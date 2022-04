Even fout als Johan Derksen, maar misselijkmakende seks heerst op Netflix

Het concept mag dan even fout zijn als Johan Derksen, de Poolse filmreeks ‘365 Days’ blijft erg populair.

Toen ‘365 Days’, een soft-erotische prent over een maffioso die een jongedame ontvoert in de hoop dat ze verliefd op hem wordt, in 2020 onverwacht uitgroeide tot de populairste film van Netflix dat jaar, konden we dat nog wijten aan Covid-19 en de lockdowns. Maar enkele dagen geleden verscheen sequel ‘This Day’, waarin beide hoofdpersonages getrouwd zijn, en die kwam ook meteen op nummer één de top 10 binnen. Het opnieuw doorslaande succes was vooral slecht nieuws voor de Colombiaanse telenovelle ‘Pálpito’, die begin van de week de koppositie had overgenomen van ‘Anatomy of a Scandal’ maar nu uiteindelijk op plaats twee is geëindigd.

Er zijn naast ‘This Dat’ nog vier nieuwkomers in de lijst, de een al wat beter dan de ander. ‘Hold Tight’, ook al van Poolse makelij, is de zoveelste Harlan Coben-verfilming en ook de zoveelste middelmatige serie naar de boeken van de Amerikaanse misdaadschrijver. ‘Selling Sunset’, een realitysoap over makelaars in Californië, bewijst dat alles wat met immobiliën vandoen heeft ook op Netflix populair is. En op het einde van de top 10 vinden we de twee beste Netflix-series van het moment terug: het ontroerende ‘Heartstopper’, over de liefde tussen twee tienerjongens, en het zesde en laatste seizoen van ‘Better Call Saul’.

De Netflix-top 10 van vrijdag 29 april

1 '365 Days : This Day’ (lees hier onze ★½☆☆☆-recensie)

2 ‘Pálpito’

3 ‘Anatomy of a Scandal' (lees hier onze ★★☆☆☆recensie)

4 ‘Bridgerton’ - seizoen 2 (lees hier onze ★½☆☆☆-recensie)

5 'Hold Tight’ (lees hier onze ★★½☆☆-recensie)

6 ‘Selling Sunset’ - seizoen 5

7 ‘Elite’ - seizoen 5

8 ‘Heartstopper' (lees hier onze ★★★★½-recensie)

9 ‘Conversations with a Killer: The John Wayne Gacy Tapes’

10 ‘Better Call Saul’ - seizoen 6 (lees hier onze ★★★★★-recensie)