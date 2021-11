‘Get Back’ op Disney+ voelt werkelijk als a day in the life van de Beatles, inclusief banaliteit

Peter Jackson, de man achter ‘The Lord of the Rings’, heeft zonet de muziekgeschiedenis bijgesteld. Al een halve eeuw staat ‘Abbey Road’ (1969) te boek als de laatste echte plaat van The Beatles, aangezien ‘Let It Be’ uit 1970 pas na de breuk verscheen en enkel het resultaat van geldkwesties en botsende ego’s zou zijn. Maar wat zien we in Jacksons driedelige docureeks ‘Get Back’, gemaakt met gerestaureerde archiefbeelden van de opnames van ‘Let It Be’? De lads in een kring, lachend terwijl ze een parodie van hun eigen ‘Ob-La-Di, Ob-La-Da’ spelen, als vier padvinders rond een kampvuur.

‘Let It Be’ heeft de reputatie van een begrafenisalbum en dat is niet lukraak. De plaat verscheen in mei 1970, een maand nadat Paul McCartney de stekker uit The Beatles had getrokken, en in de bijhorende documentaire van Michael Lindsay-Hogg maken de vier meer ruzie dan muziek. Peter Jackson had hetzelfde materiaal (60 uur beeld en 150 uur audio) als Lindsay-Hogg ter beschikking, maar vertelt in ‘Get Back’ een completer, genuanceerder en dus eerlijker verhaal. Zijn documentaire toont waarom de Beatles uiteindelijk uit elkaar zijn gegaan, maar evenzeer waarom ze zolang samen zijn gebleven.

‘Get Back’ vertelt chronologisch en in drie forse afleveringen hoe de opnamesessies in januari 1969 verliepen. De meeste songs zullen uiteindelijk op ‘Let It Be’ belanden, maar dat hebben de Beatles op dat moment nog niet bedacht. Wat de vier bovenal hopen te doen, is de klik terugvinden. John Lennon is te zeer ingenomen door Yoko Ono en zijn heroïneverslaving om al te actief deel te nemen aan het creatieproces. George Harrison wil meer inspraak, maar krijgt de ruimte niet om open te bloeien. ‘We zijn een beetje grumpy,’ stelt de immer relativerende Ringo Starr. ‘We hebben een vaderfiguur nodig,’ vindt een bebaarde Paul McCartney, waarna hij die verantwoordelijkheid krampachtig op zich neemt.

‘Misschien moeten we scheiden,’ zegt Harrison na een zoveelste moeizame schrijfsessie, waarna hij zijn vertrek aankondigt. De volgende opnamedag komen alleen Ringo en Paul opdagen: die laatste praat zichtbaar aangeslagen over John, eens zijn huisgenoot en beste kameraad. ‘Yoko is geweldig, maar door hun hechte relatie schrijven we nog zelden liedjes samen,’ zo zegt Paul met glazige ogen, waarna hij grapt: ‘Het zou zo komisch zijn als men over een jaar of vijftig zegt: ‘De Beatles stopten omdat Yoko op een versterker zat.’’

Maar hé, we can work it out. John Lennon keert terug, George Harrison uiteindelijk ook. De band verkast naar een nieuwe locatie en begint zich te amuseren, met talloze leutige covers en gekke dansjes als gevolg. ‘Ik zou echt een uur naar Paul kunnen staren als hij aan de piano zit,’ zegt Ringo terwijl Macca in zijn eentje sleutelt aan ‘Let It Be’. Op een ochtend plukt die ‘Get Back’ uit de lucht: George haakt in, Ringo klapt spontaan mee, John helpt met de lyrics. Voor elke pijnlijke scène zijn er twintig hartelijke. De Beatles zijn duidelijk uit elkaar aan het groeien, maar de kameraadschap is voorlopig nog intact.

‘Get Back’ is een teletijdmachine. Als kijker waan je je actief betrokken bij het creatieproces. Wanneer McCartney zoekt naar de juiste woorden voor ‘Let It Be’, heb je zin om hem een handje te helpen. ‘Get Back’ is intiemer dan ik van een moderne Beatles-documentaire voor mogelijk achtte. Het heeft Peter Jackson dan ook vier jaar gekost om de vergane beelden op te frissen. Sommige gesprekken gebeurden buiten beeld, maar werden wel door microfoons opgevangen: de regisseur maakte met artificiële intelligentie de onverstaanbare stemmen weer hoorbaar.

Peter Jackson kan het weliswaar niet laten om, na ‘The Lord of the Rings’ en ‘The Hobbit’, alwéér een epische trilogie af te leveren. Bij de zoveelste rock-‘n-rollcover durft een mens weleens te denken: ‘Hoefde deze docureeks wel zeven uur te duren?’ Maar zelfs die meanderende kwaliteit valt te verdedigen: ‘Get Back’ biedt namelijk een inkijk in de alledaagse werking van de band, inclusief de banaliteit. Op het einde van de reeks voelt het alsof je werkelijk a day in the life van de Beatles hebt meegemaakt.