‘Falso Amor’ op Netflix is ‘Temptation Island’ met deepfakes. Dat is nóg fouter dan het klinkt

Men zegt weleens dat elke nieuwe technologie als eerste wordt gebruikt door de porno-industrie, nog voordat ze mainstream wordt. Dat zal wel kloppen, maar het afschuwelijke ‘Falso Amor’ op Netflix, dat deepfake-technologie inzet om koppels op de proef te stellen, bewijst alvast dat reality-tv zijn stinkende best doet om bij te benen.

Vijf koppels willen weten of hun liefde echt is. Er is één duo dat na de opnames in het huwelijk gaat treden, bij een ander paar heerst wantrouwen omdat de man een tijd geleden een misstap beging en ook twee homoseksuelen proberen te ontdekken of ze elkaars ware zijn. De koppels worden na een korte introductie van elkaar gescheiden en mogen apart gaan logeren in twee villa’s - Mars en Venus - waar telkens tien bloedmooie, gespierde en niet bijster intelligente singles hen likkebaardend opwachten, klaar om voor een kink in de kabel te zorgen.

Falso Amor Beeld Netflix

Tot daar klinkt ‘Falso Amor’, een Spaanse realityshow gemaakt voor Netflix, als een doorslagje van ‘Temptation Island’. Maar er zit een addertje onder het gras, of beter gezegd: er dobbert een uitgehongerde anaconda rond in het zwembad. Wanneer de jongens en meisjes te zien krijgen wat hun wederhelft in de andere villa uitspookt, gebeurt dat niet bij een kampvuur en in het bijzijn van een immer verschrikt kijkende Viktor Verhulst. Hier voltrekt alles zich in een groot wit gebouw, dat er niet toevallig uitziet als een martelkamer in een sciencefictionfilm: de beelden die worden afgespeeld kunnen namelijk echt zijn maar ook vals, in scène gezet met acteurs die achteraf met de hulp van deepfake-technologie het lichaam en gezicht van een kandidaat hebben gekregen.

Lees ook De Valentijnsspecial van ‘Love Island’ is kut met peren, maar dan zonder peren ½☆☆☆☆ Sekstoerisme in Cap d’Agde: ‘Veel mannen zijn hier als stokstaartjes: zien ze een vrouw een man pijpen, komen ze erbij staan om zich af te trekken’ Uitgelekt: dit kunt u zien tijdens de Planckaert-theatertournee. ‘En dan steekt Eddy op het podium een IKEA-kast in elkaar’

Nu wordt er in ‘Temptation Island’ ook vlotjes gemanipuleerd: de makers halen zinnen uit de context, knippen beelden suggestief af en stellen alles zo dramatisch mogelijk voor om de deelnemers te laten twijfelen aan hun partner. Maar ‘Falso Amor’ gaat meer dan één stapje verder. De kandidaten moeten in de villa’s eerst een aantal spelletjes spelen waarbij ze dicht in elkaars buurt moeten komen, zoals de nek kussen van hun favoriete single of een ijsblokje doorgeven met hun mond. Op basis daarvan worden dan scènes gefabriceerd waarbij het lijkt dat twee mensen elkaar binnendraaien of zitten te bepotelen. Als kijker weet je wat er fake is maar de koppels hebben daar het raden naar, met als gevolg veel geschreeuw - één kandidaat roept letterlijk om zijn moeder - en gehuil. Uiteraard leidt een en ander ook tot gebroken harten en relaties: bij een paar geliefden worden de echte beelden gaandeweg erger dan de dingen waar acteurs in meedoen.

Maar wat is het nu aan ‘Falso Amor’ dat het meest vals aanvoelt? Het complete gebrek aan scrupules bij de mensen in de montagekamer? De presentatrice die, schaamtelozer dan Sihame El Kouakibi die met een leuke hashtag haar comeback in het parlement aankondigt, zogezegd meeleeft met de duo’s? Of het feit dat er aan het programma een geldprijs is verbonden? De deelnemers moeten immers bij elk filmpje aangeven of ze denken dat ze naar hun partner zitten te kijken of naar een acteur: het koppel dat het vaakst juist raadt, krijgt uiteindelijk 100.000 euro, plus een levenslang wantrouwen in alles wat ze elkaar ooit nog tonen of vertellen.

Netflix heeft op vlak van reality-tv al enkele miskleunen de wereld ingestuurd, maar na ‘Falso Amor’ geldt: de bodem is eruit, er gaapt alleen nog een grote zwarte leegte.