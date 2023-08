Geen Niels Destadsbader, wel nieuwe spelregels van ‘Blokken’ en een opvolger voor ‘F.C. De Kampioenen’: tien veranderingen op VRT 1

Otto-Jan Ham! Olga Leyers! Evy Gruyaert! Maar ook: nieuwe spelregels van ‘Blokken’! En - sidder en beef - een poging om het succes van ‘F.C. De Kampioenen’ te evenaren! De openbare omroep stelde gisteren haar najaarsprogrammatie voor, en daar vallen naast enkele comebacks en debuten ook een paar eigenaardige nieuwigheden op. Dewelke, vraagt u? Wij lijsten ze op. Tien VRT-veranderingen om te zien!

Eerst even wie we dit najaar niét zullen zien op de openbare omroep: van kijkcijferkanonnen Tom Waes, Siska Schoeters en Niels Destadsbader ontbreekt verrassend elk spoor in de najaarsprogrammatie van de VRT.

Destadsbader mag pas volgend jaar uit de bezemkast aan de Reyerslaan, waar hij al sinds zijn zogenaamde toptransfer van twee zomers in resideert. Na enkele nevenrollen in programma’s als ‘The Greatest Dancer’ zou hij in 2024 zijn eerste échte rol als presentator mogen vervullen in ‘Ik vraag het aan’, een muziekprogramma waarin hij BV’s vraagt naar hun favoriete liedje, waarop die dat live moeten brengen. Ook Waes en Schoeters zouden in 2024 opnieuw aan de bak mogen met nieuwe seizoenen van respectievelijk ‘Kamp Waes’ en ‘Durf te vragen’.

De nieuwe jaargang van ‘Hotel romantiek’, met kersverse presentatoren Gloria Monserez en Philippe Geubels naast oudgediende Sven De Leijer, wordt wegens besparingsredenen eveneensover het nieuwe jaar getild, net als het tweede seizoen van ‘Homo universalis’. Nog het gevolg van besparingen: na ‘The Greatest Dancer' staat er geen nieuwe shiny floor show op de VRT 1-agenda. Dat is een enigszins verrassende besparingskeuze, want aan de Reyerslaan wijtte men het floppen van ‘The Greatest Dancer’ net aan het gebrek aan een traditie van dat soort entertainmentshows op de openbare omroep.

Maar genoeg over de afwezigen, tien nieuwigheden waar u komende maanden wél naar zal kunnen kijken op de openbare omroep:

1. ‘Blokken’ krijgt nieuwe spelregels

Beeld VRT

De priesters in alle woonzorgcentra te lande draaien overuren, want menig senior kreeg een lichte crise toen die hoorde dat plots aan de aloude spelformule van ‘Blokken’ wordt getornd.

Wij zijn geen kenners en snappen er bijgevolg weinig van, maar volgens het persbericht zouden de kandidaten in ronde 2 nu ‘speelseconden op het blokkenbord verzamelen, waardoor de handigste spelers nu dus meer dan 300 punten kunnen scoren.’ Daarnaast krijgt ‘Blokken’ speciaal voor zijn 30ste (!) jaargang ook een nieuwe ‘look-and-feel’, al zou Ben Crabbé er wel hetzelfde blijven uitzien. Moeder Maria!

Wij vragen u, makers van Rummikub en Bridge: laat uw spelregels alstubliéft ongewijzigd, want Yvette uit Rumst balanceert nu al op het randje.

2. Evy Gruyaert maakt (bescheiden) comeback

Beeld VRT

Radio Donna-presentatrice en omroepster Evy Gruyaert was jarenlang niet van het VRT-scherm te branden, maar zei de Reyerslaan in 2013 adieu om het te proberen bij Play4, Joe en Nostalgie. De vrouw die Vlaanderen leerde lopen keert dit najaar terug naar het moederschip met een podcast voor VRT Max over mentaal welzijn, ‘Alles goed?’. U zult haar dus niet zien, maar enkel horen, en dat in het kader van diezelfde podcast ook geregeld op Radio 2.

3. De opvolger(s) voor ‘F.C. de kampioenen’

‘Boomer’ Beeld © VRT

Het is geen geheim dat VRT-programmadirecteur Ricus Jansegers houdt van enige luchtigheid op de openbare omroep, en daar verstond hij onder meer een opvolger voor ‘F.C. de kampioenen’ onder. Grote schoenen om te vullen, want Jansegers voorziet niet één maar twee programma’s die de gapende leemte van Balthazar Boma en co. moeten opvullen. Zo is er ‘Boomer’, een komische reeks met Jan Van Looveren in de hoofdrol die nu al op Streamz staat en waarvoor Onze Man slechts één schamele ster veil had. ‘Boomer’ is vanaf 2 september te zien op VRT 1.

In 2024 krijgt u dan nog een sitcom voorgeschoteld: in ‘Groeien en bloeien’ speelt Ben Segers een vader die een tuincentrum uitbaat samen met zijn kinderen Francisco Schuster en Anouck Luyten.

4. De nieuwe Canvas

Een van de meest in het oog springende veranderingen is de nieuwe naam van Canvas, al valt 'nieuw’ hier wel met een korrel zout te nemen. Canvas wordt VRT Canvas, een metamorfose die in de sterren geschreven stond na de eerder aangekondigde naamsverandering van Eén naar VRT 1. Ook het logo zal een facelift krijgen in de stijl van VRT 1 en VRT MAX.

Wat er op dat nieuwe VRT Canvas valt te bekijken? Veel nieuwe programma’s, waaronder ‘De Tattoo Shop’, waarin Tijs Vanneste mensen interviewt in zijn tattoeage-zaak, ‘Maestro Degand’, waarin Stefaan Degand dirigent wil worden, ‘Sarah in Wokeland', waarin Sarah Vandeursen haar eigen wokeness tegen het licht houdt en ‘Godvergeten’, een docureeks over slachtoffers van misbruik in de kerk.

Ook Ella Leyers en co. zetten weer stappen richting ideale wereld, en ‘Alleen Elvis blijft bestaan’ keert met Koen Wauters, Élodie Ouédraogo, Veerle Baetens en Dirk De Wachter als gasten eveneens terug, net as ‘Winteruur’ en ‘Extra Time’. Wie bij dat laatste programma de naar VTM verkaste presentator Aster Nzeyimana zal vervangen, is echter nog niet bekend.

5. Het radiodebuut van Olga Leyers

Van de ene Leyers naar de andere, want ook Olga vindt dit najaar onderdak bij de openbare omroep. Vanaf 2 september zal de Leyers-telg elke zaterdag tussen 10 en 12 uur De afrekening presenteren op Studio Brussel. Ze neemt daarmee de fakkel over van Margaux Amant.

6. Philippe Geubels als quizmaster en een opstapje voor Jade Mintjens

Beeld © VRT

Philippe Geubels is al jarenlang een vaste waarde op VRT 1, maar in de gedaante van quizmaster zag u hem nog niet. We hebben het dan over een échte quiz, want eerder was er al wel ‘Is er een dokter in de zaal?’, dat het midden hield tussen een panelshow en een quiz.

Met ‘Ik heb het u letterlijk juist gezegd’ mag Geubels een volwaardig quizformat in goede banen leiden, en dat met ‘De ideale wereld’ en Humo’s Comedy Cup-finaliste Jade Mintjens aan zijn zijde. Voor Mintjens is ‘Ik heb het u letterlijk juist gezegd’ een behoorlijke sprong voorwaarts, want de quiz komt op zondagavond, in volle primetime dus, op de buis.

7. De keuken van Jeroen Meus

De nieuwe keuken van ‘Dagelijkse kost.’ Beeld VRT

Donald Muylle loopt dezer dagen alweer met die kenmerkende grijns op zijn gezicht, want na alle deelnemers van elk verbouwingsprogramma op Play4 smelt nu ook Jeroen Meus in het 14e seizoen van ‘Dagelijkse kost’ zijn kilo’s boter op een gasvuur van Dovy Keukens. Het zal ons Würst wezen, maar de nieuwe keuken in vijfitg tinten bruin en zwart is de vijfde in de geschiedenis van het programma, heeft volgens de gespecialiseerde pers een groot keuken­eiland, én is - op vraag van de televisiekok zelf - iets hoger dan de ­standaardkeuken.

Nog meer van Meus’ sappig Leuvens accent op uw scherm, want in ‘De Mosterd van Meus’ zal de Jerre de wereld rondreizen op zoek naar bijzondere lokale gerechten en opmerkelijke verhalen.

8. ‘First dates’ wordt iets minder romantisch

Ook ‘First dates', het programma waarin onbekenden aan elkaar gekoppeld worden voor een eerste date in een bistro, keert vanaf 2 september elke zaterdagavond terug op VRT 1, maar dan wel met een opmerkelijke wijziging.

Niet enkel romantische relaties zijn vanaf heden het doel van de programmamakers, ook vriendschappen mogen nu ontstaan boven een kaarsje en een glaasje wijn. In totaal zullen er 72 liefdesdates te zien zijn, maar dus ook 24 vriendschapsdates, en dat vanwege de stijgende eenzaamheidscijfers na de coronacrisis. Gastheer Patrick zal de koppeltjes dan wel vrienden niet meer naar hun tafeltjes begeleiden, want de duo’s worden in het nieuwe seizoen meteen in de zaal gedropt.

9. Koning Boudewijn komt weer tot leven

Beeld VRT

Geen nieuwe reden tot paniek, Yvette uit Rumst, die man in de fauteil tegenover Arnout Hauben is niet de échte weer tot leven gewekte koning Boudewijn, maar wel ‘Knokke off’-acteur Willem De Schryver. Hij kruipt in de rol van de overleden vorst voor een programma waarin reportage en fictie tot een opmerkelijk geheel versmelten.

In ‘Interview met de geschiedenis: het Belgische koningshuis’, te zien vanaf 4 september, interviewt Hauben alle overleden koningen van ons land, van Leopold I tot Boudewijn, vertolkt door Vlaamse topacteurs. Naast De Schryver doen onder meer ook Mathijs Schepers (als Leopold III), Bruno Vanden Broecke (als Leopold I) en Eliza Stuyck (als Lilian Baels) mee. ‘Interview met de geschiedenis: het Belgische koningshuis’ wordt naast de fictieve gesprekken ook gevuld met waargebeurde reportages en archiefmateriaal.

10. De terugkeer van de talkshow

Beeld VRT

Drie jaar na het niet geweldig succesvolle ‘Vandaag' met Danira Boukhriss Terkessidis probeert VRT 1 het met een nieuwe talkshow, ditmaal met Otto-Jan Ham als gastheer. ‘Amai zeg wauw!’ is een muzikale laatavondshow waarin meerdere gasten langskomen, maar één gast wel centraal staat. Die m/v/x beslist voor een groot deel hoe de avond er zal uitzien door onder meer een muzikaal en culinair wensenlijstje af te geven. In de begeleidingsband herkent u onder andere Lara Chedraoui van Intergalactic Lovers en Senne Guns.

‘Amai zeg wauw!’ schiet 4 september uit de startblokken,met Average Rob, Joris Hessels, Steven Van Herreweghe, Sien Eggers en Frank Focketyn als eerste gasten. In de tweede week maken dan weer Rudi Vranckx, Peter Van de Veire, Gloria Monserez en Bockie De Repper hun opwachting.

Later komen onder anderen nog Matteo Simoni, Jacotte Brokken, Danira Boukhriss Terkessidis, Selah Sue, Mathias Vergels, Pommelien Thijs, Jeroen Meus, Coely, Robin Keyaert, Jo Vally, Veronique De Kock, Janne Desmet, Willie Wartaal en Siska Schoeters langs.