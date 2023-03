‘Geef ons koffie, Internet Daddy!’ Zelfs Pedro Pascals Starbucksbestelling gaat viraal

Zes shots espresso, dat giet redactieassistente Leentje halfuurlijks in onze baxter en geen haan die ernaar kraait. Maar wanneer acteur Pedro Pascal ermee rondloopt in zijn Starbucksbekertje, wordt het internet wild, wordt het massaal besteld bij de lokale barrista’s en accepteren mensen met plezier de hartaanval die ermee gepaard gaat, zolang ze zich maar even zoals hun idool kunnen voelen. En wie neemt het hen kwalijk? Want in samenspraak met het wereldwijde web riepen we de 47-jarige acteur uit tot nagelnieuwe Internet Daddy! Gracieus oud worden, het kan dus hé, Madonna.

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? Pedro Pascal is de nieuwe favoriet van het internet. Waar? Op sociale media gaat de man viraal met alles wat hij doet. Waarom is het opvallend? Zelfs zijn Starbucksbestelling, die werd opgepikt door een TikTokker, werd een nieuwe trend.

Ondanks zijn 47 jaar trad Pascal pas een decennia geleden écht in de spotlight. Maar na een eerste grote rol als Oberyn Martell in ‘Game of Thrones’ ging het snel voor de Chileens-Amerikaanse acteur. Hij versierde hoofdrollen in ‘Narcos’, ‘The Mandalorian’ en het recente én heerlijke ‘The Last of Us’. Allemaal cult-series die Pascal bombardeerden tot het sekssymbool dat hij nu is. Of zoals het web het zelf beschrijft: onze nieuwe Internet Daddy. Een status die hij zelf beminnelijk accepteerde in ‘The Graham Norton Show’.

Het digitale leger zal zijn intense knuffel van daddy-issues niet snel lossen, dus dweept elke Instagram-, Twitter- en TikTok-gebruiker met élke stap die de beste man zet. Wanneer @alexafromspace - niet toevallig de naam die ik voor mijn toekomstige dochter heb uitgekozen - hem tegen het lijf liep, vond ze er niets beter op dan lichtjes psychopathisch in te zoomen op zijn koffiebestelling. Hebben we als generatie dan niks geleerd van ‘You’?

Maar ergens valt het te begrijpen, want Pascals bestelling bevatte dan ook een orgaanfalend cafeïnegehalte. Zés espresso zitten er in zijn bekertje met ijs, voor sommig klinkt dat als peanuts, maar als we de proef op de som nemende TikTokkers geloven - en geef ons eens één reden om dat niet te doen -, is het afschuwelijk zwaar om te drinken. ‘Alsof ik de koffiemachine likte,’ vertelde er eentje, alsof hij uit ervaring sprak.

Hip als we zijn, testten ook wij de beruchte bestelling uit. Christian Van Thillo calculeerde Starbucks echter niet in onze budgetten, dus zetten we de koffiemaker op het vierde aan het werk. Zes espresso’s en ijsblokken proeft als, u ziet het niet aankomen, zes espresso’s en ijsblokken. Onze testpersoon verdween na de proeverij wel richting de toiletten om sindsdien nooit meer gezien te worden, indien iemand informatie heeft over een besnorde man in de buurt van Antwerpen, wij staan te wachten op Mediaplein 1!

Eindconclusie

Koffie: 8/10

Pedro Pascal: 11/10