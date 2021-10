Fataal ongeluk op filmset: acteur Alec Baldwin schiet per ongeluk cameraregisseur dood

Acteur Alec Baldwin (63) heeft gisteren een dodelijk schot gelost met een vuurwapen op een filmset in de Amerikaanse staat New Mexico. Een 42-jarige vrouw, de cameraregisseur van de film, Halyna Hutchins, is om het leven gekomen, meldt de politiekorpschef van Santa Fe. De 42-jarige regisseur Joel Souza is met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, maar hij is buiten levensgevaar.

Het incident gebeurde tijdens opnames voor de film Rust, een western waarin de 63-jarige Baldwin als acteur speelt maar waarvan hij ook co-producent is. Hutchins werd per helikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar zij overleed daar enkele uren later aan haar verwondingen.

Het zou gaan om een rekwisiet dat werd gebruikt in de western die zich in de 19e eeuw afspeelt. Er had met losse flodders geschoten moeten worden. ,,Uit onze eerste bevindingen blijkt dat een scene gefilmd werd toen een schot werd gelost met het vuurwapen, rechercheurs doen onderzoek naar wat er precies is afgeschoten”, schrijft de korpschef.

Scherpe patronen

De sherrif laat weten dat Baldwin tijdens de opnames een vuurwapen afvuurde en zijn twee collega's raakte. Onduidelijk is nog of iemand scherpe patronen in het wapen heeft gedaan, of dat er mogelijk iets in de loop vast zat dat Hutchins en Souza heeft geraakt. De laatste zou geraakt zijn in het sleutelbeen.

Het onderzoek is nog gaande en er is nog niemand aangeklaagd. Wel zijn de opnames voor de film voorlopig stilgelegd. Baldwin is inmiddels door rechercheurs ondervraagd. “Na de ondervraging is hij weer vrijgelaten", zegt de korpschef tegen Deadline. “Er is niemand gearresteerd en er is niemand aangeklaagd.” De western gaat over een bandiet wiens kleinzoon veroordeeld is voor moord en die met hem op de vlucht slaat.

Baldwin in tranen

Een foto van Baldwin in bebloed filmkostuum, die hij eerder op Instagram zette, is verwijderd. De krant Santa Fe New Mexican meldt dat de acteur in tranen was, terwijl hij een telefoongesprek voerde buiten het sheriffkantoor. Op foto's is hij te zien aan de rand van een parkeerterrein, voorovergebogen met zijn handen op zijn knieën.

BREAKING: A distraught Alec Baldwin, after he accidentally shot & killed the cinematographer on the set of his new movie, & wounded the writer-director. How on earth could this have happened?

Pics: Jim Weber ⁦@thenewmexican⁩ pic.twitter.com/xrvcheLaCK — Piers Morgan (@piersmorgan) 22 oktober 2021

“Iedereen is compleet ontdaan door de tragedie van vandaag’’, meldt het productiebedrijf achter Rust in een verklaring aan The New York Post. “We betuigen de familie en geliefden van Halyna ons diepste medeleven en werken volledig mee aan het onderzoek van de politie van Sante Fe.’’ The Nanny-actrice Fran Drescher, voorzitter van de acteursvakbond, laat in een verklaring weten ‘ontzet’ te zijn van het nieuws en betuigt haar medeleven. “We werken mee aan de onderzoeken om te voorkomen dat zoiets nog ooit zal gebeuren.”

Wapens op filmset

Er zijn strenge regels rondom het gebruik van wapens op filmsets, maar er zijn in het verleden vaker ongelukken gebeurd. In 1984 kwam acteur Jon-Erik Hexum om het leven op de set van de tv-serie Cover Up toen hij zichzelf per ongeluk door het hoofd schoot met een losse flodder. Het bekendste incident is dat met Brandon Lee, de zoon van vechtsportlegende Bruce Lee, die in 1993 stierf tijdens het filmen van The Crow nadat hij werd neergeschoten door een pistool dat met losse flodders geladen had moeten zijn. Uit de autopsie bleek dat Brandon Lee geraakt werd door een kogel die vastzat in de loop en loskwam door de losse flodder.

De Twitter-pagina van Brandon Bruce Lee, die wordt bijgehouden door zijn zus ter nagedachtenis, wordt medeleven betuigd met de familie van Hutchins. ,,We staan stil bij de familie van Halyna Hutchins en bij Joel Souza en de anderen die betrokken zijn bij het incident op de set van Rust. Het zou nooit mogen gebeuren, dat iemand sterft op de set door een wapen. Nooit.”

In het veiligheidsprotocol waarmee normaal gesproken wordt gewerkt in de filmwereld, wordt ook geschreven over het gebruik van losse flodders, schrijft Deadline. ‘Ook losse flodders kunnen doden’, staat er. ‘Behandel vuurwapens alsof ze zijn geladen.’

Op een vanuit de luchtgenomen video-opname van de nieuwszender KOAT 7 News is de locatie te zien waar het incident zou hebben plaatsgevonden. Beeld AP

Hutchins

Hylena Hutchins postte op Instagram twee dagen geleden een vrolijk filmpje van dat ze aan het paardrijden is. ,,Een van de voordelen van het schieten van een western is dat je kunt paardrijden op je vrije dag.” Hutchins, die in de Oekraïne is geboren, rondde het American Film Institute Conservatory af in 2015. Ze maakte eerder de films Archenemy, Blindfire en The Mad Hatter en wordt gezien als groot talent in de filmwereld.

Baldwin is al sinds de jaren tachtig in films en op tv te zien. Hij werd bekend door spraakmakende films zoals The Hunt for Red October en twee verschillende Mission Impossible-films. Zijn parodie op voormalig president Donald Trump bij Saturday Night Live leverde hem vorig jaar veel nieuwe fans op. Balwin en zijn vrouw Hilaria (37) verwelkomden vorig jaar september hun vijfde kind samen.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Halyna Hutchins (@halynahutchins) op 21 Oct 2021 om 22:34 PDT

Politie in Santa Fe bij de plaats van het incident op de filmset. Beeld AP

(AD)