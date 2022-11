Geen zin in het WK? Dit is er de komende weken op tv voor niet-voetbalfans

Vanaf zondag 20 november gaan Eén en Canvas in voetbalmodus, maar gelukkig zijn er ook heel wat opties op tv voor wie het wereldkampioenschap in Qatar wil ontlopen.

VTM

VTM is vlak voor het WK al gestart met enkele nieuwe programma’s, waarvan in elk geval de dagelijkse quiz ‘Even goeie vrienden’, met Jens Dendoncker en Julie Van den Steen, de rechtstreekse strijd met het voetbal aangaat. De quiz zal gedurende het WK elke weekdag van maandag tot en met donderdag in de late avond op VTM te zien zijn.

Op maandagavond kan u bij VTM terecht voor voetballoze ontspannig met Bruno Vanden Broecke, in het gloednieuwe ‘Out of Office’ vijf mensen met een burn-out de pauzeknop laat indrukken. Op dinsdag keert ‘Helden van hier: de MUG’ terug, en ook de terugkeer van Piet Huysentruyt lijkt men aan de Medialaan strategisch te hebben ingepland. Vlaanderens meest West-Vlaamse tv-kok mag zes weken lang op woensdagavond ‘SOS Piet’ doen herleven. Op donderdag scoren Lieven Scheire en Frances Lefebure nog steeds het al even lopende ‘Ons DNA’, op vrijdag is als vanouds de beurt aan ‘The Voice van Vlaanderen’.

De weekends zijn bij VTM voornamelijk gereserveerd voor films, al proberen de broertjes Coppens voortaan ook elke zondagavond de niet-voetbalkijkers te lokken met het immer populaire ‘Code van Coppens’.

Beeld SBS

Play 4

Doordeweeks blijft Gert Verhulst onverstoorbaar elke avond om 20 uur gasten ontvangen aan zijn tafel van vier, al zal hij het nu wel zonder kijkcijferkanon ‘De allerslimste mens ter wereld’ moeten stellen.

Op maandag wordt Verhulst bij Play 4 opgevolgd door een handjevol andere miljonairs in het nieuwe seizoen van ‘The Sky is the Limit’, op dinsdag blaft Alex Agnew een hoop bangeriken af in ‘Fear Factor’ en op woensdag is het kwijlen voor het scherm met ‘Bake Off Vlaanderen’. Op donderdagavond kunnen niet-voetbalfans genieten van nieuwe fictie met ‘Déja Vu’, op vrijdag staan er films en docureeksen gepland.

Op zaterdag gaat James Cooke nog even door met op dramatische wijze huizen revealen in ‘Extreme Makeover Vlaanderen’, op zondag is er de docureeks ‘True Crime Belgium’.

Beeld © VRT

Eén

De VRT heeft als enige uitzendrechten voor het WK Voetbal in Qatar en dat zal u geweten hebben. Zowel op Eén als op Canvas staat alles de komende weken in het teken van voetbal, want zelfs het oude vertrouwde betonblok in de vooravond wordt door elkaar geschud. ‘Thuis’ zal bijna twee uur eerder te zien zijn door de voetbalwedstrijden, ‘Het journaal’ wordt fors ingekort en ‘Blokken’ last zelfs even een pauze in. Ook ‘De ideale wereld' verdwijnt een tijdje van het scherm. Voor de voetballiefhebbers is wél goed nieuws, want bovenop de live wedstrijden zal er op Eén ook een dagelijks kaderprogramma, ‘Villa Sporza’, te zien zijn.

De wedstrijden om 11, 14 en 20 uur worden uitgezonden op Eén, de wedstrijd om 17 uur schuift naar Canvas.