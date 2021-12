Genoeg gezeur over het niveau: dankzij de pratende waterkokers is ‘De slimste mens ter wereld’ al 19 seizoenen lang uniek

En zo werd de finale van ‘De Slimste Mens ter Wereld’ toch nog een opsteker voor al die mensen die vinden dat de maatschappij in een te snel tempo verandert: na een editie met het jongste en meest diverse kandidatenbestand uit de geschiedenis van het programma mocht een witte man van 50 met de oorkonde naar huis.

Geert Meyfroidt was natuurlijk de verdiende winnaar, want - zo vond ook Erik Van Looy na afloop - ‘intrinsiek de beste speler’ van heel het pak: wie VN-secretarissen-generaal als António Guterres of Ban Ki-Moon herkent, weet wie Zendaya is en de titel van Ru Pauls bekendste programma kan opnoemen, mag zichzelf met recht en reden minstens een jaar lang omschrijven als de slimste mens ter wereld. Bovendien was Meyfroidt, zoals Lisbeth Imbo het enkele dagen geleden nogal ongelukkig zei over een man die ganse dagen slijt op de intensive care-afdeling, een ‘echte killer’. Weinigen konden in het afgelopen seizoen zo snel en zo secuur aanvullen als hij: niet toevallig haalde hij het in de finale van Merol door meteen de voornaam van Roy Liechtenstein te zeggen nadat zij gepast had. En ook al was dat niet eens nodig, gooide hij er binnen de seconde nog een tweede, juiste trefwoord - ‘pop art’ - achteraan.

Desondanks had het evengoed anders kunnen lopen: voor de start van de filmpjesronde stonden de drie finalisten - met naast Meyfroidt en Merol ook nog Arjen Lubach, voor het geval u de afgelopen dagen opgesloten zat in een of ander Overlegcomité - op een handvol seconden van elkaar. En de intensivist had geluk dat Lubach even weinig afwist van de film ‘Promising young woman’ als hij of er had een volledig Nederlandse finale ingezeten. Misschien was het ook karma voor de Nederlandse presentator: hij kroop een dag eerder door het oog van de naald toen Gloria Monserez - samen met Anthony Nti de revelatie van dit seizoen - in de finale bij het thema Serena Williams de naam van haar zus Venus vergat te zeggen, terwijl de inwendig biddende en peentjes zwetende man tegenover haar duidelijk het antwoord wist. Maar dat houdt de quiz spannend: goed voorbereide favorieten kunnen de ene dag met een straatlengte voorsprong winnen en de dag erna naar huis worden gespeeld, kandidaten zoals Nti die niet eens uitgeslapen naar de studio komen, halen de finaleweken.

‘De Slimste Mens ter Wereld’ is minstens evenveel show als quiz, een combinatie die zeker voor de kandidaten die telkens weer uit hun concentratie worden gehaald door een tussenkomst van de jury niet evident is. Dat kwam nergens beter tot uiting dan bij Lubach, die ooit de Nederlandse, veel serieuzere én saaiere remake heeft gewonnen: zelfs in de laatste aflevering, meer bepaald toen Wim Opbrouck verkleed als Kerstman met zijn zak de studio binnen kwam gewandeld, leek hij zich soms af te vragen waar hij in godsnaam toch terecht was gekomen. De showelementen werken niet altijd - wij zouden alvast kunnen leven met een versie zonder doe-vragen - maar dankzij de zachte anarchie die over het programma hangt, blijft ‘De Slimste Mens’ uniek. Ook omdat ze doorgetrokken wordt naar de vragen die, ondanks alle gezeur over het niveau, vaak spitsvondig en verrassend zijn. In welke andere quiz krijgen deelnemers een filmpje te zien waarin Leni Riefenstahl over ‘Triumph des Willens’ praat én wordt er een vraag gesteld door een waterkoker? Waar elders vind je zo’n geweldige ‘running joke’ - letterlijk en figuurlijk - als die met bronzen medaillewinnaar Bashir Abdi, die in het afgelopen seizoen af en toe mocht opdraven tijdens de tweede ronde?

Die momenten bewijzen ook: zelfs na negentien seizoenen blijft ‘De Slimste Mens ter Wereld’ een programma waar hard over wordt nagedacht, en dat is in een medialandschap waar succesvolle formats al na een jaar of twee op cruisecontrol gaan een uitzondering.