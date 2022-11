George Clooney vs communisten, Morgan Freeman als bajesvriend en een zingende Ewan McGregor: dit zijn de films van de week

‘AMOUR’ ★★★★☆

NPO 2, VRIJDAG 25 NOVEMBER, 0.12

DRAMA In 2012 won lachebekje Michael Haneke zowat elke filmprijs ter wereld – een Oscar, een Gouden Palm, een stuk of wat BAFTA’s en ga zo maar door – met dit hartverscheurende drama. Het werd bovendien één van zijn grootste commerciële successen. Twee iconen van de Franse cinema, Jean-Louis Trintignant en Emmanuelle Riva, spelen Georges en Anne, een bejaard koppel dat gezapig zijn gouden jaren beleeft. Tot Anne getroffen wordt door dementie en steeds sneller aftakelt. Georges besluit om tot het bittere einde voor Anne te zorgen, een voornemen dat neigt naar het obsessieve en de rest van de wereld dreigt buiten sluiten, inclusief hun dochter (Isabelle Huppert). Haneke kijkt de genadeloosheid van het levenseinde recht in de ogen – geen strijkers op zijn soundtrack, geen melige monologen. De liefde van ‘Amour’ is hard en soms nauwelijks draaglijk, maar wel oprecht. Geen entertainment, wel memorabele cinema.

‘HEAT’ ★★★★½

PLAY6, VRIJDAG 25 NOVEMBER, 20.35

THRILLER Misdaadklassieker van Michael Mann, met Robert De Niro als overvaller-met-ethische-code en Al Pacino als de flik die hem achter de tralies probeert te krijgen. De regie maakt het soms wat clichématige scenario meer dan goed, met als hoogtepunt een ondertussen legendarische bankovervalscène.

‘HAIL, CAESAR!’ ★★★½☆

VTM 4, VRIJDAG 25 NOVEMBER, 20.35

KOMEDIE Met veel ironie doorspekte ode van de gebroeders Coen aan de Hollywoodklassiekers uit de jaren 50. De bijbelse epossen, musicals en westerns van toen worden liefdevol door de mangel gehaald. Een plotlijn waarin George Clooney wordt ontvoerd door communisten, moet het verhaal samenhouden.

Beeld Universal

‘I, DANIEL BLAKE’ ★★★½☆

CANVAS, VRIJDAG 25 NOVEMBER, 21.30

DRAMA Ken Loach won in 2016 de Gouden Palm in Cannes voor dit humanistische portret van een arbeider die na een zware hartaanval geen uitkering krijgt, omdat hij in theorie zou kunnen werken. De typische kolkende woede van Lynch gaat verrassend genoeg hand in hand met tederheid en humor.

‘THE SHAWSHANK REDEMPTION’ ★★★★☆

PLAY6, ZATERDAG 26 NOVEMBER, 20.20

DRAMA Destijds een commerciële flop, ondertussen één van de grootste crowdpleasers aller tijden. Met Tim Robbins als bankier die onschuldig achter de tralies vliegt voor de moord op zijn vrouw. En Morgan Freeman in ‘wijze oude man’-modus als zijn bajesvriend.

‘MOULIN ROUGE’ ★★★★½

VTM 3, ZATERDAG 26 NOVEMBER, 20.35

MUSICAL Hyperkinetische musical over de liefde tussen een jonge schrijver (Ewan McGregor) en een courtisane (Nicole Kidman) in de Moulin Rouge anno 1900. Baz Luhrmann regisseert alsof hij een levensgrote Looney Tunes-cartoon aan het maken is. Love it or hate it, maar wij vinden hem onweerstaanbaar.

Beeld CANAL+

‘THE SALESMAN’ ★★★½☆

CANVAS, ZATERDAG 26 NOVEMBER, 23.55

DRAMA Een Iraans koppel werkt samen aan een bewerking van het toneelstuk ‘Death of a Salesman’. Nadat de vrouw thuis wordt overvallen en aangerand, zint de man op wraak. Zoals het Oscarwinnaar Asghar Farhadi betaamt, behandelt hij die materie met veel meer nuance en goede smaak dan een typische wraakthriller.

‘LE FIDELE’ ★★★☆☆

VTM, ZATERDAG 26 NOVEMBER, 0.15

CRIME Matthias Schoenaerts speelt een gangster die een passionele relatie begint met een autoracer (Adèle Exarchopoulos), in dit ambitieus opgezette misdaaddrama van Michaël R. Roskam. Een wannabe-epos met te korte beentjes, maar ook een film die hoog mikt en enkele indrukwekkende actiescènes bevat.

‘NO COUNTRY FOR OLD MEN’ ★★★★☆

VTM 4, WOENSDAG 30 NOVEMBER, 20.35

THRILLER Verfilming van de roman van Cormac McCarthy door de gebroeders Coen. Josh Brolin gaat aan de haal met een koffertje vol drugsgeld, en wordt daarna op de hielen gezeten door moordmachine Javier Bardem. Bij momenten ondraaglijk spannend en mysterieus.

‘THE ELEPHANT MAN’ ★★★★☆

BBC 2, WOENSDAG 30 NOVEMBER, 0.50

BIOPIC Na ‘Eraserhead’ maakte David Lynch zijn eerste grote film met dit drama over John Merrick (John Hurt), een zwaar misvormde man die in het Engeland van de late 19de eeuw dienst deed als freak in een circus. Fenomenaal geacteerd, gedraaid in glorieus zwart-wit en diep menselijk.

‘TWELVE MONKEYS’ ★★★★☆

VTM 4, DONDERDAG 1 DECEMBER, 20.35

THRILLER Terry Gilliams grootste commerciële succes. Nadat een mysterieus virus het grootste deel van de mensheid heeft uitgeroeid, wordt Bruce Willis teruggestuurd in de tijd om de oorsprong van de ziekte te achterhalen. Een slim in elkaar gestoken scenario, met Brad Pitt in één van zijn beste rollen.