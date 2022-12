Geweld op de set, bloopers en het geheim achter Thing: zes dingen over ‘Wednesday’ die u wellicht nog niet wist

‘Wednesday’ blijft alle Netflix-records breken. Alleen al vorige week werd maar liefst 411 miljoen uur naar de serie gekeken - de allereerste keer dat een serie méér dan 400 miljoen kijkuren in een week haalde. Met meer dan 752 miljoen kijkuren in totaal prijkt ‘Wednesday’ nu al op de derde plaats in de best bekeken Engelstalige Netflix-series, vlak na ‘Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story’ en het vierde seizoen van ‘Stranger Things’. Voor wie, net als de rest van de wereld, maar niet genoeg kan krijgen van Jenna Ortega’s glansrol: zes dingen over ‘Wednesday’ die u wellicht nog niet wist.

Jenna Ortega had covid tijdens de opnames van de dansscène

Op sociale media ging de scène waarop Wednesday Addams danst al snel viraal, tot grote verbazing van Ortega zelf. ‘Het is gek, want dat was mijn eerste dag met covid. Het was vreselijk om te filmen’, vertelde ze aan NME. ‘Ik werd wakker en ik had pijn in mijn volledige lichaam. Het voelde alsof ik was aangereden door een auto, alsof er een kleine goblin was losgelaten in mijn keel.’

Tijdens het filmen van de scène had Ortega nog geen positieve test afgelegd. ‘De crew gaf me medicijnen en we waren aan het wachten op het resultaat. Ik vroeg of ik de dansscène opnieuw mocht doen, maar daar was geen tijd meer voor. Ik denk dat ik het waarschijnlijk iets beter had kunnen doen.’

De onthulling zorgde voor heel wat kritiek op sociale media: veel mensen vonden het niet kunnen dat Jenna moest verder werken terwijl ze zich ziek voelde. Bovendien bracht ze ook iedereen - inclusief tientallen figuranten - in gevaar door besmet op de set te staan. Inmiddels hebben zowel Netflix als productiebedrijf MGM al gereageerd: ‘Strikte covid-protocollen werden gevolgd. Zodra de positieve test was bevestigd, werd Jenna van de set verwijderd.’

Jenna Ortega sloeg tegenspeelster Emma Meyers in het gezicht met een zaklantaarn

Per ongeluk, weliswaar. In een compilatie van bloopers op de set van ‘Wednesday’ die Netflix deze week op Instagram postte, is te zien hoe Ortega in een autoscène per ongeluk Meyers - die Enid speelt in de serie - frontaal in het gezicht raakt met een zaklantaarn. Daarnaast zien we Wednesday ook verschillende keren lachen, wat vrij griezelig is als je eenmaal aan de uitdrukkingsloze tiener gewend bent.

Thing is geen computeranimatie, maar écht iemands hand

Hoewel veel kijkers denken dat Thing een product van CGI is, blijkt de werkelijkheid een stuk charmanter te zijn. Acteur Victor Dorobantu had op de set van ‘Wednesday’ immers écht de job van hand. Van kop tot teen gehuld in een speciaal blauw pak (zodat hij makkelijker weg te werken zou zijn in het uiteindelijke resultaat, zoals men dat op tv vaak doet met een green screen), met uitzondering van zijn rechterhand, bracht Dorobantu zijn unieke rol tot leven.

Naar verluidt was Dorobantu vroeger ook goochelaar. Die ervaring vormde duidelijk een gouden combinatie, samen met de regie-aanwijzingen van Tim Burton en een snufje computermagie.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Victor Dorobantu (@victor.dorobantu) op 9 Dec 2022 om 5:10 PST

Dankzij de dansccène beleeft ‘Goo Goo Muck' dezelfde revival als ‘Running Up That Hill’

Dankzij de eigenzinnige manier waarop Wednesday op het schoolbal het beste van zichzelf geeft op ‘Goo Goo Muck’ van The Cramps, beleeft de song een welverdiend tweede leven. In de Verenigde Staten zijn de streamingcijfers van de klassieker van 2.500 dagelijkse luistersessies naar 134.000 gesprongen - een stijging van meer dan 5.000 procent. Op Spotify werd ‘Goo Goo Muck’ al bijna tien miljoen keer beluisterd. Het nummer stond op het album ‘Psychedelic Jungle’ van punkband The Cramps uit 1981, maar werd al in 1962 uitgebracht door de originele artiesten, de Britse band Ronnie Cook and The Gaylads.

Jenna Ortega vertelde in een interview op Netflix overigens dat ze het dansje op ‘Goo Goo Muck’ zelf heeft bedacht. ‘Ik voelde me er heel onzeker over. Ik denk dat het overduidelijk is dat ik geen danser of choreograaf ben.’ De actrice haalde haar inspiratie uit archiefbeelden van gothics die in de jaren 80 in clubs dansten, maar ook van Lisa Loring, de actrice die Wednesday Addams eerder al speelde in de tv-serie uit de jaren 60.

Zelfs bekende sterren als Lady Gaga hebben het dansje inmiddels al gekopieerd.

Netflix wilde de donkerste quotes uit de serie aanvankelijk laten schrappen

Ongelofelijk maar waar: de bonzen bij Netflix wilden oorspronkelijk de donkerste en meest macabere uitspraken van Wednesday schrappen uit de serie. Gelukkig staken makers Miles Millar en Alfred Gough daar een stokje voor: ‘Die uitspraken zijn de essentie van het personage, ze verliezen of zelfs maar afzwakken, was eigenlijk verraad geweest’.

Blijkbaar voelde men zich op het hoofdkantoor van Netflix lichtjes ongemakkelijk bij quotes à la ‘I do like stabbing. The social part, not so much’ (op de vraag: ‘Want to take a stab at being social?’) en ‘I’d feel terrible. Everyone would know I failed to get the job done’ (op de vraag hoe ze zich zou voelen als haar poging tot moord in haar schooldossier zou staan). Raar.

Jenna Ortega knippert niet in haar scènes als Wednesday

Op een gegeven moment werd er een scène ingeblikt waarbij Jenna Ortega naar eigen zeggen per ongeluk geen enkele keer met de ogen knipperde. Regisseur Tim Burton vond het resultaat zo geweldig luguber dat hij haar vervolgens doodleuk verbood om nog te knipperen wanneer ze in de huid van Wednesday kroop. En wie er op let, kan het aantal keer dat Wednesday in de serie knippert inderdaad op één hand tellen.

Voor de liefhebber: je kan Wednesday haar ogen even zien sluiten in de autoscène met Morticia en Gomez in de eerste aflevering, tijdens haar aanvaring met Bianca in de Rave’N in aflevering 4 en wanneer ze Enid omhelst in de laatste aflevering.

Overigens is Wednesday in de volledige serie ook maar op één enkele glimlach te betrappen (in aflevering 7).