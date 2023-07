Gary Lineker is de best betaalde presentator van de BBC, voor zover we weten

Bij de VRT is het ondenkbaar, bij de BBC vaste prik: een lijst met de best betaalde presentatoren en hun lonen. Gisteren maakte de Britse openbare omroep de lijst voor vorig jaar bekend en aan de top staat, voor het zesde jaar op rij, Gary Lineker. Hij verdiende in 2022 1,35 miljoen pond ofwel 1,58 miljoen euro.

Lineker, presentator van voetbalprogramma ‘Match of the Day’, moest dit voorjaar nog een stap terugzetten van de BBC, omdat hij een kritische tweet had gepost over het Britse asielbeleid. Een paar dagen later werd hij alweer binnengehaald.

Op de tweede plaats staat Zoë Ball, presentatrice van de ochtendshow op Radio 2 (980.000 pond), en op de derde Alan Shearer, collega van Lineker bij ‘Match of the Day’ (445.000 pond).

Nieuwslezer Huw Edwards streek met 435.000 pond het vierde hoogste loon op. Hij werd onlangs nog geschorst door de BBC nadat de krant ‘The Sun’ had gepubliceerd dat een toen nog onbekende BBC-presentator zo’n 41.000 euro zou hebben betaald aan een tiener voor naaktfoto’s. Er volgden nog meldingen, de politie startte een onderzoek en concludeerde dat Edwards geen strafbare feiten pleegde. De BBC is nog wel bezig met haar eigen onderzoek.

Radiopresentator Stephen Nolan (400.000 pond), ‘Question Time’-presentatrice Fiona Bruce (395.000 pond), BBC Radio 1-stem Greg James (395.000 pond), Ken Bruce (390.000 pond), Lauren Laverne (390.000 pond) en Sophie Raworth (360.000 pond)maken de top tien compleet.

Daarmee is nog niet alles gezegd over grote namen van de BBC en hun loonbrieven. Zo moet Auntie Beeb de lonen van sterren die via externe productiehuizen factureren niet bekendmaken. Daarom valt bijvoorbeeld talkshowhost Graham Norton buiten dit lijstje.