Gary Oldman: ‘Na de eerste afleveringen gaf ik mijn complimenten aan de regisseur: ‘Je hebt echt goeie scheetgeluiden uitgekozen’’

Dracula, Beethoven, Winston Churchill: de Britse acteur Gary Oldman (64) heeft de afgelopen vier decennia heel wat memorabele personages neergezet. Maar de vertolking waarmee hij mogelijk zijn carrière zal afsluiten, is die van een onverzorgde maar duivels intelligente spion die op een zijspoor is beland: Jackson Lamb in ‘Slow Horses’, een reeks van AppleTV+ waarvan nu het tweede seizoen verschijnt. ‘Qua make-up is er niet veel werk: ze moeten me gewoon iets slorderiger maken dan ik er normaal uitzie.’

Jackson Lamb staat in ‘Slow Horses’ aan het hoofd van het Slough House, een vervallen gebouw in Londen waar de Britse veiligheidsdienst MI5 haar uit de gratie gevallen spionnen naartoe stuurt. Hij moet ervoor zorgen dat hun leven daar zo saai is dat ze uiteindelijk zelf ontslag nemen. Maar als er een internationale crisis uitbreekt, zien enkele zogenaamde slow horses hun kans om hun carrière nieuw leven in te blazen. Het leverde in het eerste seizoen een erg spannende spionageserie op, klassiek gemaakt, maar wel met enkele verrassende plotwendingen en uitstekend acteerwerk: naast Gary Oldman schitteren onder andere Kristin Scott Thomas en Jonathan Pryce.

– Wat sprak je zo aan in ‘Slow Horses’?

GARY OLDMAN «Ten eerste deed mijn personage Jackson Lamb mij denken aan George Smiley, de spion die ik destijds speelde in ‘Tinker Tailor Soldier Spy’. Ze zijn twee kanten van dezelfde medaille, of beter gezegd: Lamb is een versie van Smiley bij wie alles in het leven fout is gegaan. Er was een splitsing in de weg: de ene kant leidde naar George Smiley, de andere naar Jackson Lamb.

»Ten tweede vond ik het realisme van de reeks ook knap. De personages zijn normale mensen die toevallig spionnen zijn. Ze hebben problemen met hun ex, hun echtscheiding verloopt rommelig en ze moeten vechten om hun kinderen te zien. Aangezien ik zelf gescheiden ben, heb ik dat ook allemaal meegemaakt: dat maakt het alleen maar hartverscheurender.»

– Herken je jezelf ook in het drankmisbruik van Lamb? Het is algemeen bekend dat je alcoholprobleem in de jaren 90 bijdroeg tot het einde van je relatie met de Italiaanse actrice Isabella Rossellini, met wie je verloofd was.

OLDMAN «Misschien wel. De grootste leugen die hij zichzelf vertelt, gaat over zijn drankgebruik. Hij weet dat hij een dronkaard is, maar hij houdt zichzelf voor dat hij het onder controle heeft. Ik heb er nooit een geheim van gemaakt. Ik heb nu al 25 jaar geen druppel meer gedronken, maar eigenlijk ben ik nog altijd aan het herstellen.»

– Blijkbaar voel je je zo comfortabel als Jackson Lamb dat je hebt geweigerd om je lange, vettige haren te knippen voor ‘Oppenheimer’, de nieuwe film van Christopher Nolan die volgend jaar uitkomt en waarin je in een paar scènes president Harry Truman speelt?

OLDMAN (lacht) «Dat klopt, ja. Ik zei tegen Christopher dat ik mijn haar onmogelijk kan knippen, omdat ik vastbesloten ben om Lamb te blijven spelen zolang het publiek de serie leuk vindt en de bazen bij Apple cheques uitschrijven. (Glimlacht en klopt op zijn uitstekende buik) Ik ben ook gewoon in de rol gegroeid.»

– Er zouden nog twee seizoenen van ‘Slow Horses’ komen. Keren de andere acteurs ook terug?

OLDMAN «Normaal wel. Dat heeft ook te maken met de kameraadschap op de set. We komen allemaal erg goed overeen. Je kunt ‘Slow Horses’ nog het best vergelijken met werken voor een theatergezelschap, waar iedereen aan hetzelfde zeel trekt. Dat maakt me ook zo gelukkig.

»Ik heb vroeger veel theater gespeeld. Ik was nooit van plan om ermee te stoppen – dat is gaandeweg gewoon gebeurd. Nu heb ik het gevoel dat ik weer aanknoop met het verleden.»

– Ik wil niet sarcastisch klinken, maar dat jij op dit punt in je carrière de overstap naar het kleine scherm hebt gemaakt, is een behoorlijke aardverschuiving. Je bent één van de laatste grote sterren die een pact hebben gemaakt met de tv-duivel.

OLDMAN (lacht) «Er zijn er nog wel een paar die koppig achterblijven, maar ja, je hebt gelijk.»

– Hoe was de ervaring om tv te maken?

OLDMAN «Het deed me denken aan toneelspelen. Als je in een stuk meedoet, kun je voorstelling na voorstelling sleutelen aan je personage, aan je vertolking, en rekening houden met de reacties van het publiek. Bij een film heb je een paar maanden opnames en – tenzij je deel bent van de Avengers – keer je nooit meer naar die rol terug. Televisie leunt dichter aan bij theater, je mag een personage spelen dat lang meegaat en waaraan je dingen kunt veranderen. Ik hou daarvan. Ik wou dat ik de stap jaren geleden al had gezet.»

– Eén van de voordelen van ‘Slow Horses’ is dat je weinig make-up nodig hebt, dat is in jouw carrière al anders geweest.

OLDMAN «Dat was verfrissend, ja. Ik heb in de afgelopen veertig jaar meer make-up opgedaan, meer pruiken opgezet en meer accenten aangeleerd dan ongeveer eender wie in Hollywood. Voor ‘Hannibal’ bijvoorbeeld moest ik eerst zes uur in een stoel zitten en liep ik daarna rond op de set terwijl ik gek werd van de jeuk, door alle lijm op mijn gezicht.

»Toen ik in ‘Darkest Hour’ Winston Churchill speelde (een rol waarvoor Oldman in 2018 een Oscar kreeg, red.), werkte ik 54 dagen aan een stuk en hebben ze mij in totaal 63 keer in de Britse premier moeten transformeren.

»Als je jong bent en het heilige vuur nog brandt, is dat allemaal geen probleem en doe je dat met plezier. Maar op mijn 64ste heb ik geen zin meer om nog uren in een make-upstoel door te brengen. Het voelt als een bevrijding om een keer te kunnen aankomen op de set en amper een halfuur later al klaar te staan om te spelen. Ze moeten mij gewoon iets slordiger maken dan ik er normaal uitzie en dat was het dan (lacht).»

– Eén van de opmerkelijke kantjes van Jackson Lamb is dat hij graag scheten laat, liefst zo luid mogelijk en in het bijzijn van zoveel mogelijk andere mensen. Hoe acteer je een overtuigende wind?

OLDMAN (lacht) «Wel, het helpt dat er een publiek is, dat er andere acteurs zijn die op je moeten reageren. Een goeie scheet laat je nooit alleen. Maar voor de rest? Er zijn een paar bewegingen die je nadoet, je doet je bil een beetje omhoog, en daarna geef je het werk door aan de mensen van het departement geluid. Ik herinner me dat ik nog wat berichtjes heb gestuurd naar de regisseur, nadat ik de eerste afgewerkte afleveringen had gezien. ‘Mijn complimenten’, schreef ik. ‘Je hebt echt goeie scheetgeluiden uitgekozen.’»

– Als ik het zo hoor: alleen maar voordelen aan deze serie.

OLDMAN «Absoluut, daarom ook dat ik dit een mooi sluitstuk zou vinden. Volgend jaar word ik 65, de 70 staat voor de deur. Ik wil niet meer werken op mijn 80ste. Ik heb een benijdenswaardige carrière gehad, maar ooit stopt het.

»Ik heb behalve acteren ook nog andere dingen die me interesseren. Als je jong bent, denk je dat je alles moet doen wat op je pad komt. Maar naarmate de jaren voorbijgaan, wordt alles minder belangrijk. Ik zou heel blij zijn, ik zou het zelfs een voorrecht vinden, als Jackson Lamb het laatste personage is dat ik speel.»

© The Sunday Times. Vertaling en bewerking: Stefaan Werbrouck

BEKIJK HIER DE TRAILER:

‘Slow Horses – seizoen 2'

Vanaf 2 december op AppleTV+