Fien Germijns: ‘Ook mijn therapeute heeft deugd van onze gesprekken’

Onlangs speelde Arctic Monkeys nog in haar voorprogramma op Rock Werchter, want wie heeft na ‘R U Mine?’ écht het podium afgesloten? Ja, maar ja! Met ‘Switch’ presenteert ze de leukste quiz van de zomer én vanavond neemt ze als tweede gast plaats aan het zwembad van Wim Lybaert in ‘Zomeravonden’. Het vermoeden rijst dat Fien Germijns (28) alles kan: ‘Mijn grootste talent is dat ik wéét wat ik fout doe terwijl ik het doe.’

Dit artikel verscheen origineel in Humo op 10 juli 2023. ‘Zomeravonden’, om 20.50u op VRT 1.

HUMO ‘Switch’ is al even bezig, maar ik durf te vermoeden dat je er in elke week zo mogelijk nog méér zin in hebt.

FIEN GERMIJNS «Amai nog niet! Leuke productie? Check. Getalenteerde ploeg? Check! Supertoffe kandidaten? Dubbelcheck! Het geld is bij ‘Switch’ bijna bijzaak. Hier ontstaan in eerste instantie nieuwe vriendschappen. (Laat stem zakken) ‘Switch’ is méér dan een quiz.»

HUMO Bij ‘De mol’ kiezen de makers alleen kandidaten met wie ze zelf op reis zouden willen gaan. Maar als je 45 kandidaten moet selecteren, is dat moeilijk.

GERMIJNS «En toch denk ik dat ik met alle 45 bevriend zou kunnen zijn. Ik heb graag mensen die net als ik ongeremd door het leven gaan, die van alles meemaken en stoten uithalen. Anders is het toch niet plezant? In het begin moeten ze wel nog loskomen en denken ze weleens: verdikke, ik ga toch niet moeten zingen op tv, zeker? Maar natuurlijk wel! En dan tonen ze onveranderlijk het beste van zichzelf.»

HUMO Wacht de kandidaten ook telkens eeuwige roem?

GERMIJNS «Een week op tv komen, dat doet iets met een mens, hoor. Voor de kandidaten is het toch een hoogtepunt in hun leven. Opeens ontstaan er heuse supportersclubs, ze groeien in hun dorp uit tot volkshelden, alle cafés blijven er de klok rond open. En voor ze het weten, is hun leven veranderd!»

Beeld ©Damon Debacker

HUMO Jij bent zelf intussen van een aanstormend talent naar een niet weg te branden schermgezicht geëvolueerd.

GERMIJNS (lacht) «Dat valt goed mee. Op Werchter, waar het krioelt van de StuBru-luisteraars, kan ik moeilijk ongemerkt rondlopen, maar in het dagelijkse leven zwaaien mensen hoogstens eens naar me in de Colruyt.

»Ik vind de camera’s alleen vervelend bij de livestream in de radiostudio. Bij een quiz weet ik dat er camera’s op mij gericht zijn en let ik vanzelf op mijn houding. Maar tijdens een livestream kan ik weleens koffie morsen, of moet ik niezen en omstandig mijn neus snuiten, begrijp je? Soms zit ik zo hard aan mijn kleren te frunniken om het zendertje van mijn microfoon weg te moffelen, dat ik me van de weeromstuit afvraag: zou iemand mijn achterste gezien hebben? Enfin, ik heb nog nooit klachten gekregen.»

HUMO Welke deelnemers uit dit seizoen van ‘Switch’ zullen je het meest bijblijven?

GERMIJNS «Ongetwijfeld een koppel waarvan beide partners meedoen, Robin en Fin, maar niet in dezelfde week. Het moet zo plezant zijn bij hen thuis! Muziek is de basis van hun relatie en ze hebben een slang als huisdier. Als zij ooit een derde partner zouden zoeken, dan ben ik vragende partij.

»Ik heb ook de Fresh Prince of Berlaar leren kennen. Intussen woont hij in de buurt van Aalst en hij is grote fan van de radiozender Ajoin Music: van zijn collega’s mag hij die zender in de periode rond carnaval opzetten, maar anders niet. Dat soort verhalen – zie ook: hoe mensen hun lief hebben leren kennen – daar word ik oprecht gelukkig van.

»Ik vind het ook waanzinnig leuk om te zien dat mensen nog hobby’s hebben. Ik heb er zelf geen, en dat vind ik jammer. Ik kan opkijken naar mensen die hun leven georganiseerd krijgen met een job én kinderen én een saunavereniging. Dan kan ik alleen denken: amai, gij zijt echt goed bezig, jong!»

HUMO Hoe bedoel je, jij hebt geen hobby’s?

GERMIJNS «Af en toe iets gaan eten telt niet, hè. Zelf dingen maken, meubels in elkaar steken, dat lijkt me wel iets, maar dat zal voor later zijn.

»Ik zoek wel altijd manieren om een betere versie van mezelf te worden. Mijn grootste talent is dat ik wéét wat ik fout doe terwijl ik het doe. En dat ik me daar geen twee keer aan laat vangen. Als ik een pizza bak, zal die de volgende keer gegarandeerd lekkerder zijn.»

HUMO Geldt dat ook voor je privéleven?

GERMIJNS «Keihard! Ik zit soms uren te filosoferen met mezelf. Hoe wil ik in het leven staan? Hoe kan het nóg beter? Ik zou het jammer vinden als ik genoegen neem met ça va. Nee, laat mij maar grote stappen vooruit zetten.

»Relaties met collega’s, vrienden, familie en mijn lief vind ik het allerbelangrijkst. Mijn filosofie is: je krijgt terug wat je zelf geeft. Ik heb een zalige therapeute met wie ik honderduit over dat soort dingen kan doorbomen. Als ik bij haar buitenstap, hebben we daar telkens allebei deugd van gehad (lacht).»

HUMO Is de sfeer achter de schermen van ‘Switch’ echt zo uitgelaten? Zitten jullie gezellig samen thee te drinken, of heerst er toch vooral een enorme drukte?

GERMIJNS «Een vriend is komen kijken naar één van de opnames en hij stuurde me achteraf een berichtje: ‘Jullie maken zoveel plezier dat ik er jaloers van word!’ Heel leuk, dat dat van ons af spat. Maar het blijft keihard werken. Elke dag nemen we vijf afleveringen op.»

HUMO Dan kom je toch gefrituurd thuis?

GERMIJNS «Dit is misschien wel het drukste schema dat ik ooit heb gehad. Maar ook het leukste! Ik heb graag een agenda die zo eivol zit dat ik bijna geen tijd heb om na te denken. Als ik in het midden van zo’n periode twee dagen zou stilvallen, zou ik vermoedelijk in een gat terechtkomen waar ik heel moeilijk uit zou raken. Dus blijf ik gaan, gezegend met energie als ik ben.»

HUMO Wat zijn de mooiste reacties die je al op ‘Switch’ hebt gekregen?

GERMIJNS «Mijn vrienden zeggen dat de Fien in zo’n tv-productie dezelfde is als de Fien die ze kennen van op café. Dat ik de dingen als mezelf mag doen, zonder in een rolletje te moeten kruipen, vind ik heel flatterend.»

HUMO Heeft Adriaan Van den Hoof je ooit een bericht gestuurd om te zeggen wat hij van je presentatie vindt?

GERMIJNS (lachje) «De vraag van één miljoen! Ik heb niet zoveel behoefte om daarop te antwoorden, sorry.»

HUMO Hoelang zul je ‘Switch’ presenteren? Spreek ik nu met de nieuwe Ben Crabbé van de VRT-zomer?

GERMIJNS «Nee, ik blijf dingen doen zolang ik ze leuk vind, en ik denk niet dat een quiz mijn eindbestemming moet zijn. Tot nu toe ben ik altijd van het ene in het andere gerold. Als er nog iets op mijn pad komt, dan wel weer op die manier, vermoed ik. Mijn oma zegt altijd: ‘Het is dat het zo moest zijn.’ En het enige dat ik nu echt móét, is ontspannen, want ik heb even vrijaf.»

HUMO Hoe ziet je zomer eruit?

GERMIJNS «In de zomer probeer ik in te halen wat ik in het jaar heb gemist, omdat ik de ochtend presenteer op StuBru. Dan wil ik de sfeer op festivalweides opsnuiven, met vrienden afspreken, mijn lief laten weten dat ik nog besta... En ik moet óók dringend naar de carwash, en mijn btw-aangifte indienen (lacht).

»Tussendoor ga ik een weekje op reis naar Oostende, een stad die de perfecte mix van natuur, cultuur en lekker eten biedt.»

HUMO Stel dat je de verkeerde hotelkamer krijgt toegewezen, weet je wat je dan moet doen?

GERMIJNS «Euh, nee?»

HUMO Dan moet je switchen.

GERMIJNS «Mag ik je hartelijk danken voor deze uitsmijter, en in één moeite door verzoeken om er geen (lacht) bij te zetten? Toppie, bedankt!»

