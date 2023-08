Filip Joos wordt presentator van ‘Extra Time’ en ruilt zijn studio in voor de voetbalkantine

De liefhebber van de Jupiler Pro League moet het al vijf speeldagen zonder zijn vertrouwde ‘Extra Time’ doen, maar maandag trekt de voetbaltalkshow van de openbare omroep zich dan toch voor de vijftiende keer op gang. Zonder Aster Nzeyimana, de presentator van de vorige seizoenen die bij VTM een vergulde commentaarcabine kreeg aangeboden, maar met Filip Joos.

Joos presenteerde samen met Frank Raes al de eerste twee seizoenen van ‘Extra Time’, daarna evolueerde zijn rol tot die van vaste gast. Nu krijgt hij weer de rol van spreekstalmeester.

Opvallend: ‘Extra Time’ wordt niet meer opgenomen in de green key-studio die Nzeyimana begin 2022 nog met veel bombarie mocht voorstellen. Joos en zijn gasten trekken naar verschillende voetbalkantines, wat volgens Sporza-hoofdredacteur Pieter De Windt moet bijdragen aan een ‘ongedwongen sfeer’. Joos, een vurige verdediger van het spelletje die in ‘Extra Time’ bekend staat om zijn stevige tackles en uitgebreide intercepties, belooft in het persbericht alvast ‘de minder aanwezige versie van zichzelf te zijn’.

‘We willen precies inzetten op die sfeer: Filip zal deelnemen aan de gesprekken maar ze ook gidsen. Een podcastgevoel zeg maar, dat we ook in onze voetbalpodcast ‘90 minutes’ met veel succes aan de Vlaamse voetballiefhebber aanbieden’, zegt De Windt nog. In ‘90 minutes’ is Filip Joos ook een vaste gast. Nzeyimana was vorig seizoen de presentator en werd in die rol vervangen door Gilles de Coster.

Naast ‘90 minutes’ zijn er steeds meer kleine en grote voetbalpodcasts waartegen Joos de volgende maanden zal moeten opboksen, maar te midden van die concurrentie geven ze hem dit seizoen aan de Reyerslaan dus nog wat extra time. Afspraak op 4 september voor de eerste nieuwe ‘Extra Time’, opgenomen in de kantine van tweedeprovincialer KV Bonheiden.