ is gemaakt. En dus mag Conner Rousseau, met Jef naast hem, daarna nog enkele algemeenheden debiteren over hoe je op zo’n kamp ‘moet je roeien met de riemen die je hebt en van alles het beste moet maken’ en over hoe hij soms streng is voor zijn monitoren ‘omdat ze daar beter van worden’. Hij is wel fier op hen, geeft hij toe, ‘dat ze alles tot een goed einde brengen.’ ‘Nu niet gaan zweven hé?’, voegt hij er aan toe tegen Jef, die gewillig knikt. Uitstekend advies want als ‘The Last Summer’ één ding bewijst, dan toch dat Conner Rousseau het zweven wel in hun plaats zal doen.