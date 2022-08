Eva De Roo: ‘Als mens kun je diep zitten, maar je kunt er altijd ook weer uit raken’

Eva De Roo is deze herfst overal: terug in de avondspits op StuBru, als kandidaat in ‘De allerslimste mens ter wereld’ én met haar eerste eigen tv-programma, ‘De klim van je leven’ op Eén. Kijk, daar komt ze net aangefietst.

EVA DE ROO «Ja, ik fiets hier in Brussel elke dag naar mijn werk. Fietsen geeft me een gevoel van grote vrijheid – al maak ik me tijdens élke rit in de stad weleens goed kwaad. Fietsers in Brussel zijn woeste fietsers, je moet je plaats in het verkeer echt opeisen.

»Fietsen is voor mij ook diepe emotie. Voor de 1.000 kilometer voor Kom Op Tegen Kanker reed ik in vier dagen 500 kilometer op een oude stalen koersfiets. Iedereen verklaarde me voor gek, maar ik put me graag uit. Alleen aan bergop fietsen heb ik een hekel (lacht).»

HUMO Laat dat de kandidaten van ‘De klim van je leven’ maar niet horen.

DE ROO «Voor ‘De klim van je leven’ heb ik een jaar lang zeven mensen met longproblemen gevolgd. Samen zijn ze de zotte uitdaging aangegaan om als ploegje in Italië de Dolomieten te bedwingen. Het is een parcours van 50 kilometer met daarin vier cols, wat voor mensen met een normale gezondheid al behoorlijk stevig is, en al helemaal voor mensen met ademhalingsproblemen. Alle deelnemers zijn dus eerst uitgebreid medisch getest en hebben daarna een strak trainingsschema gekregen. De wilskracht is er bij iedereen, de vraag is alleen of hun lichaam ook mee zal kunnen.»

HUMO Drie van de deelnemers kampen met long covid.

DE ROO «Ik ben blij dat we daar wat aandacht aan kunnen geven. Eén op de acht coronapatiënten krijgt long covid, maar er is nog weinig bewustzijn rond de ziekte. Ik hoop dat long covid straks een beetje uit de taboesfeer wordt gehaald, zoals dat eerder met burn-outs is gebeurd. Dat mensen het niet langer afwimpelen met: ‘Ach, ik was ook wel wat moe na corona.’»

HUMO De kandidaten hebben allemaal diepe tegenslagen gekend, maar in het programma trof me vooral hoe veerkrachtig de mens is.

DE ROO «Mucopatiënt Nico bijvoorbeeld, die donorlongen heeft, hoorde altijd dat hij niet ouder dan 30 zou worden. Op een dag heeft het ook niet veel gescheeld of hij was er niet meer. Toch feest en zwanst hij volop en heeft hij écht geleerd om in het moment te leven.

»Dat was voor mij ook een les: als mens kun je diep zitten, maar je kunt er altijd ook weer uit raken. Je kunt jezelf leren een nieuw doel te vinden en daar helemaal voor te gaan.»

HUMO Zoals een fietsavontuur in de Italiaanse bergen.

DE ROO «Ja, dat is iets wat de kandidaten echt voor zichzelf doen. Sommigen begonnen nog wat aarzelend aan het avontuur, één van de deelnemers had zelfs nog nooit op een fiets gezeten, maar iedereen heeft zich er inmiddels volledig in vastgebeten. Ze zien ook het nut van sporten in, en hebben er zelfs hun levensstijl voor aangepast.

»Ik denk dat het sowieso goed is om soms iets heel nieuws te doen in je leven.»

HUMO Als radiomaker een tv-programma presenteren, bijvoorbeeld. Smaakt dat naar meer?

DE ROO «Absoluut! Radiomaken is een dikke adrenalinerush waarbij je in korte tijd zo snel mogelijk tot de essentie moet komen. Voor televisie had ik nu ineens alle tijd om door te vragen, om mensen echt lang te kunnen spreken. Het is allemaal nieuw en erg leerzaam, maar in een programma als dit voel ik me erg op mijn plaats.»

De klim van je leven

Eén, donderdag 1 september, 21.25