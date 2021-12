Even hadden we hoop dat Conner Rousseau de eerste gast was die zijn 24 uur in ‘Het huis’ duttend zou doorbrengen

Toen Eric Goens bij Conner Rousseau aanklopte om ’m naar ‘Het huis’ te ontvoeren, gebood hij de Vooruit-voorzitter om z’n smartphone in een kistje op te bergen. Géén digitaal contact met de buitenwereld, was het order. Rousseau reageerde ontzet - of beter: actéérde ontzetting.

Aangekomen in ‘Het huis’ legde Rousseau zich in de tuin te slapen. Dat viel me dan weer wél mee van hem: zou hij de eerste gast worden die de 24 uur parmantig duttend zou doorbrengen? Die ‘Het huis’ als een handig recupdagje zag, niet als een uitnodiging om zich autobio te graven?

Uiteraard liet Rousseau zich na dat tukje ook gewoon het format in lopen. En dus keek hij naar een filmpje dat Goens hem voorschotelde: de piepjonge Rousseau was minister geworden in het kinderparlement, en werd door de televisie geïnterviewd. Het was een mooi en aandoenlijk fragment, maar Rousseau zette zijn jongere zelf spottend weg als een loser.

Het was geen accident de parcours: verderop in de uitzending gebruikte Rousseau nog twee keer de term ‘loser’. Zodra hij zijn levensfilosofie ontvouwde, bleek ook waarom. Rousseau gaat prat op zijn werkethos, op zijn grote ambities, op zijn drang om te excelleren. Toen hij als kind zag hoe zijn moeder politiek kaltgestellt werd omdat ze als burgemeester van Sint-Niklaas té populair was geworden, zwoer Rousseau dat hij later, in zijn eigen politieke carrière, niet dezelfde fouten zou maken. Doorheen de hele uitzending bleef hij benadrukken dat hij zijn stempel wil drukken, en dat alleen hard werken een mens van de middelmaat bevrijdt. ‘Als ik me commit, dan is dat full force.’ Het meest kwam dat tot uiting tijdens het bezoekje van zijn oudere broer, een ondernemer die Rousseau duidelijk erg bewondert.

Het ging ook veel over zijn andere familieleden, stuk voor stuk mensen die van ver of dichtbij iets met politiek te maken hadden. Rousseau uitte zijn dankbaarheid, liet zien dat hij de erfenis wil verderzetten, maar in zijn imitaties - inclusief het juiste, vaak West-Vlaamse accent - leek ook altijd iets ironisch te zitten.

Rousseau wil Vooruit modelleren naar zichzelf: de socialistische partij weerbaarheid geven, ervoor zorgen dat ze niet langer het lachertje van de Wetstraat is. Tussendoor had hij een primeur voor Eric Goens: voor het eerst legde hij uit waar hij de nieuwe naam voor zijn partij vandaan haalde. Niet bij het Gentse kunstencentrum, zo bleek, wel bij ‘De Familie Backeljau’, een komische reeks van Luk Wyns uit de jaren 90 waarvan hij, zo demonstreerde Rousseau in de boomhut van ‘Het huis’, hele flarden dialogen nog uit het hoofd kent.

Nog in die boomhut vertelde Rousseau dat hij het, sinds hij partijvoorzitter is, niet meer lukt om zich te ontspannen. Dat klonk geloofwaardig, want de hele uitzending lang had hij de indruk gegeven op meerdere plaatsen tegelijk te willen zijn.