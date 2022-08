Evi Brutin: ‘Als ik een hond zie in de verte, steek ik de straat over’

A dog is dan wel a man’s best friend, voor Evi Brutin zijn de viervoeters eerder wat Vladimir Poetin is voor het Oekraïense volk. De reporter van ‘Iedereen beroemd’ heeft een fobie voor honden, ongeacht grootte of ras, wat zich uit in paniekaanvallen en hyperventilatie telkens als ze op straat een exemplaar tegenkomt. Maar er is beterschap op komst: in een nieuwe rubriek van het Eén-magazine gaat Brutin in therapie.

HUMO Wat moet ik me voorstellen bij zo’n fobie? Steek je de straat over als je een teckel ziet? Droom je van agressieve pitbulls?

EVI BRUTIN «Ervan dromen is veel gezegd, maar het bepaalt wel voor een stuk mijn leven. Ik steek inderdaad over als ik in de verte een hond zie, ik neem een andere route door het park als ik weet dat daar honden worden uitgelaten, vrienden met een hond weten dat die opgesloten moet zitten als ik langskom… Wanneer ik met een cameraploeg op stap ga, waarschuw ik hen ook op voorhand: ‘Schrik niet, maar als we een hond zien, word ik een ander mens.’ Het is een overdreven en irrationele reactie, maar ik kan er niets aan doen.»

HUMO Zo’n angst wordt vaak veroorzaakt door een nare ervaring in het verleden. Bij jou ook?

BRUTIN «Ja, dat was het eerste wat de therapeut zei: ‘Dit is honderd procent zeker te wijten aan een trauma.’ En er is één gebeurtenis die ik me nog altijd herinner. Als kind fietste ik vaak met mijn moeder naar school, en dan moesten we door een park waar een man zijn honden losliet – een rottweiler en een Duitse herder. Toen was ik ook al niet dol op honden, en op een dag zei mijn moeder: ‘Fiets jij maar door, ik zal ze wel afleiden.’ Zij heeft dan een andere route genomen, en ik zag hoe die twee honden haar aanvielen en beten. Het gekke is: mijn moeder weet dat niet meer, volgens haar waren die honden gewoon aan het spelen. Maar op mijn 9-jarige ik heeft dat dus een grote indruk gemaakt.»

HUMO Hoe verloopt zo’n therapie? Heb je ondertussen al een hond durven te aaien?

BRUTIN «Het idee is dat je situaties uit je dagelijkse leven nabootst in een veilige omgeving. Alleen was de angst bij mij zó erg dat het allemaal met heel kleine stapjes moest gebeuren. Ik wil er nog niet te veel over zeggen – de kijker moet het zelf ontdekken – maar bij de eerste stap was niet eens een echte hond betrokken (lacht). Ik denk dat mensen zonder fobieën soms met verbazing zullen zitten te kijken, maar ik hoop vooral meer begrip en empathie op te wekken voor wie bang is voor honden. Als je op stap bent met je hond en je ziet een wandelaar of jogger terugdeinzen, weet dan dat zo’n fobie heel erg kan zijn.»

