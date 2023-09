‘Exen’ op Streamz: leve het ‘strontarmpke’ en William Boeva met een bivakmuts

L. Zij was het voor mij. Alles klopte, maar liefde en logica delen helaas niet genoeg letters. Na jarenlang lief en leed, deelden we plots enkel een appartement: het zoute tijdperk. Maar da samenlevingscontract kreeg al snel die onvermijdelijke ‘bff’-clausule bijschreven, door beiden gulzig ondertekend. Bestaat er een mooiere relatie dan die tussen exen? Mijn antwoord strookt vast niet met dat van Serine Ayari en Bart Hollanders in hun nieuwe reeks ‘Exen’, anders was die veel saaier uitgedraaid.

Want ‘Exen’ gaat over - tromgeroffel - exen, meer bepaald die van Hollanders’ personage Gilles. Volgens de beschrijving op Streamz is hij, net zoals Randy in ‘Callboys’, een naïeve bon-vivant, een lamme goedzak, zo eentje die onironisch gniffelt met de strips van Kiekeboe en uitbundig beroerd danst op ‘Turn The Tide’ van Sylver, terwijl hij haar consequent Silvy Melody noemt. Maar al na de eerste aflevering neigt de kijker toch eerder naar de omschrijvingen gegeven door Gilles’ beste vriend Luca (William Boeva): een ‘geile idioot’, of zelfs een ‘egoïstische klootzak’.

Een observatie die ook zijn kersverse verloofde, de ambitieuze wetsdokter Yasmine, niet kan negeren. Voor die rol vond de Vlaamse fictie in comedian Serine Ayari een glinsterende diamant die weinig slijpwerk behoeft. Na amper twee jaar daten wordt Yasmine door haar Giles het huwelijksbootje ingelokt, dat als bij toeval aanlegt bij zijn recentste exen. Eén ex waarmee het slecht eindigde, één ex waarmee het nog slechter eindigde, één ex waarmee het zó slecht eindigde dat hij haar de homoseksualiteit induwde en één ex die haar vingers in zijn gat stak. Raadsel: verbind Charlotte Timmers, Ella-June Henrard, Janne Desmet en Eva Binon zelf met de juiste beschrijving, en win helemaal niets.

Twee jaar, dat kan nooit genoeg zijn om iemands verleden, heden en toekomst uit te knobbelen, merkt ook Yasmine ongerust. Wat weet ze eigenlijk over de man voor wie ze de vader van haar kinderen liet zitten? Oké, hij drinkt graag gin-tonics en rijdt in het weekend op een koersfiets, maar dat kan elke dertiger zijn! Ze is dan ook dankbaarder dan verwacht wanneer al zijn afgebrokkelde relaties opeens samengelijmd op haar dorpel opduiken, want zij kennen hem wél. Ervaringen die ze met een gezonde portie tegenzin met haar delen. Naïef, óf arrogant, als hij is, blijft Gilles al die tijd zijn morsige zelf.

Beeld DPG Media

‘Exen’ weet enkele gekende succes-concepten uit internationale reeksen - wederkerende sessies bij een excentrieke psycholoog, nevenpersonages die hun eigen aflevering krijgen, het onthullende met de tijdlijn - te verweven tot een reeks die zes afleveringen lang nooit verveelt. Op een paar momenten scheelt het wel niet veel, wanneer we dezelfde vier scènes door de tijdsprongen voor de zoveelste keer herhaald zien: een schoonheidsfoutje.

Het probleem met veel dramedy’s is dat ze huppelen op twee halve benen, maar ‘Exen’ vindt een goed evenwicht tussen de twee genres zonder uit te schuiven in één richting. Oké, sommige plotlijnen zijn net te voorspelbaar en moppen als ‘‘Ik krijg zelfs condooms van haar ex.’ -‘Zijn gebruikte, ofwa?’ (bulderlacht)’ hadden de eindredactie niet mogen overleven. Maar die zwakke momenten worden overvloedig goedgemaakt door enkele straffe twists in het verhaal en onvervalst puberale grappen als de hemelse verhaallijn over het ‘strontarmpke’, Boeva die zich onherkenbaar waant onder een bivakmuts of simpelweg een welgemikte maar verdiende klap in de geslachtsdelen.

Een groot deel van de gestrooide lof mag landen aan het adres van de casting-verantwoordelijken: Ayari werd duidelijk niet gekozen om haar etniciteit en Boeva niet om zijn lengte, verfrissend. Nog niet vaak zagen we zulke verrassende koppels zo goed uitdraaien. Hollanders en Ayari passen perfect samen, maar wie verwachtte een innige tongworsteling tussen Charlotte Timmers en Sarah Vandeursen? Of aan William Boeva’s naakte lichaam verstrengeld met dat van Ella-June Henrard? Het is dat de verhaallijnen van Zouzou Ben Chikha en Chris Lomme elkaar niet kruisen, of ook daar hadden we vonken gezien.

‘Tachtig procent van de koppels die elkaar een nieuwe kans geven, hebben nog een redelijke grote kans om te overleven,’ legde de relatietherapeut van Gilles en Yasmine helder toe. Of zij deel uitmaken van die statistiek, wordt helaas niet open gelaten in de slotminuten van de reeks. Het bleek het enige minpunt in een voor de rest fantastische laatste aflevering, maar misschien is dat zo omdat het einde te ver weg ligt van mijn toekomst met L.. Of te dichtbij?