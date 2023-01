‘Eurosong 2023’ op Eén deed zelfs zijn best niet om een zaak van staatsbelang te zijn

Acht Belgische artiesten laten hun rolkoffers over de kasseien treuzelen. Binnen maken ze blij gemutst met elkaar kennis. Is het een nieuw seizoen van ‘Liefde voor muziek’? Nee, het is ‘Eurosong’, want de VRT heeft weer de goesting en/of het budget gevonden om de Belgische kandidatuur voor het Eurovisiesongfestival te bombarderen tot wat Bart Peeters er al zijn hele carrière in ziet: een zaak van staatsbelang.

Het is al zeven jaar geleden dat moedertje Reyers nog eens een openbare preselectie hield voor wat Peter Van de Veire graag de Olympische Spelen van de muziek noemt. Onder zijn leiding heeft ‘Eurosong’ de vorm aangenomen van een liedjeskamp: de kandidaten brengen elk twee songs mee voor hun tegenstanders, die mogen zeggen welk ze het mooiste vinden voor de live-finale in Paleis 12 nu zaterdag. Hun advies mag aanvaard worden, maar evengoed genegeerd. Voelt u de vrijblijvendheid ook al in de lucht hangen?

Loredana mocht eerst zingen en liet zich daarvoor aan de boerderij afzetten door levenspartner Pat Krimson, met wie ze in 2014 al eens de Eurosong-finale haalde - hier neem ik even tijd zodat u het refrein van ‘She’s After My Piano’ uit uw hoofd kunt krijgen. Deze keer doet Loredana het alleen en dat bracht Van de Veire op het idee om haar een knuffel naar Krimsons beeltenis te schenken die de verhoudingen in ‘s mans gezicht weinig eer aandeed. Een voorzichtige gniffel drong zich op.

Zelfs zonder die lappenpop was Krimson nooit echt weg. De koning van Leopold III werkte mee aan Loredana’s inzendingen voor ‘Eurosong’ en dat hoorde je vooral aan ‘You Lift Me Up’, een dancetrack vol euforie met een climax die geen cultuursubsidies behoefde. ‘Euphoria’ van Loreen, maar dan uit Zonhoven in plaats van Zweden. Eurovisiemateriaal? Eurovisiemateriaal.

Dat vonden ook de conculega’s. Bij de nabespreking zag Gustaph, die ooit als achtergrondzanger meeging naar het liedjescircus, al dingen ontploffen op het podium tijdens ‘You Lift Me Up’. Ameerah vond de chorus ‘mega’ en ook Kato, die samen met Eurosong-veteraan Tom Dice en zijn gitaar The Starlings vormt, zag dat ‘You Lift Me Up’ de Limburgse het beste lag. Enkel Chérine pleitte nog voor de popballad ‘I Dream in Colors’, maar al bij al was de zaak snel gesloten: als Loredana voor ons naar Liverpool gaat, zal het op z’n Krimsons zijn of het zal niet zijn.

Niks tegen dappere lieden als Hunter Falls en gala dragot die voor ons de vocale wapenen willen opnemen, maar als tv-programma is ‘Eurosong 2023’ geen douze points waard. Terwijl één kandidaat zingt, imiteert de rest van achter staantafels een CVP-receptie in de jaren tachtig. Rond de nummers zijn rubriekjes geweven waarvoor je zelfs niet opkijkt. Eurovisie-anekdotes raden aan de hand van getekende kaartjes. Eurovisie-klassiekers kazooën. Tom Dice kreeg de opdracht om zijn eigen hit ‘Me and My Guitar’ te tekenen, waarop hij het hemelsblauwe instrument tevoorschijn haalde uit een kist waar ‘my guitar’ op stond. Even dacht ik dat ze met z’n allen dikke Bertha gingen spelen.

Hoe zijn onze zenders er trouwens van overtuigd geraakt dat bekende mensen in een vakantiehuis volstaan voor goeie tv? ‘Liefde voor muziek’ is ermee begonnen en sindsdien lijkt de tv-gids elk jaar meer op Center Parcs, een plek waar het pas gezellig is als je het gezellig máákt - zie het schromelijk onderschatte ‘Vrede op aarde’. ‘Eurosong 2023' is lang niet zo erg als dé grootste wansmaak in dit genre genaamd ‘Waarheid durven of doen’, maar doet eerder denken aan de chalet die Het Bedrijf afhuurde voor de jaarlijkse teambuilding: hoogstens gezellig, maar geen plek waar meer gebeurt dan het verglijden van de tijd. Let the beast go? Not so. Het is ‘Liefde voor muziek’ zonder de extatische reacties, het is ‘Komen eten’ zonder eten en zichtbare concurrentiestrijd. Een programma als een begrotingscontrole: het staatsbelang is bezigheidstherapie geworden.