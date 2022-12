‘Glass Onion: A Knives Out Mystery’ lijkt op een spelletje Cluedo in de setting van ‘Too Hot To Handle’, maar doet ons wel smakelijk lachen

Hij is ongeveer even excentriek als Hercule Poirot, spreekt met een ridicuul zuidelijk accent dat laat vermoeden dat hij is grootgebracht in één of ander moeras in Mississippi, en hij lost moordmysteries op met het gemak waarmee wij een Nijntjespuzzel leggen: we hebben het over Benoit Blanc (Daniel Craig), de flamboyante privé-detective die drie jaar geleden zijn intrede maakte in ‘Knives Out’, de film waarmee regisseur Rian Johnson op zijn eentje het genre van de komische whodunit reanimeerde.

In ‘Glass Onion’, de nieuwe episode van wat naar verluidt een heuse franchise moet worden (de derde film is al in de maak), verzeilt de speurneus samen met enkele andere tot de upperclass behorende individuen - u herkent onder meer Dave Bautista en Kate Hudson - op het Griekse privé-eiland van Miles Bron (Edward Norton), een extravagante tech-miljardair die zijn gasten tijdens de verwelkoming op zijn glazen pier prompt aanspoort om het heuglijke moment te ‘inademiëren’. Een detective, een exotisch eiland, een gigantische villa, zomerse cocktails en diverse gebronsde deernes in bikini: het voelt alsof we op het punt staan om aan een spelletje Cluedo te beginnen, maar dan in een setting die aan ‘Too Hot To Handle’ doet denken.

Het moordmysterie dat Benoit in de villa van Miles krijgt voorgeschoteld, is net zoals in de eerste ‘Knives Out’ vrijwel helemaal ondergeschikt aan het filmische spel dat de cineast met veel genoegen met u speelt. Van het machtige ‘Looper’ weten we dat Johnson een cinematografische artiest is, maar daarnaast is hij altijd al een schelmse grapjas geweest: niet vergeten hoe hij in zijn fantastische debuutfilm ‘Brick’ als een blij kind met de regels van de film noir speelde, of hoe hij - tot razernij van de diep geschokte fans - ‘Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi’ verrijkte met enkele staaltjes pure visuele humor. In ‘Glass Onion: A Knives Out Mystery’ haalt de rekel in Johnson de bovenhand: hij trakteert ons op ons een waterval van geinige gastrollen (Angela Lansbury gespot?), jongleert met hilarische running gags (de uurlijkse dong!), laat geen kans onbenut om zijn geprivilegieerde upper class-personages in hun hemdje te zetten, en propt zijn beeldkaders boordenvol met knipoogjes en referenties (check hoe Norton in een flashback sprekend lijkt op seksgoeroe T.J. Mackey uit ‘Magnolia’!). Er zijn cruciale rollen weggelegd voor de hete saus van Jeremy Renner en de harde kombucha van Jared Leto, en wie is toch die Lebowski-achtige stonerfiguur die om onduidelijke redenen en zonder ook maar íets aan de intrige toe te voegen af en toe door het beeldkader banjert?

In zekere zin lijkt de hele film op één van die ingewikkelde puzzeldozen uit de beginscènes: net zoals de hoofdpersonages hun brein en hun handen nodig hebben om de geheimen van de doos te ontsluieren, zo valt er onnoemelijk veel plezier te halen uit de talrijke easter eggs die Johnson in zijn film heeft verstopt. Hebben we u trouwens al verteld dat u, in een korte scène die ons deed kraaien van plezier, een heerlijk stukje persoonlijke informatie over Benoit krijgt aangereikt? Een deur die plots opengaat: niet alleen in het geval van Ann Christy maar ook in ‘Glass Onion’ maakt het je blij, blij, blij. Overigens valt het echt op hoe moeiteloos Daniel Craig van de smoking van James Bond in de katoenen outfits van Benoit Blanc glijdt. Onvergetelijk kunnen we ‘Glass Onion: A Knives Out Mystery’ evenwel niet noemen: het moordspel wordt gaandeweg een beetje vermoeiend en de té luidruchtige ontknoping stelt een beetje teleur. Maar we hebben enkele keren smakelijk gelachen en bovendien hadden wij al na een halfuur - sneller dan Benoit! - de identiteit van de boosdoener geraden!

En Benoit Blanc himself? Die is goed op weg om zich naast Sherlock Holmes, Luitenant Columbo, Phillip Marlowe, Miss Marple, Sam Spade en Inspector Clouseau in de elitegroep van wereldberoemde detectives te hijsen. Wij zouden in ieder geval geen moord willen begaan met Benoit in de buurt.