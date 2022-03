‘Get Out’ (★★★★☆): ‘Peele speelt een duivels, op slimme dialogen drijvend spel met stereotypen’

Vandaag op uw televisie: ‘Get Out’, de steengoede satire over raciale vooroordelen. Ben je blank of ben je zwart: gaat dat zien.

(Verscheen op Humo op 2 mei 2017)

‘Historisch!’ ‘Een rauw meesterwerk!’ ‘De beste horrorfilm van het jaar!’ De recensies in de Amerikaanse pers klonken allemaal zó jubelend dat we bij onszelf zeiden: ‘Ach, de makers zijn erin geslaagd een hype in gang te zetten en de critici hebben zich blindelings laten meeslepen.’ Nu we ‘Get Out’ ook zelf hebben gezien, en de eerste centimeter kippenvel een héél klein beetje begint weg te trekken, kunnen we alleen maar beamen dat voormalig Obama-imitator Jordan Peele werkelijk een heel straf en behoorlijk uniek regiedebuut heeft gemaakt.

Op weg naar haar ouderlijke huis, waar ze een ronduit onvergetelijk weekend zullen beleven – u ook trouwens – drukt Rose (Allison Williams, die knappe uit ‘Girls’) haar nieuwe zwarte vriendje Chris (Daniel Kaluuya) op het hart dat haar mama en papa géén racisten zijn: ‘Had hij gekund, mijn vader zou zelfs een derde keer op Obama hebben gestemd!’ En inderdaad: de ontvangst is hartelijk, de ouders van Rose dragen géén witte puntmutsen, en de sympathieke vader, een welstellende neurochirurg, verzekert Chris op kameraadschappelijke toon dat hij ‘van andere culturen houdt’. Het duivelse, op slimme dialogen en subtiele gedragingen drijvende spel met stereotypen dat Peele in ‘Get Out’ met u speelt, is op dat moment evenwel al begonnen: de ontmoeting met de ouders – zelfverklaarde progressieve blanke burgers die er nét iets te makkelijk prat op gaan dat ze geen enkel probleem hebben met andere huidskleuren – zorgt voor een eerste ongemakkelijke confrontatie met uw eigen houding ten opzichte van vreemdelingen.

Waarom, ook al verlopen de eerste uren van het bezoek rimpelloos, krijgen we al snel het onheilspellende gevoel dat de lucht bezwangerd is met de geur van kwaadaardig bederf? Waarom voel je tot in je kleinste teennagel dat Chris dat huis maar beter niet was binnengestapt? En wat is dat toch met die zwarte tuinman die ’s nachts als een hardloper over het gazon stuift, en met die zwarte dienstmeid die achter de keukendeur als een altijd glimlachende robot met de worteltaart klaarstaat? Of, om de steeds paranoïder wordende Chris maar eens te citeren: ‘Wat is dit, in godsnaam?’ De grote kracht van ‘Get Out’ is dat Peele u, zonder ook maar één keer uitdrukkelijk aan de slavernij of aan andere raciale kwesties te refereren, aan den lijve doet ondervinden hoe het voor mensen met een andere huidskleur moet zijn om zich nooit écht aanvaard te weten door de blanke goegemeente, en om zich voor altijd in de Verzonken Ruimte te bevinden (en wat we met dit laatste bedoelen, moet u zelf maar gaan uitvissen).

De comic relief vonden wij niet altijd even geslaagd, maar het is toch niet min wat Peele hier voor elkaar heeft gekregen: een onwaarschijnlijk clevere sociale satire die de relatie tussen het blanke en het gekleurde ras op scherp zet, verpakt in een razend knap gefotografeerde (die openingsscène!), ijzersterk opgebouwde horrorfilm die de rillingen over uw ruggengraat zal jagen en u met dichtgeknepen keel naar het scherm zal doen uitroepen: ‘Maak dat je daar wegkomt, kerel! GET OUT!!!’