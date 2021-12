Goedele Devroy: ‘Wetenschappelijke feiten worden voor veel mensen op gelijke hoogte gesteld met een mening’

GOEDELE DEVROY «Betreurenswaardig dat politici steeds opnieuw niet de moed vinden om te doen wat nodig is inzake corona, klimaat en milieu. En dat ze zo steeds stinkender wonden maken. En dat wetenschappelijke feiten door veel mensen op gelijke hoogte gesteld worden met een mening.»

DEVROY «Beste tv: ‘Het Scheldepeloton’, ‘Wat houdt ons tegen?’, ‘Terzake’ en ‘De afspraak’ (Canvas), ‘Mare of Easttown’, ‘The White Lotus’ en ‘F*** You Very, Very Much’ (Streamz), ‘Bridgerton’ (Netflix). Slechtste: elke quote van idioten die vinden dat een vaccin hun ‘vrijheid’ aantast.»

DEVROY «Boek: ‘Wildevrouw’ (Jeroen Olyslaegers), ‘Hannah Arendt’ (Ann Heberlein), ‘Ik ben er niet’ (Lize Spit), ‘Kruispunt’ (Jonathan Franzen). Film: ‘Passing’ (Rebecca Hall), ‘Promising Young Woman’ (Emerald Fennell). Muziek: Angèle.»

DEVROY «Ten goede aan iedereen: dat omikron een beetje meevalt.»