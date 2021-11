‘Eternals’ blijft tot in de kleinste computerpixels een vrij routineuze Marvelproductie

Heimwee naar de vingerknip van Thanos.

Eerst dit: hoe verder het Marvel Cinematic Universe uitdeint, hoe meer wij tot de overtuiging komen dat de Hemelheer, producent Kevin Feige, in 2019 een gouden kans heeft laten liggen om zijn levenswerk in schoonheid af te ronden: ‘Avengers: Endgame’ had immers de epische climax kunnen zijn van een 22 episodes tellende, mooi afgeronde franchise. Eilaas: het leegwringen van de comicbookwereld van Marvel moest worden voortgezet.

Maar hoe herstart je een franchise die met ‘Endgame’ in alle opzichten een orgelpunt (om maar niet te zeggen: een verzadigingspunt) had bereikt? In ‘Spider-Man: Far From Home’ zinderde de Vingerknip van Thanos nog na, en ook ‘Black Widow’ voelde in feite aan als een verlengstukje van de afgesloten ‘Infinity’-saga. Met het recente ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’ scheurde het MCU zich eindelijk los van de Avengers, en in het nagelnieuwe ‘Eternals’ wordt er zowaar een gloednieuw team geïntroduceerd.

Wie de Eternals zijn? Superhelden die zevenduizend jaar geleden door Arishem, de baas van de Celestials, naar de aarde werden gestuurd om de mensheid te beschermen tegen de Deviants – voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de uitleg die in het begin van de film over het scherm rolt. Bij de Eternals zitten onder meer een vliegende man (Richard Madden) wiens ogen laserstralen afvuren, een dame (Salma Hayek) die over zelfhelende krachten beschikt, een zwijgzame deerne (een verrassend ingetogen Angelina Jolie) die lichtgevende sabels hanteert, en een krachtpatser – meteen de enige die écht iets speciaals kan – die zich heeft gespecialiseerd in het brouwen van het unieke ‘speekselbier’: een mengsel van wijn, bier, mede en spuug.

De fans van ‘Game of Thrones’ zullen rillingen krijgen van de scène waarin Madden (Robb Stark!) en Kit Harington (Jon Snow!) – hij speelt het vriendje van een Eternal – elkaar begroeten aan de boorden van de Thames: wij begonnen spontaan ‘King of the North! King of the North! King of the North!’ te scanderen. Het is trouwens Harington die in ‘Eternals’ een wel héél pertinente vraag stelt: als het de missie is van de Eternals om de mensheid te beschermen, waarom kwamen ze dan niet tussen in de strijd tegen Thanos? U moet zelf maar eens gaan luisteren naar het niet bijster overtuigende antwoord van de Eternals.

De enige échte hamvraag was: zou regisseuse Chloé Zhao, zij die met ‘The Rider’ en ‘Nomadland’ de grenzen tussen documentaire en fictiefilm in een poëtische gloed liet vervagen, haar stempel kunnen drukken op de opnieuw opflakkerende oorlog tussen de Eternals en de Deviants? Hmmm. Zhao heeft het gebruikelijke kabaal iets dieper dan gewoonlijk gegrondvest in twijfels, dilemma’s en diversiteit, maar als ’t er écht op aankomt, blijft ‘Eternals’ tot in de kleinste computerpixels en tot in de diepste spandexvezels een vrij routineuze Marvelproductie. En dan zie je dat zelfs Zhao niet kan ontsnappen aan de onwrikbare algoritmes van Marvel, die dicteren dat de toeschouwer in het tweede uur vooral veel geraas, geflits en geknetter over zich heen moet krijgen. Het speekselbier smaakt maar lauwtjes.

Vanaf 3 november in de bioscoop.