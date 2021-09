Goedele Devroy gaat ‘Villa Politica’ presenteren en Netflix komt met actiekomedie vol Hollywoodsterren

Zapman met het laatste nieuws uit televisieland.

Goedele Devroy gaat ‘Villa Politica presenteren’

Wetstraatjournaliste Goedele Devroy neemt de presentatie van ‘Villa Politica’ over van Linda De Win, zo maakte ze vandaag bekend in ‘De zevende dag’. Devroy: “Ik kijk ernaar uit om de 15 jaar ervaring die ik heb opgebouwd als politiek journalist bij Het Journaal nu in te zetten bij Villa politica. Een live programma in het hart van het democratische debat is een ferme uitdaging. (...) Ik hoop dat ik een waardige opvolger zal zijn van Linda De Win die dit programma de afgelopen jaren gemaakt en gedragen heeft.” De Win presenteerde het programma sinds 2007, Devroy start vanaf 23 september.

Netflix komt met film waarin Ryan Reynolds en Dwayne Johnson vechten met Gal Gadot

Of hij nu reclames op YouTube doet, vastzit als ‘Free Guy’ in een videogame, Deadpool of Pikachu speelt, of in de nieuwe Netflixblockbuster ‘Red Notice’ een kunstdief genaamd Nolan Booth vertolkt: Ryan Reynolds speelt altijd de grofgebekte antiheld Ryan Reynolds. Wel zo gemakkelijk: vanaf het moment dat Reynolds in beeld komt, deze keer met een kekke vlinderdas, weet je eigenlijk alles al over het personage dat je moet weten. Een beetje zoals Dwayne ‘The Rock’ Johnson dus, die keer op keer de rol van spierbundel met een klein hartje vertolkt. Of zoals Gal Gadot, die… Ach, je hebt een idee, en dus heb je ook wel een idee wat voor film je kan verwachten op 12 november op Netflix.