Eric Goens: ‘Er wordt veel meer gepraat dan gesekst’

Sekswerk: het oudste beroep ter wereld, maar ook één van de controversieelste. Eric Goens waagt zich in ‘Het oudste beroep’ vijf afleveringen lang achter de rode gordijnen van bordelen en love hotels en gunt de Eén-kijker een blik in het leven van callgirls, erotische masseurs en seksuele dienstverleners.

HUMO Wat vind je zo prikkelend aan sekswerk? Als documentairemaker, natuurlijk.

ERIC GOENS «Ik wilde de alledaagse sekswerker aan bod laten komen. De mensen die daar al jaren hun brood mee verdienen: niet uit noodzaak, maar omdat ze in hun job geloven.»

HUMO Zoals Alfred, een seksuele dienstverlener voor mannen die fysiek en mentaal beperkt zijn. Wat houdt dat precies in?

GOENS «Dat kan ik het best uitleggen met een voorbeeld. Stef is een veertiger met het intellectuele vermogen van een 8-jarige. Hij begon de jongens in de instelling lastig te vallen en de verzorgers vonden geen oplossing. Dus stapten ze naar Aditi, een vzw voor intimiteitszorg. Zij schakelden Alfred in, die met Stef en zijn dokters in gesprek ging. Heel voorzichtig, opdat de dienstverlening geen negatieve gevolgen zou hebben. Alfred heeft hem uiteindelijk geholpen om zijn seksuele noden te bevredigen.

»Alfred zorgt ook voor een man die al bijna zijn hele leven verlamd is. Hij praat vooral met hem. Sekswerk vertrekt natuurlijk vanuit de seks, daar moeten we niet preuts over doen. Maar iedereen die ik sprak, van callgirls tot masseuses, vertelde me dat er veel meer gepraat dan gesekst wordt. Eenzaamheid woekert in onze maatschappij en sekswerkers kunnen troost bieden.»

HUMO Sekswerk is een taboe. Praten de beoefenaars er openlijk over?

GOENS «Het is niet evident. Kris was een truckchauffeur, maar is – geïnspireerd door zijn vriendin Alexandra – als erotisch masseur gaan werken. Hij ziet daar het probleem niet van in, maar veel van zijn vrienden hebben hem laten vallen. Alfred komt in de documentaire zelfs voor het eerst publiekelijk naar buiten als seksuele dienstverlener, want zijn familie weet van niets. Ik heb hem aangeraden om op voorhand toch enkele telefoontjes te plegen.»

HUMO Je praat ook met Marc, de 70-jarige uitbater van het Izegemse bordeel Diborgia. Ik kom zelf uit Izegem, maar wist niet dat het bestond.

GOENS «Goeie poging: dat zeggen ze allemaal (lacht). Wat een figuur is die Marc, zeg. Hij is van het oude slag, iemand die oprecht het beste met zijn meisjes voorheeft. Zo had hij een vrouw in dienst die het land uitgestuurd zou worden, dus is hij met haar getrouwd. Hij heeft dat blijkbaar zelfs aan de burgemeester van Izegem verteld: ‘Jij weet ook wel dat het een schijnhuwelijk is, hè.’ (lacht)»

HUMO Heeft de sekssector geleden onder corona?

GOENS «Nee, integendeel: men heeft het zelden zo druk gehad. Huidhonger, hè. De stijgende energieprijzen zijn dan weer wel nefast. Als een mens ineens krap bij kas zit, krijgt de verwarming voorrang op de massages.

»De politiek heeft nog de grootste impact op de sector. In juni is sekswerk eindelijk uit de strafwet gehaald, wat de deur openzet naar een sociaal statuut. Ik schrok toen ik ontdekte dat sekswerkers geen lening bij de bank konden krijgen. Dat is toch van de pot gerukt?»

HUMO ‘Het oudste beroep’ verschijnt op Eén. Moest je het kuis houden?

GOENS «Ik wilde niet anders. Ik heb dat mijn interviewees ook meteen verzekerd. Wie een remake van ‘De PinUp Club’ verwacht, is eraan voor de moeite.»

Het oudste beroep

Eén, dinsdag 30 augustus, 21.15