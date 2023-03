Geen weer meer met Frank Deboosere: ‘Ik keek áltijd naar zijn weerpraatje’

Hij wordt 65 in 2023, Frank Deboosere, en onverbiddelijk is dan de VRT, zelfs voor een man die al 36 jaar het – ha! – mooie weer maakt bij de openbare omroep: op maandag 20 maart gaat hij met pensioen. Na zijn laatste weerpraatje wordt de populaire bedenker van de woorden ‘ochtendgrijs’ en ‘winterprik’ in de bloemetjes gezet in een gelegenheidsprogramma dat na lang soebatten ‘Dank weerman Frank’ werd genoemd. En daarin mag Sabine Hagedoren, sister in arms van Deboosere sinds jaar en dag, natuurlijk niet ontbreken.

SABINE HAGEDOREN «Frank en ik hebben dertig jaar samengewerkt, maar als we elkaar bij wijze van spreken dertig keer gezien hebben, zal het veel zijn. De dagen dat hij het weerbericht presenteerde, was ik er niet – en omgekeerd. We belden wel geregeld, maar vooral om pakweg onze vakanties op elkaar af te stemmen.

»Ik mag dus niet zeggen dat ik hem heel goed ken, maar ik keek natuurlijk wél altijd naar zijn weerpraatje. En hij ook naar het mijne, denk ik. Weerman of -vrouw ben je niet alleen op de dagen dat je werkt, hè. Die job loopt altijd door.»

HUMO Jullie hebben de voorbije decennia ongetwijfeld veel zien veranderen.

HAGEDOREN (knikt) «Klopt. Om te beginnen op de VRT zelf: er is een middagjournaal bij gekomen, de technologie evolueerde, we begonnen ons eigen weerbericht te monteren. En het weer zelf is natuurlijk ook veranderd. Vooral de voorbije tien jaar hebben we de warmterecords zien toenemen. Er kwamen langere droogteperiodes. Voor het eerst moesten we het over ‘40 graden in de schaduw’ hebben – tot voor een paar jaar was dat alleen de titel van een boek (van VTM-weervrouw Jill Peeters, red). En we weten allemaal dat we er de komende decennia nog vaker mee te maken zullen krijgen.»

HUMO Franks vertrek raakt veel mensen.

HAGEDOREN «Hij is een geweldige weerman, hè. Hij is gepassioneerd, gedreven, welbespraakt. Hij is heel goed ter taal, hij kan boeiend vertellen en heeft een enorme kennis van de weerkunde. Plus: als er één onderwerp is waar iedereen – jong, oud, arm, rijk – iets over te vertellen heeft, dan is dat wel het weer. Veel van wat we doen, staat of valt ermee, hè. Wij vertellen een verhaal dat door veel mensen aandachtig wordt gevolgd.

»Ik merk dat zelf ook. Onlangs kwam op straat een vrouw naar me toe. Ze sprak me aan en begon een heel verhaal te vertellen, tot ze plots stilviel en leek te schrikken. ‘Maar u kent mij helemaal niet!’ zei ze. ‘Wat sta ik hier toch allemaal te vertellen?!’ (lacht) Het toont aan hoe vertrouwd wij voor de mensen aanvoelen.»

HUMO Frank heeft 36 jaar als weerman gewerkt. Zijn voorganger Armand Pien heeft het 37 jaar volgehouden. Jouw teller staat op 30 jaar: valt daar een record te breken?

HAGEDOREN «Ik ben nu 54 jaar. Als ik tot mijn pensioen bij de VRT mag blijven, zal ik langer het weer gepresenteerd hebben dan Armand. En ik doe mijn werk nog altijd dolgraag. Dus als het aan mij ligt: ja!»

Dank weerman Frank

Eén, maandag 20 maart, 19.45