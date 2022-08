Goed nieuws voor de organisatie van de Dodentocht: ook ingekorte programma’s blijven populair

Nog een geluk dat het journaal van dinsdagavond druk werd gevolgd, anders was ‘FC De Kampioenen’ - bijna 32 jaar na het debuut op de Vlaamse televisie - het best bekeken programma van de week geweest.

Moge het een hart onder de riem van de organisatoren van de Dodentocht zijn: ook als je er delen uit weg knipt, kan iets populair blijven. ‘Tien om te zien’ kan de goede score van vorige week (590.596) niet herhalen en eindigt deze keer een eind onder ‘Zomerhit’, dat zelf beter doet dan zeven dagen geleden (541.404).‏

De beslissing van VTM om ‘Waarheid, durven of doen’ vroeger op de avond uit te zenden, heeft niet echt veel zoden aan de dijk gezet: op maandag lokte het programma weliswaar de meeste kijkers tot nog toe (227.105), maar de dagen daarop was dat cijfer alweer gezakt richting 150.000. Wat laat vermoeden dat dat zowat de bovengrens is van het aantal mensen dat geïnteresseerd is in weinig spannende ontboezemingen van niet echt Bekende Vlamingen.

Voor ‘Vakantiehuis for life’, dat nu een uur later op tv komt, had de switch evenmin zware gevolgen: deze week hadden Dina Tersago en haar dappere klussers 183.354‏ fans, vorige week waren dat er 176.378‏.

De top 25 van best bekeken programma’s

Week van vrijdag 5 tot en met donderdag 11 augustus. Kijkers op de dag van uitzending (live en uitgesteld)

1 HET JOURNAAL (19U) EEN 680.548‏

2 FC DE KAMPIOENEN EEN 656.924‏

3 SWITCH EEN 594.355‏

4 RADIO 2 ZOMERHIT EEN 575.103‏

5 HET NIEUWS (19U) VTM 548.883‏

6 DAGELIJKSE ZOMERKOST EEN 508.412‏

7 SPORTWEEKEND EEN 497.422‏

8 DE COLUMBUS EEN 486.701‏

9 TIEN OM TE ZIEN VTM 462.963

10 WILL TURA, HOOP DOET LEVEN EEN 454.924‏

11 HET JOURNAAL (13U) EEN 428.868‏

12 SPOED 24/7 EEN 411.014‏

13 KAMPIOEN ZIJN BLIJFT PLEZANT EEN 405.738‏

14 RANGERS FC/UNION ST-GILLOISE VTM2 404.993‏

15 VERA EEN 380.198‏

16 EXPEDITIE PAIRI DAIZA VTM 348.868

17 VAN ALGEMEEN NUT EEN 343.000

18 COMEDY TOPPERS VTM 330.038‏

19 ESCAPE TO THE CHATEAU EEN 303.895

20 #LIKEME EEN 299.981‏

21 DIE HUIS EEN 299.333

22 DE KLAS EEN 293.000‏

23 ANIMALITIS EEN 276.222

24 HET JOURNAAL LAAT EEN 268.272‏

25 FLIKKEN EEN 258.964‏

‏