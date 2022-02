‘Fabrizio, de lat ligt hoog’, concludeerde Goedele Liekens in ‘De bachelor’ op Play4, tot één van de vrouwen haar vlucht miste

‘Bij mij gaan er altijd veel alarmbellen af, vandaar dat ik dit avontuur aanga,’ zo meldde Fabrizio bij de start van ‘De bachelor’, het datingprogramma waarin hij, in navolging van en hopelijk met meer succes dan Elke Clijsters in ‘De bachelorette’, op zoek gaat naar de ware liefde.

Er zat dan ook een gelouterd man bij Goedele, de presentatrice van dit nieuwe seizoen, die net als Fabrizio zonder achternaam door het leven kan. Hij is niet meer de verleider uit ‘Temptation Island’ die graag zijn tatoeages laat zien, maar een kerel die in een tot boven dichtgeknoopt hemd al eens achter een piano gaat zitten of peinzend in de verte staart. De stormachtige relatie met Pommeline of zijn in de gespecialiseerde pers druk besproken periode als losbol zijn afgesloten, of zoals de man het zelf met een ietwat uit zijn voegen barstende metafoor verwoordde: ‘Ik ben door een deur gegaan, ik heb die deur achter mij dichtgedaan en die deur is nu verdwenen.’

Niet alleen zender Play4 zal ‘le nouveau Fabrizio’ graag hebben zien komen, ook zijn familie was verheugd dat de verloren zoon weer thuis was. Zijn broers gaven, na enkele blijkbaar traumatiserende jaren, mee dat het ‘voor ons ook wel fijn zou zijn als we bij hem over de vloer komen en dezelfde vrouw er nog steeds zit’. Zijn vader vond dan weer dat Fabrizio iedereen een kans mocht geven, zolang hij maar eindigde met ‘een fatsoenlijk meisje’. ‘Jouw ouders leggen de lat wel heel hoog, hè,’ zei Goedele desalniettemin tegen de vrijgezel, terwijl we vonden dat dat nogal meeviel. Maar misschien gaf ze gewoon uiting aan de frustratie bij de productie dat door dat strenge criterium veel gegadigden niet door de selectie waren geraakt.

Voor Fabrizio kon kennismaken met de vijftien dames die het wel hadden gehaald, kreeg hij nog een opdracht. Omdat hij vroeger al te makkelijk op het uiterlijk was afgegaan, moest hij deze keer eerst een avondje doorbrengen met enkel de stem van de deelneemsters, die elk een boodschap voor hem hadden ingesproken, begeleid door een voor hen betekenisvolle song. Iemand had ‘Lose Yourself’ van Eminem gekozen omdat ‘leven in het moment’ belangrijk is, een fervente danseres hield het wat concreter met ‘Dancing Queen’ van ABBA, en een derde vertelde gewoon dat ze heel erg van pizza houdt, ‘omdat je daar alle garnituren op kunt steken’. Die derde zal lang meegaan dit seizoen, dat voorspellen we nu al.

Dat Fabrizio de opdracht toch niet helemaal gevat had, bleek ’s anderendaags toen hij – een beetje als een buitenwipper – voor de ingang van een Griekse villa mocht plaatsnemen om de kandidates te monsteren. Over de eerste vrouw die op hoge hakken over de kasseien zijn richting uit kwam, zei hij meteen dat ‘ze er ook nog goed zou uitzien als je haar in een vuilniszak steekt’, en ook een dame met een enthousiast decolleté kon op zijn belangstelling rekenen. Een Nederlandse die pas enkele uren later opdook omdat ze haar vlucht had gemist, omschreef hij dan weer als ‘een lekker ding’.

‘Naar ‘De bachelor’ kijken is goed voor je emotionele intelligentie,’ zei Goedele eerder in een interview met dit blad, en wij zijn de laatsten om haar tegen te spreken. Maar we hopen stilletjes dat Fabrizio er op dat vlak ook zelf iets van opsteekt.