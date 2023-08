Gino Passchier: ‘Mijn overwinning is een middelvinger naar de makers van ‘De mol’’

Over een vliegende start gesproken: nog vóór de finale van ‘Bestemming X’ was uitgezonden, had VTM het format al aan vijf landen verkocht. De avonturenshow waarin elf Vlamingen in een geblindeerde bus door Europa trokken, haalde de mosterd bij ‘De mol’, maar stak dat programma makkelijk voorbij in de vergezochte verborgen hints en de originele sponsoring (een Frans kloosterkoor dat plots ‘Sleepworld, uw slaap houdt ons wakker!’ scandeert). De even spraakmakende als spraakzame winnaar werd brandweerman Gino Passchier (55).

GINO PASSCHIER «Mijn overwinning is ook een beetje een middelvinger naar de makers van ‘De mol’ (lacht). Ik heb me in het verleden twee keer ingeschreven voor dat programma en ben telkens uitgenodigd voor de casting, maar ik kwam uiteindelijk niet in aanmerking. Bij ‘Bestemming X’ zagen ze me wel direct zitten. Ik vroeg één van de makers waarom ze mij uitgekozen hadden. Hij zei: ‘Om je spontaniteit, maar vooral voor die kop van jou.’ (lacht)»

HUMO Je bleek al snel een geduchte deelnemer. In de eerste aflevering verzuchtte medekandidaat Glenn: ‘Het is onbegonnen werk om die Gino te verslaan.’

PASSCHIER «Ik heb een goed geografisch geheugen en kan uit het blote hoofd de kaart van Europa tekenen. Bovendien had ik ook een verrekijker en een kompas in mijn koffer gestoken.»

HUMO Die moest je weer inleveren van presentator Kevin Janssens, omdat ze een té groot voordeel zouden opleveren in een programma dat draait om het bepalen van je locatie.

PASSCHIER «Gelukkig heb ik veel op boten gezeten in mijn leven en heb ik ook leren navigeren op de zon en de sterren. Dat is me echt van pas gekomen.»

HUMO Ook indrukwekkend: voor je deelname had je alle 198 vlaggen van de wereld uit je hoofd geleerd. Je wist toen nog niet eens wat het spelconcept zou zijn.

PASSCHIER «De casting duurde behoorlijk lang, dus ik dacht: ik zal me maar goed voorbereiden. Ik ben vooraf ook 13 kilo afgevallen.»

HUMO Omdat je wist dat je op tv zou komen?

PASSCHIER «Dat speelde mee, maar ik dacht vooral: als ik straks bijvoorbeeld aan de voet van de Mount Everest sta, wil ik de sportieve uitdaging aankunnen.

»Mijn fysieke conditie is wel prima, maar ik merkte toch dat ik ouder was dan de andere kandidaten. Toen we een loopproef moesten afleggen tegen Jef, drukte ik mezelf op het hart: je bent 55 jaar, verwacht niet dat je eerste zult worden.»

HUMO Merkte je ook op andere momenten dat je de oudste van de groep was?

PASSCHIER «Ja, als er op de bus liedjes werden meegezongen die ik totaal niet kende. Ik ben een eighties kid en ik besefte snel: Gino, you’re too old for this shit.

»Maar goed, de anderen hebben me gerustgesteld dat ze niet het idee hadden dat ze met hun opa op stap waren, en ik voelde mezelf tussen al die jonkies weer een jaar of 30. Het was een fijne groep mensen, we kwamen erg goed overeen.»

HUMO Dat lijkt me wel zo prettig tijdens die lange ritten in een geblindeerde bus.

PASSCHIER «Ja, de sfeer was heel goed. Iedereen was ook behoorlijk onder de indruk van het hele gebeuren. Er zijn nooit woorden gevallen, er was zelfs vrij weinig rivaliteit.»

HUMO Werd er veel gedronken aan boord?

PASSCHIER «Vooral Tönissteiner, omdat dat onze hoofdsponsor was.»

HUMO Die kwam nauwelijks in beeld.

PASSCHIER «’s Avonds konden we wel een Kasteelbiertje krijgen, dat was de andere sponsor, maar echt veel alcohol is er niet gedronken. We hadden wel één vrije avond in een Italiaans kasteel, waar we het spel even konden loslaten, en daar is de wijn rijkelijk gevloeid. Er is niets van uitgezonden, maar het was heel gezellig.»

HUMO Je bent brandweerman, was dat een kinderdroom, zoals elk kind piloot of brandweerman wil worden?

PASSCHIER «Absoluut, maar voor de pilotenopleiding was ik te dom (lacht). Ik doe mijn werk nog altijd met heel veel plezier. Het teamgevoel, de collegialiteit en de mentaliteit bij de brandweer kan ik erg waarderen.

»Ik heb ook veel uit mijn werk kunnen halen. Zo heb ik een brevet voor reddingsduiken en voor paramedische zorg behaald, ben ik op uitwisseling geweest bij de brandweer in New York en ging ik bosbranden blussen in Portugal.»

'Veel mensen vonden het mooi, een brandweerman die emotiestoont.’ Beeld rv

HUMO Je zoekt het avontuur op.

PASSCHIER «Ik heb altijd veel gereisd, op mijn 18de ging ik al backpacken in Venezuela en Sri Lanka. De makers van ‘Bestemming X’ vroegen me vooraf om aan te duiden welke landen ik al heb gezien in mijn leven. Ze hadden me beter gevraagd welke landen ik nog niet heb bezocht (lacht).

»Reizen is vrij zijn. Ik hou ook van al die culturen en ik vind het fantastisch dat ik overal ter wereld mensen ken. Ik vind ons land ook prachtig, maar ik ga het liefst zo ver mogelijk weg, nu het nog kan. Een paar jaar geleden was ik in Bora Bora: dat is 38 uur reizen, zo’n trip moet je niet meer maken als je 75 bent. Binnenkort gaan we naar de Filipijnen, daar kijk ik erg naar uit.

»Ik heb ook veel van de wereld gezien omdat ik jarenlang aan offshore powerboatraces heb meegedaan, de gevaarlijkste sport ter wereld. Die boten varen met een snelheid van 240 km per uur, in een paar seconden kan het gruwelijk fout gaan.»

HUMO Heb je zelf ooit gevaar gelopen?

PASSCHIER «Op het laatste WK waaraan ik heb deelgenomen, zijn er vijf slachtoffers tijdens één weekend gevallen. Ik heb al ernstige ongelukken meegemaakt, maar ik heb blijkbaar meer levens dan een kat.»

HUMO Het gevaar trekt je ook wel aan.

PASSCHIER «Sommige mensen gaan in het weekend padel spelen: daar is niets mis mee, maar het geeft mij geen rush, geen adrenaline. Ik moet al eens uit een vliegtuig kunnen springen. De boutade luidt: ‘Je leeft maar één keer.’ Ik zeg altijd: ‘Ik leef iedere dag, maar ik ga maar één keer dood.’»

HUMO Is je liefdesleven ook zo turbulent geweest?

PASSCHIER «Superturbulent. Mijn vrouw en ik hebben elkaar twaalf jaar geleden leren kennen, we hadden allebei al een zekere leeftijd en droegen flink wat bagage. Het belangrijkste is dat je elkaar dan heel goed leert aanvoelen en ook van elkaar accepteert dat er een verleden is. En dat lukt, vooral omdat we erg gelukkig zijn.»

HUMO Dat bleek in ‘Bestemming X’: je werd erg emotioneel toen je met haar mocht bellen.

PASSCHIER «Ik was er zelf van geschrokken hoe heftig ik reageerde, ik dacht dat ik harder was. Maar goed, het was de eerste keer dat ik mijn vrouw zo lang had moeten missen.»

HUMO Daar is toch weinig mis mee?

PASSCHIER «Dat is waar. En veel mensen vertelden me ook dat ze het mooi vonden, een brandweerman die emoties toont.»

HUMO Heb je veel reacties op je deelname gekregen?

PASSCHIER «Ik werd vaak aangesproken op straat, zelfs op reis begroetten Belgen me. Maar het verdampt snel: mensen herkennen mijn gezicht nog, maar weten niet altijd meer wie ik ben. ‘Ben jij niet Gino van ‘Temptation X’?’ vroeg iemand laatst (lacht).»

HUMO Vind je het jammer dat de roem zo vluchtig is?

PASSCHIER «Niet echt, het verhaal is afgerond.

»Sommige medekandidaten hoopten iets te kunnen doen in de televisiewereld, en die zijn wel teleurgesteld dat er geen andere programma’s of optredens in talkshows zijn gevolgd. Ik hoef niet per se met mijn hoofd op tv te komen. Als ze me ooit zouden vragen voor een Tom Waes-achtig programma, zou ik zeker niet nee zeggen, maar voor een gastrolletje in ‘Familie’ hoeven ze mij niet te bellen.»