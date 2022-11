Fijne folterporno, een geflipte Bond-film en een prent die u nooit beu gezien raakt: deze films mag u niet missen op televisie

‘IF BEALE STREET COULD TALK’ ★★★★☆

CANVAS, VRIJDAG 4 NOVEMBER, 22.20

DRAMA Na het onverwachte succes van ‘Moonlight’ (prima box office, geweldige recensies, Oscars) waren de verwachtingen hooggespannen voor Barry Jenkins’ opvolger. Hij zocht inspiratie in een roman van James Baldwin uit 1974, over een Afro-Amerikaanse jongeman (Stephan James) die de gevangenis ingaat voor een verkrachting die hij niet heeft gepleegd. Zijn zwangere vriendin (Kiki Layne) moet lijdzaam toekijken. Ondanks het onderwerp wordt Jenkins’ film niet gedreven door woede, maar eerder door een immense tristesse. Jenkins gebruikt een clevere flashbackstructuur om het liefdesverhaal tussen de hoofdpersonages evenveel gewicht te geven als het gevangenisdrama dat volgt. De toon is lyrisch en delicaat. Dit is geen schreeuw van onrechtvaardigheid, maar een langgerekte zucht van teleurstelling en verloren dromen. De visuele stijl is poëtisch en vaak verrassend romantisch. Gedurfde film, pure cinema.

‘DOCTOR SLEEP’ ★★★★☆

PLAY4, VRIJDAG 4 NOVEMBER, 20.35

HORROR Had enkele weken geleden al vertoond moeten worden, maar programmatieperikelen beslisten er anders over. Verrassend sterke sequel op ‘The Shining’, waarin Danny Torrance (Ewan McGregor) het opneemt tegen een bende psychische vampieren onder leiding van Rebecca Ferguson.

‘THE KINDERGARTEN TEACHER’ ★★★½☆

NPO 3, VRIJDAG 4 NOVEMBER, 23.23

DRAMA Maggie Gyllenhaal schittert als gefrustreerde kleuterjuf die overtuigd is dat in één van haar leerlingen een geniale dichter schuilt. Langzaamaan vervagen alle grenzen van de relatie tussen juf en kleuter. Psychologisch drama dat subtiel evolueert naar een beklijvende thriller.

‘SAW’ ★★★½☆

PLAY6, ZATERDAG 5 NOVEMBER, 22.20

HORROR Eén van de films die in de vroege jaren 2000 de torture porn-horrorfilm populariseerde (en die dan ook gevolgd werd door talloze inferieure sequels). Twee mannen worden wakker in een weinig hygiënische kelder, geketend aan hun voeten en met een zaag binnen handbereik. Let the game begin.

‘LADY MACBETH’ ★★★★☆

CANVAS, ZATERDAG 5 NOVEMBER, 23.50

DRAMA Florence Pugh brak door dankzij dit gepassioneerde historisch drama, over een jonge vrouw die in de 19de eeuw in een liefdeloos verstandshuwelijk vastzit. Een jonge arbeider laat haar hart wél sneller kloppen. De wat afstandelijke stijl maakt gaandeweg plaats voor oprechte emoties.

‘QUEEN OF KATWE’ ★★★☆☆

VTM 3, ZONDAG 6 NOVEMBER, 14.25

FAMILIE Waargebeurde familiefilm over een 10-jarig meisje uit Oeganda dat een schaakwonder blijkt te zijn. Een Disneyproductie, en dat voel je aan de zeer conventionele vertelstijl en expliciete levenslesjes, maar de productiewaarden zijn top en de acteurs brengen veel oprechtheid en warmte naar hun rollen.

‘THE SPY WHO LOVED ME’ ★★★½☆

VTM 4, ZONDAG 6 NOVEMBER, 20.35

ACTIE Zonder meer de beste Bondfilm met Roger Moore. Een compleet absurde plot – knotsgekke miljardair wil de mensheid uitroeien om met een select clubje opnieuw te beginnen onder water – dient als excuus voor een resem plezierige actiescènes. Memorabel vanwege Richard Kiel als Jaws, de schurk met stalen tanden.

‘THE LAST OF THE MOHICANS’ ★★★½☆

VTM 4, MAANDAG 7 NOVEMBER, 20.35

DRAMA Michael Mann verfilmde de klassieker van James Fenimore Cooper, met Daniel Day-Lewis als indiaan die een blanke jonkvrouw door vijandig gebied moet leiden. Het scenario zwakt het inherente racisme van het boek gelukkig enorm af, om zich te focussen op het avontuur.

‘WAR FOR THE PLANET OF THE APES’ ★★★★☆

VTM 3, DINSDAG 8 NOVEMBER, 20.35

SCIFI Dit sluitstuk van de apentrilogie is een bewonderenswaardig groots opgezet epos dat verhaal en karakterisering voorrang geeft op actie. De ultieme confrontatie tussen mens en aap wordt met veel intellect en pathos in beeld gebracht. De special effects zijn, uiteraard, fenomenaal.

‘DIE HARD’ ★★★★½

VTM 3, WOENSDAG 9 NOVEMBER, 22.30

ACTIE Ja, u hebt hem al tien keer gezien. En wat dan nog? Dit is één van die films waar je altíjd zin in hebt. Bruce Willis werd een actieheld, maar Alan Rickman gaat ondertussen vrolijk met de film lopen als slechterik Hans Gruber, die een kerstfeestje in een torengebouw in Los Angeles gegijzeld houdt.

‘SPLIT’ ★★★½☆

VTM 3, DONDERDAG 10 NOVEMBER, 22.55

THRILLER Comebackfilm van M. Night Shyamalan, over een man met ruim twintig verschillende persoonlijkheden (James McAvoy), waaronder een genadeloze ontvoerder en moordenaar. Moderne riff op ‘Psycho’, met veel goesting gespeeld door McAvoy en voorzien van een prettige dosis zelfrelativerende humor.