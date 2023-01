Gecanceld na één seizoen: de pijnlijkste stopzettingen van Netflix op een rij (en welke reeks u alsnog moet zien)

‘Warrior Nun’, ‘1899', ‘Resident Evil’, ‘Midnight Club’: de afgelopen maanden werden weer heel wat Netflixseries bij het grofvuil gezet. Van welke stopzettingen van de voorbije jaren hebben wij nog steeds hartzeer? En bij welke series is het toch nog de moeite om ze in te halen?

Lees ook onze analyse: waarom sneuvelen Netflixseries zo snel? ‘Bingewatchen is eigenlijk de achilleshiel van Netflix’

‘1899'

1899 Beeld Netflix

Na het succes van ‘Dark’ kregen Jantje Friese en Baran bo Odar van Netflix duidelijk genoeg geld om een nog ambitieuzere reeks te maken, over een schip dat in volle zee betrokken raakt in een steeds complexer wordend mysterie met een bovennatuurlijk randje.

De moeite om in te halen? Neen. ‘1899' is zeker niet slecht, maar moet het vooral hebben van de vraag wat er precies allemaal aan de hand is. Tenzij de reeks overgenomen wordt door een andere streamingdienst en de makers toch nog hun antwoord kunnen geven, is ze geen acht uur van uw leven waard.

‘Teenage Bounty Hunters’

Teenage Bounty Hunters Beeld Netflix

Twee tienermeisjes komen per ongeluk in contact met een premiejager die criminelen achterna zit en besluiten daarop om zelf ook bounty hunter te worden, in deze komische actiereeks die in de zomer van 2021 heel even een streepje zonlicht in de lockdowns bracht.

De moeite om in te halen? Een twijfelgeval. ‘Teenage bounty hunters’ is een geweldig grappige en ontroerende reeks en een schoolvoorbeeld van hoe je met een van de pot gerukt uitgangspunt toch iets kunt maken dat helemaal geloofwaardig is. Maar het eerste seizoen eindigt met een cliffhanger en achteraf overheerst toch het gevoel dat er veel meer in had gezeten.

‘The Baby-sitters Club’

Beeld Kailey Schwerman/Netflix

Verfilming van de kinderboeken van Ann M. Martin, over enkele twaalfjarige meisjes die samen een babysitdienst oprichten in Stoneybrook, het fictieve stadje waar ze opgroeien. Na twee alom bejubelde seizoenen koudweg stopgezet door Netflix.

De moeite om in te halen? Absoluut. ‘The Baby-sitter’s Club’ bevat geen grote raadsels die onopgelost blijven en is ook een unieke serie die de problemen in het leven van opgroeiende kinderen - pestgedrag, gescheiden ouders, opspelende hormonen - in beeld brengt zonder sentimenteel of kinderachtig te worden.

‘GLOW’

'Glow' Beeld Netflix

Eén van de belangrijkste slachtoffers van corona op Netflix was deze op ware feiten gebaseerde dramedy over een groepje vrouwelijke worstelaars in de jaren 1980. De voorbereidingen voor een vierde seizoen waren in volle gang toen de pandemie toesloeg en de streamingdienst besloot dat met alle extra veiligheidsmaatregelen een nieuwe reeks toch te duur zou uitvallen.

De moeite om in te halen? Als je ermee kunt leven dat ze op een bepaald moment gewoon stopt, dan wel. Ook al spelen ze zich in heel andere werelden af, eigenlijk is ‘GLOW’ de perfecte opvolger van de dramaserie waarmee scenariste Jenji Kohan bij Netflix doorbrak (en die ze wel in schoonheid mocht afsluiten): ‘Orange is the New Black’

‘Mindhunter’

Beeld Merrick Morton/Netflix

Officieel is ‘Mindhunter’ nooit door Netflix stopgezet maar nadat het tweede seizoen was verschenen, liet bedenker David Fincher hier en daar vallen dat de streamingdienst de reeks te duur vond en de kans op een derde jaargang dus heel klein was. Aangezien dat tweede seizoen al van 2019 dateert, lijkt alle hoop vervlogen.

De moeite om in te halen? Zeker, want ‘Mindhunter’ is ook in de geaborteerde versie een absoluut meesterwerk. De reeks volgt de werkzaamheden van een speciale afdeling van de FBI in de jaren 1970 die voor het eerst manieren zocht om seriemoordenaars te profilen, en is tegelijk een razend spannend misdaaddrama en een intelligent commentaar op onze obsessie voor wrede psychopaten en true crime.