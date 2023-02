Genoeg gestalkt Joe, maak plaats voor het jong geweld uit ‘Outer Banks’

De heerschappij van Joe Goldberg is voorbij, hij moet plaats maken voor het jonge geweld van ‘OB3’, bij iedereen boven de achttien beter bekend als ‘het derde seizoen van ‘Outer Banks’’.

De nieuwe afleveringen van de serie die tienerdrama koppelt aan een verhaal over een schattenjachten verschenen donderdag op Netflix, en na een dag heeft ‘Outer Banks’ de koppositie al ingepalmd. Ook het nummer twee is een nieuwkomer: ‘Triada’, een Mexicaanse thriller over een forensische experte die onderzoek moet doen op het lichaam van een vrouw die als twee druppels water op haar lijkt en zo ontdekt dat er nog meer dubbelgangers van haar rondlopen. Nog nieuw: het tweede seizoen van de Franse misdaadserie ‘Les Braqueurs’ en de true crime-docu ‘Murdaugh Murders’, over een rijke Amerikaanse familie met heel veel lijken in de kast. ‘You’, de afgelopen weken op één, valt terug naar plaats negen, ‘Wednesday’ heeft de top tien moeten verlaten.

De lijst van populairste films wordt gedomineerd door dinosaurussen. ‘Jurassic World: Dominion’, uit 2022 en de meest recente titel uit de ‘Jurassic’-franchise, verscheen deze week op Netflix en voert de top 10 aan, en zorgt er ook voor dat zowel de eerste ‘Jurassic World’-film als de allereerste ‘Jurassic Park’ weer druk bekeken worden. Toch is Steven Spielbergs klassieker uit 1993 niet eens de oudste titel in de lijst: dat is ‘Scent of a Woman’, een drama uit 1992 met Al Pacino in de hoofdrol als een blinde legercommandant. Ook nieuw maar wel van recente makelij: ‘The Strays’, een Britse horrorfilm over een vrouw wier luxeleventje helemaal in elkaar stort wanneer twee vreemden opduiken in haar wijk.

De populairste series op Netflix

1 ‘Outer Banks’ - seizoen 3

2 ‘Triada’

3 ‘Perfect Match’

4 ‘Red Rose’ (lees hier onze ★★★★☆-recensie)

5 ‘La legge di Lidia Poët’ (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

6 ‘Les Braqueurs’ - seizoen 2

7 ‘Physical: 100’ (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

8 ‘Murdaugh Murders: A Southern Scandal’

9 ‘You’ - seizoen 4 (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

10 ‘Ginny & Georgia’ - seizoen 2 (lees hier onze ★★1/2☆☆-recensie)

De populairste films op Netflix

1 ‘Jurassic World: Dominion’ (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

2 ‘The Strays’

3 ‘Your Place or Mine’ (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

4 ‘A Time to Kill’

5 ‘Scent of a Woman’

6 ‘Mission: Impossible - Fallout’ (lees hier onze ★★★★☆-recensie)

7 ‘Jurassic World’ (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

8 ‘The Mummy’

9 ‘Im Westen nichts neues’ (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

10 ‘Jurassic Park’ (lees hier onze ★★1/2☆☆-recensie)