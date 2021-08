Fox lost eerste trailer voor ‘Impeachment: American Crime Story’

Zapman met het laatste nieuws uit televisieland.

Ieder seizoen van ‘American Crime Story’ draait om een andere beroemde rechtszaak. Het derde seizoen van de succesreeks focust, na het proces tegen O.J. Simpson en de moord op Gianni Versace, deze keer op de affaire tussen Amerikaans oud-president Bill Clinton en zijn toenmalige stagiaire Monica Lewinsky.

Hoewel Clinton destijds luidkeels verkondigde dat hij ‘no sexual relations with that woman’ had gehad, leidde het schandaal uiteindelijk toch tot een afzettingsprocedure, de eerste in een eeuw. Clinton overleefde die, maar zijn imago was voor altijd bezoedeld.

Monica Lewinsky is zelf één van de producenten van dit seizoen, waarvan net de eerste trailer is gelost. We zien Beanie Feldstein als Lewinsky en Clive Owen als Bill Clinton. Edie Falco vertolkt zijn echtgenote, Hillary Clinton.

De nieuwe reeks was oorspronkelijk gepland om in september 2020 in de VS op de buis te komen, zes weken voor de presidentsverkiezingen, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. De reeks zal er nu vanaf 7 september te zien zijn, daarna verhuist het naar Netflix en zal de serie wellicht ook voor Belgische kijkers beschikbaar zijn.