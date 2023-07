‘Faedre & modre’ houdt vaders en moeders op grappige én wrange wijze een spiegel voor

Van Paprika Steen, met Nikolaj Lie Kaas, Lisa Loven Kongsli, Amanda Collin en Carsten Bjørnlund

Dure cognac is als goeie satire: nóóit ongepast.

KOMEDIE Het uur van de waarheid is aangebroken, tijd om de knoop door te hakken. Volkoren couscous, of toch maar rijst vanavond? En ook: gaat u deze week eerst kijken naar die ietwat overdreven gehypete film over die opgedirkte blonde speelgoedpop, of naar de biopic over de uitvinder van de boven ons hoofd hangende atoombom? ‘Barbie’ of ‘Oppenheimer’: that is the question! Graag hadden wij u van advies gediend, maar het geval wil dat wij Barbenheimer bij het ter perse gaan van dit fantastische blad nog niet hebben gezien, waardoor wij ons verdict even moeten uitstellen (u vindt onze reviews van ‘Barbie’ en ‘Oppenheimer’ vanaf 19 juli op humo.be).

Niet getreurd: dit geeft ons de ruimte om stil te staan bij ‘Fædre & Mødre’, een Deense komedie die – zoals alleen Deense komedies dat kunnen – tegelijk op grappige en wrange wijze de spot drijft met het Deense onderwijs én de boeiendste geest sinds die uit ‘The Haunting’: de tijdgeest. In het begin zijn we getuige van de bijeenkomst van een schoolraad, en het ogenschijnlijk uitgelaten, maar in wezen ondraaglijke sfeertje dat daar hangt is echt schitterend getroffen: een ouder wil weten hoe het zit met de inclusie op school, en wanneer een andere ouder vraagtekens zet bij het thema van het jaarlijkse schoolfeest (‘Het thema is China? Als ik Chinees was, zou ik me ongemakkelijk voelen’) horen we iemand ‘Daar zijn de wokies!’ sissen. De manier waarop de aanwezigen elkaar zitten af te troeven op het vlak van culturele correctheid mag dan lichtelijk overdreven zijn, het maakt de satire er niet minder bijtend om.

De rest van de film speelt zich af op een zomerkamp, waar – terwijl hun op het terrein rondzwervende kinderen er het hunne van denken – de ouders zich overgeven aan alcohol, stuntelig geflirt, aan keuvelingen over dierenwelzijn, over ‘je veilig voelen’ en over hoe ongepast het is om bij het kampvuur dure cognac te schenken. Geinig detail: terwijl de steeds lavelozer wordende volwassenen steken uitdelen aan elkaar, passeert in de rand van het beeldkader een jongetje met een tablet in zijn handjes. Hmmmmmm: zou het kunnen dat de regisseuse hier de draak steekt met het soort vaders en moeders die er de twijfelachtige opvoedkundige gewoonte op na houden om hun koters zo vaak mogelijk een schermpje in de pollen te duwen, zodat ze, niet gestoord door gezaag en gejengel, op hun gemak verder kunnen blijven borrelen?

Opvallend: de enige moeder die de uiterlijke schijn heel even laat varen en durft uit te komen voor haar échte emoties, wordt door de anderen meteen genadeloos gekleineerd. Uw dienaar, een eenling die zelden de bioscoopzaal verlaat, vraagt zich verwonderd af: is dit gedrag, dat tragische gebrek aan gemeenschapsgevoel, nu typisch voor Denemarken, of voor de héle westerse maatschappij? Zo bitter als ‘Festen’ wordt het nooit, maar onze gok is dat sommigen onder u héél groen zullen lachen bij de spiegel die ‘Fædre & Mødre’ de mensheid voorhoudt.

Nu in de bioscoop.