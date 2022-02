Fascisten, true crime en een vleermuissmuller: dit mag u vanavond niet missen op televisie

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Yellowjackets’

Streamingdiensten bij de vleet, maar de in de VS meest besproken en bejubelde serie van de afgelopen maanden kunt u vanavond gewoon op VTM 3 bekijken: ‘Yellowjackets’, géén docusoap over de ‘gele hesjes’, wel een mysterieuze thrillerreeks waarvan het eerste seizoen al vaak vergeleken werd met dat van ‘Lost’.

Om 20.40 op VTM 3

‘Niets gaat over’

De kinderen die het busongeval in Sierre overleefden, kwamen er niet onbeschadigd uit. Een aantal van hen praat in deze aflevering open over de moeilijke weg die ze aflegden. Janne en Kamil getuigen deze week in dit blad: ‘We hebben een schuldgevoel omdat we de ramp hebben overleefd: waarom ik wel en de persoon naast me niet?’

Om 20.40 op Eén

‘Champions League: Inter Milaan - Liverpool’

Na een onderbreking van enkele weken en een uitstapje naar Kameroen – in de finale van de Africa Cup klopte Mané met Senegal het Egypte van Liverpool-maatje Salah – gaat de bal weer aan het rollen in de Champions League. We zijn inmiddels in de achtste finales aanbeland, waarin Inter Milaan het vanavond opneemt tegen Liverpool.

Om 20.35 op VTM 2

Ozzy Osbourne in ‘De negen levens van Ozzy Osbourne’ Beeld NTR

‘De negen levens van Ozzy Osbourne’

Millennials kennen hem als de ietwat slome, doorlopend in een kamerjas gehulde en zich in krachttermen uitdrukkende pater familias uit ‘The Osbournes’, maar wie is Ozzy Osbourne écht en waarom geldt hij als één van de iconen van de heavy metal? Deze docu schetst een bevattelijk portret van de vleermuisminnende Prince of Darkness.

Om 23.15 op NPO 2

‘Mussolini: The First Fascist’

Van de ene malloot naar de andere: de eerste aflevering van dit tweeluik – originele titel: ‘Mussolini, l’homme qui voulait être César’ – toont hoe de Italiaanse leider Benito Mussolini de fragiele Italiaanse parlementaire monarchie tijdens een fascistische bijeenkomst in Napels op 24 oktober 1922 voor een ultimatum stelt: ‘Ofwel geven ze ons de macht, ofwel trekken we naar Rome!’

Om 21.20 op Canvas

‘Trafficked with Mariana van Zeller’

De Portugese onderzoeksjournaliste Mariana van Zeller kon voor deze even verbijsterende als verhelderende documentairereeks enkele louche figuren uit de onderwereld overtuigen om voor de camera de mechanismen achter ‘s werelds dodelijkste zwarte markten bloot te leggen. Te mooi om waar te zijn, meenden velen op Reddit. Maar toch blijkt niets in scène gezet.

Om 22.00 op National Geographic

‘True Crime Belgium’

Streamz belicht vanaf vandaag één spraakmakende misdaadzaak per week, te beginnen met die rond Osman Calli, die in Gent vier slachtoffers in één nacht maakte. De Vlaamse podcast ‘De volksjury’ ondersteunt de serie met vier specials, Play4 zendt ze later dit jaar uit.

Nu te zien op Streamz

Jeen-Yuhs: A Kanye Trilogy Beeld Netflix

‘Jeen-Yuhs: a Kanye Trilogy’

Benieuwd of Ye’s kennismaking met de Wijnegemse arm der wet de montage gehaald heeft van deze nieuwe, uit twintig jaar beeldmateriaal bestaande driedelige docureeks over de veelbesproken hiphopper slash modeontwerper. Ye beloofde intussen ‘Donda 2’ op 22 februari uit te brengen, maar zet dat met potlood in de agenda, want de release van zijn vorige plaat ‘Donda’ liep dertien maanden vertraging op.

Nu te zien op Netflix

