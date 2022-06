Geanimeerde genderrollen, sexy strippers en een clevere klassieker

‘WILDLIFE’ ★★★½☆

CANVAS, VRIJDAG 10 JUNI, 21.20

DRAMA Acteur Paul Dano (u zag hem recent nog als The Riddler in ‘The Batman’) maakte zijn regiedebuut met deze verfilming van de gelijknamige roman van Richard Ford. Het is dan ook wat je noemt een ‘acteurvriendelijke’ film geworden: een drama dat sterk inzet op de dialogen en de hoofdrolspelers alle gelegenheid geeft om uit te pakken met hun emotionele bereik. Gelukkig wérkt het ook allemaal: Dano blijkt een smaakvolle regisseur te zijn, die kiest voor een elegante visuele eenvoud en die plat sentiment mooi weet te vermijden. Jake Gyllenhaal en Carey Mulligan spelen een koppel in de jaren 50, wier huwelijk barsten begint te vertonen wanneer hij voor een nieuwe job steeds langer weg is van huis. Het originele is echter dat het net de vrouw is die het huwelijk als eerste lijkt op te geven en volop haar vrijheid opeist, op een manier die ingaat tegen alle stereotypes.

‘SPIDER-MAN: HOMECOMING’ ★★★½☆

VTM 2, VRIJDAG 10 JUNI, 20.35

ACTIE Uitgekomen als opwarmertje in het jaar voor ‘Avengers: Infinity War’. Dit avontuur had dan ook voornamelijk als functie om het publiek alvast vertrouwd te maken met Tom Hollands versie van Peter Parker, wat niet wegneemt dat dit een amusant filmpje is.

‘ROXANNE’ ★★★☆☆

EEN, VRIJDAG 10 JUNI, 22.45

KOMEDIE Charmante komedie met Steve Martin als een moderne versie van Cyrano de Bergerac: een sympathieke, dichterlijke brandweerman met een enorme neus, die verliefd wordt op de mooie Roxanne (Daryl Hannah). Vederlicht, maar ontwapenend vertier, door Martin zelf op z’n eigen lijf geschreven.

‘THE BIG SICK’ ★★★☆☆

NPO 3, VRIJDAG 10 JUNI, 23.20

KOMEDIE Een beginnende stand-upcomedian van Indiase afkomst (Kumail Nanjiani) maakt kennis met zijn schoonfamilie wanneer zijn vriendin in coma ligt. De thema’s – het vage racisme van de schoonouders, Nanjiani’s eigen twijfels over de ernst van zijn relatie – zijn opvallend serieus voor wat uiteindelijk een komedie is.

‘INCREDIBLES 2' ★★★½☆

VTM 3, ZATERDAG 11 JUNI, 18.25

ANIMATIE Het was veertien jaar wachten op deze sequel op Brad Birds animatiehit uit 2004. We hadden ons al schrap gezet voor een teleurstelling, maar dit tweede avontuur is net zo spits, met een aardige gender reversal in de plot: Elastigirl mag de held uithangen, terwijl Mr. Incredible worstelt met het huishouden.

Beeld Pixar

‘MAGIC MIKE’ ★★★½☆

VTM 2, ZATERDAG 11 JUNI, 20.35

KOMEDIE Onverwachte hit van Steven Soderbergh, met Channing Tatum als stripper met ambities. Matthew McConaughey heeft een geweldige bijrol als mc van de nachtclub waar Tatum werkt. Geslaagde mix van drama, humor en de benijdenswaardige sixpacks van de heren op het podium.

‘BRIDGET JONES’S DIARY’ ★★★½☆

VTM 3, ZATERDAG 11 JUNI, 22.30

KOMEDIE De ultieme chickflick, met Renée Zellweger als gefrustreerde single dertiger die een affaire begint met haar hufterige baas (Hugh Grant), maar zich ook aangetrokken voelt tot saaie advocaat Colin Firth. Geestige, moderne versie van Jane Austens ‘Pride and Prejudice’. Het gevecht op het einde is hilarisch.

‘SING STREET’ ★★★½☆

VTM 3, ZONDAG 12 JUNI, 14.15

MUSICAL Muzikale coming-of-agefilm van John Carney (‘Once’), over een Ierse tienerjongen die in de vroege jaren 80 een muziekbandje opricht, enkel om indruk te maken op een meisje. Had misschien scherpere randjes mogen hebben, maar de oprechte affectie voor de personages is heerlijk.

‘SILENCE’ ★★★★☆

BBC 2, MAANDAG 13 JUNI, 0.15

DRAMA Passieproject waarmee Martin Scorsese 27 jaar lang rondliep. Een bezwerend drama over missionarissen die in het Japan van de 17de eeuw verplicht werden hun geloof op te geven. Klinkt niet echt swingend? Scorsese maakt er een fascinerend, zelfs spánnend verhaal van, over geloof en de stilte van God.

‘THE TALENTED MR. RIPLEY’ ★★★★☆

VTM 3, DINSDAG 14 JUNI, 20.35

THRILLER Anthony Minghella verfilmt de klassieke thriller van Patricia Highsmith, met Matt Damon als bedrieger die naar Italië trekt. Maar dat is slechts het begin van een clevere plot vol ambigue personages. Misschien nog steeds Damons beste rol.

‘CON AIR’ ★★★☆☆

VTM 3, WOENSDAG 15 JUNI, 23.15

ACTIE Een staaltje onversneden testosteroncinema uit de jaren 90, toen Nicolas Cage dit soort rollen nog speelde zonder zichzelf te parodiëren. Enkele van de zwaarste gangsters van het land worden samen op een vliegtuig gezet. Het vliegtuig wordt gekaapt – uiteraard – en dat leidt tot vuurwerk.