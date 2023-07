Feest met Peter Van de Veire, Tom Cruise op z’n Spaans en een verlamde onderzoeker

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Vlaanderen feest’

Soms vraagt een mens zich af wat het Nederlandstalige lied anno 2023 te bieden heeft. Veel, is het antwoord: een vijftiental artiesten, van Bazart over Pommelien Thijs tot XINK, blaast verzamelen op de Grote Markt in Antwerpen voor het slot van de Vlaamse Feestdag.

Om 21.00 uur op VRT 1

‘Black Travel Across America’

In tijden van segregatie en rassenhaat hielden veel zwarten vast aan het Green Book, een gids met hotels en andere plekken waar ze zeker niet gediscrimineerd zouden worden. Martinique Lewis bezoekt die locaties opnieuw en gaat dieper in op de geschiedenis achter deze toevluchtsoorden.

Om 20.30 uur op National Geographic

‘Three Pines’

Begin dit jaar geraakte al bekend dat ‘Three Pines’ geen tweede seizoen krijgt en dat het bij de acht afleveringen zal blijven die de Belgische kijker nu te zien krijgt. Centraal staat een excentrieke speurder (Alfred Molina) die een afgelegen Canadees dorp danig opschudt door zijn moordonderzoeken.

Nu op Streamz

Abre los ojos Beeld RTL

‘Abre los ojos’

Cesar (Eduardo Noriega) verliest zijn gezicht na een helse rit met zijn ex-vriendin en verbergt het achter een masker. Penelope Cruz, die zijn love interest Sofia speelt, duikt vier jaar later op in ‘Vanilla Sky’, een remake van ‘Abre los ojos’ met Tom Cruise in de plaats van Noriega.

Om 21.55 op Canvas

‘The Bone Collector’

Misdaadfilm met een boeiende premisse: Lincoln Rhyme (Denzel Washington) is een verlamde onderzoeker die wordt benaderd met een interessante zaak, agente Amelia Donaghy (Angelina Jolie) vindt het lijk en doet alles voor de zaak wat de Rhyme niet meer kan.

Om 22.30 op VTM 3

Liever iets anders streamen? Dit zijn de allerbeste series die de afgelopen maand verschenen

Meer kijktips? Check humo.be/gids