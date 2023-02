Geschifte seksscènes en de Harry Styles van de K-pop: het beste om nu te streamen op Netflix en co.

‘Hello Tomorrow!’

Vanaf 17 februari op AppleTV+

SERIE AppleTV+ heeft al twee uitstekende sciencefictionseries met een hoek af in de catalogus: het epische ‘For All Mankind’, dat zich afspeelt in een wereld waar de Russen de wedloop naar de maan hebben gewonnen, en het bevreemdende ‘Severance’, één van de beste reeksen van 2022. Met ‘Hello Tomorrow!’ komt daar nu misschien nog een derde bij. Het uitgangspunt spreekt tot de verbeelding: ‘Hello Tomorrow!’ volgt een groepje verkopers die hun klanten een vakantiewoning op de maan van de hand proberen te doen. De serie speelt zich af in een wereld die eerder aan ‘Mad Men’ dan aan ‘Star Trek’ doet denken en lijkt tegelijk een ode aan het vooruitgangsoptimisme van de jaren 50 en 60, maar ook een kritiek op hoe de American dream vooral mogelijkheden biedt voor oplichters en zwendelaars. Of het uitroepteken in de titel terecht is, moet nog blijken, maar intrigerend is ‘Hello Tomorrow!’ alvast wel.

‘Murdaugh Murders: A Southern Scandal’

Vanaf 22 februari op Netflix

TRUE CRIME In de Verenigde Staten begon enkele weken geleden het proces tegen Alex Murdaugh, een ooit gerespecteerd advocaat uit South Carolina. Hij wordt beschuldigd van de moord op zijn vrouw en zoon in de zomer van 2021. Murdaugh belde het noodnummer nadat hij thuis de levenloze lichamen van zijn echtgenote en 22-jarige zoon had aangetroffen en verklaarde dat hij op bezoek was geweest bij zijn ouders, maar de politie begon al snel de man zelf te verdenken. De moord op Maggie en Paul Murdaugh is echter maar het topje van een berg schandalen rond de familie Murdaugh: Buster, de oudste zoon van Alex, werd in 2015 verdacht van de moord op een leeftijdsgenoot met wie hij een relatie had; een huishoudster viel in 2018 in verdachte omstandigheden van de trap; Paul was betrokken bij een bootongeluk waarbij een dode viel; en Alex moet zich niet alleen verantwoorden voor moord, maar heeft ook tientallen mensen opgelicht die hem hadden ingehuurd als advocaat. Bij veel truecrimeseries op Netflix moeten makers het verhaal uitrekken om een aflevering gevuld te krijgen, maar bij ‘Murdaugh Murders’ lijken drie afleveringen niet genoeg om alle corruptie, verderf en straffeloosheid aan bod te laten komen.

Beeld Courtesy of Netflix

‘Sharper’

Vanaf 17 februari op AppleTV+

FILM Regisseur Benjamin Caron, die een Emmy won voor ‘The Crown’, wilde met ‘Sharper’ een film maken die de kijker tot aan het einde doet gissen, ‘zoals ‘The Usual Suspects’ of ‘The Sting’.’ Apple TV+ doet dan ook zijn uiterste best om de plot van de thriller geheim te houden. Het weinige dat we weten: Sebastian Stan (Bucky Barnes in Marvel-films) en de grote Julianne Moore spelen een onteerde zoon en een alleenstaande moeder die een uitzinnig rijke, New Yorkse businessman (John Lithgow) proberen op te lichten. ‘Denk ‘Ocean’s Eleven’, maar donkerder,’ aldus Stan.

Beeld AppleTV+

‘Carnival Row – seizoen 2'

vanaf 17 februari op Prime Video

SERIE Jeff Bezos was tijdens de hoogdagen van Daenerys en Jon Snow zo onder de indruk van ‘Game of Thrones’, dat de miljardair prompt enkele fantasyreeksen voor zijn eigen streamingdienst bestelde: ‘The Wheel of Time’ en ‘The Lord of the Rings’ zijn de bekendste, maar ‘Carnival Row’ was eerst. In het eerste seizoen uit 2019 onderzocht detective Rycroft Philostrate (Orlando Bloom) een aantal moorden die de spanningen tussen mensen en mythologische wezens hoog lieten oplopen. De recensies waren lauw tot negatief maar ‘Carnival Row’ vond wel een publiek, dankzij de eigenzinnige mix van fantasy, steampunk en mysterie, én de vele geschifte seksscènes tussen gevleugelde of gehoornde wezens, van wie eentje neergezet wordt door Cara Delevingne. Het langverwachte tweede seizoen is meteen het laatste.

Beeld Julie Vrabelova/Prime Video

‘J-Hope in the Box’

Vanaf 17 februari op Disney+

DOCU J-Hope is de Harry Styles van de K-pop. Net zoals Styles een succesvolle solocarrière wist uit te bouwen naast zijn boyband One Direction, bewees Jung Ho-seok in 2022 dat hij ook zonder BTS zijn mannetje kan staan. De docu ‘J-Hope in the Box’ toont hoe de zanger, rapper en danser zijn solodebuut ‘Jack in the Box’ opnam, en hoe hij zich voorbereidde op Lollapalooza, waar hij als allereerste Zuid-Koreaanse headliner op een groot Amerikaans festival geschiedenis schreef.

Beeld Disney+

‘A Girl and an Astronaut’

Vanaf 17 februari op Netflix

SERIE Twee F-16-piloten dingen naar de hand van hetzelfde meisje en dromen ondertussen allebei van een carrière als astronaut. Als één van hen effectief de ruimte in mag, heeft de ander vrij spel, zeker wanneer de raket van zijn concurrent in het niets verdwijnt. Dertig jaar later duiken het ruimtetuig en de piloot plotseling weer op, ongehavend en geen dag ouder geworden. De vroegere strijd laait weer op en intussen stelt iedereen zich de vraag waarom de tijd geen vat heeft gehad op de man tijdens zijn ruimtereis. ‘A Girl and an Astronaut’ is een zesdelig sf-drama uit Polen, gemaakt door de mensen die eerder voor Netflix de twee Poolse Harlan Coben-verfilmingen ‘The Woods’ en ‘Hold Tight’ inblikten.