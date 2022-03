Gaat het ondernemers écht beter af na de tussenkomst van Kamal Kharmach?

Hoe vergaat het de zaken waar Kamal Kharmach zijn neus in steekt? Ook dit seizoen probeerde de parttime komiek, parttime docent Bedrijfseconomie acht ondernemingen te redden van de rode cijfers in Andermans zaken.

‘Onze kostuums blijken erg gegeerd bij Nederlandse influencers’

Gert Baeyens (53), mede-zaakvoerder van Huis Baeyens, dat toneelkledij verhuurt en verkoopt

‘We zijn het begin van het feestje.’ Dat is de officieuze leuze van familiezaak Huis Baeyens. Al viel er door corona weinig te feesten de jongste tijd. Dat bleek nog maar eens uit de afsluitende boodschap die de familie gaf in het programma: ze lieten de kijker weten dat de vijfde golf hen midscheeps raakte.

Beeld © VRT

‘Zoals iedereen weet, was de vijfde golf uiteindelijk minder stevig als de golven voordien’, zegt zaakvoerder Gert Baeyens aan de telefoon. Kortom, op veel scholen gingen de carnavalsfeestjes wel nog door. ‘Daardoor hebben de zaken toch nog goed gedraaid.’ Stilaan kijkt Baeyens, die de zaak samen met zijn broer en zus uitbaat, de toekomst met meer vertrouwen tegemoet. ‘We zien terug meer versoepelingen in het verschiet. Daardoor kunnen we stilaan opnieuw facturen uitsturen.’

‘Normaal deden we geen verhuur van kostuums voor kinderen omdat dat niet goed in ons gamma zit. Het voorstel van Kamal is altijd geweest om dat toch te doen. We hebben het nu toch eens geprobeerd, en kijk, niet dat het de grote stoef was maar het bracht toch iets op. Dat gaan we in de toekomst nog doen.’

De concurrentie met online winkels blijft wel moordend, erkent Baeyens. Net daarom drongen Kharmach en zelfstandigenorganisatie Unizo aan op een betere online profilering van de zaak. ‘Dat lukt intussen ook aardig’, zegt Baeyens. ‘Een tijd geleden kochten we heel wat musicalkostuums over van Studio 100, bijvoorbeeld van Doornroosje of de zeven dwergen. Die kostuums blijken erg gegeerd bij Nederlandse influencers op TikTok.’

‘Ik heb eigenlijk nooit gedacht dat we hulp nodig hadden’

Meryam Boujamaa (31) en Leyla Yachou (30), zaakvoerders van groenten- en fruitzaak Fruithofje ML

Ze hadden de trieste eer om de eerste zaak te zijn die de deuren moest sluiten tijdens de doortocht van Andermans zaken. Nochtans dachten de twee voor de doortocht van Kharmach en de tv-ploeg niet dat de zaken zo ernstig waren. ‘Ik heb ons eigenlijk heel spontaan ingeschreven’, zegt Yachou. ‘Ik zag de oproep op Facebook en dacht: ‘Misschien kunnen we wel tips gebruiken.’ Maar ik heb nooit gedacht dat we echt hulp nodig hadden.’

Beeld © VRT

Hoewel het bij momenten zwaar is geweest, zijn de twee vriendinnen nog altijd heel positief over hun deelname. ‘Het is niet dat we failliet verklaard zijn, eh. We hebben gewoon zelf beslist om de deur te sluiten’, zegt Boujamaa. In het begin vreesden ze voor de reacties van mensen. ‘Maar eigenlijk zijn die heel positief’, zegt Boujamaa. ‘Onlangs nog zakte een elfjarig meisje samen met haar mama uit Limburg af naar de markt waar we stonden.’

Want dat blijven de twee nog altijd doen, op de markt staan: ’s vrijdags in Borgerhout, op zondag op de vogeltjesmarkt. Boujamaa heeft haar job als verkoopster in een klerenwinkel nog altijd, Yachou is momenteel op zoek naar werk. Toch kriebelt het bij Yachou om opnieuw een eigen zaak op te starten in de toekomst. ‘Maar geen groenten en fruit meer, dat is genoeg geweest.’ En ja, Kamal leerde hen om het dan anders aan te pakken. ‘Ik wist bijvoorbeeld niet dat we bij de gemeente zoveel informatie konden opvragen over andere zaken in de buurt’, zegt Boujamaa. ‘Wees maar zeker dat we voor een nieuwe zaak eerst alles van top tot teen zouden uitzoeken.’

‘Mensen zeggen me dat ik hen geraakt heb’

Lyne Aeyels (43), zaakvoerder van KikT

Als er een iets is dat het programma gedaan heeft voor Aeyels, dan is het haar meer bekendheid opleveren. ‘Ik kan niet zeggen dat Koko (de winkel die ze samen met drie andere vrouwen oprichtte tijdens het programma, PG) nu volloopt, maar na het programma is het wel heel druk geweest. Mensen kwamen zelfs uit West-Vlaanderen en Limburg naar Mechelen afgezakt, gewoon om mij te zien en mij te steunen.’

Ze zegt zich daar een beetje ongemakkelijk bij te voelen, maar is ook dankbaar voor de aandacht. ‘Ik wilde lang niet meedoen met het programma’, zegt Aeyels. ‘Het waren mijn broer en mama het mij getipt hadden. Waarom ik dan uiteindelijk toch meedeed? Omwille van de reclame die het mij zou opleveren.’

Beeld VRT

Dat is gelukt. ‘Sinds het programma krijg ik nog steeds elke dag aanvragen van mensen voor plantenstyling’, zegt Aeyels aan de telefoon, tussen twee afspraken met klanten door. ‘Het mooie is dat het eerste dat ze me dan mailen vaak is dat ik hen geraakt heb. Ik krijg intussen zoveel aanvragen binnen dat ik stilaan zal moeten kiezen welke ik aanvaard en welke niet.’

Let wel, de opnames waren voor Aeyels zeker niet evident. ‘De programmamakers konden mij soms niet volgen’, zegt ze. Al heeft ze wel zaken geleerd van Kamal en zijn team. Dat cijfers wél belangrijk zijn bijvoorbeeld. ‘Ik heb deze week iets bekeken waar ik meteen allerlei ideeën over had voor de toekomst. Ik zal nog altijd ondernemen vanuit het gevoel, alleen houd ik bij het uitwerken van dat soort ideeën nu wél rekening met de cijfers.’

(DM)