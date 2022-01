Golden Globes gaan dan toch door, maar wie geeft er na al de schandalen nog om de beeldjes?

Vannacht worden in de Verenigde Staten de Golden Globes uitgereikt. Dan tóch, want het zag er lang naar uit dat de bekendste filmonderscheiding na de Oscars nooit meer zou worden uitgereikt. Na ophef over racisme en seksisme binnen de organisatie achter de prijzen en een daaropvolgende boycot gaat de uitreiking dan toch door, maar een tv-uitzending noch gala komt er niet. ‘The Power of the Dog’, ‘Belfast’ en ‘Succession’ - de grote favorieten - krijgen zo straks misschien een beeldje waar niemand nog belang aan hecht.

Vorig jaar leek het nog zeker dat de Golden Globes, de film- en televisieprijs die wordt toegekend door buitenlandse journalisten die in Hollywood werken, niet zou worden uitgereikt. De Amerikaanse omroep NBC had de organisatoren, The Hollywood Foreign Press Association (HFPA), te kennen gegeven om meer diversiteit aan te brengen onder het ledenbestand, dat uit ongeveer 90 showreporters bestaat en allemaal zijn ze wit. Werd daar geen gevolg aan gegeven, dan leek het einde nabij van dit Hollywoodfeestje, dat al 78 jaar bestaat.

Ook steeds meer sterren keerden zich tegen de HFPA. Zo stuurde Tom Cruise zijn drie Golden Globes (voor de films ‘Magnolia’, ‘Born on the Fourth of July’ en ‘Jerry Maguire’) terug als protest tegen deze organisatie. Ook collega Mark Ruffalo, die vorig jaar werd bekroond, stelde dat hij de onderscheiding niet meer zo waardeerde.

Er klinken meer verwijten. The Los Angeles Times publiceerde in mei vorig jaar enkele artikelen over corruptie, smeergeld en belachelijke eisen die de leden stellen aan filmmaatschappijen. De buitenlandse journalisten misbruiken hun macht vaak om exorbitante privileges te krijgen voor hun interviews met de sterren. Peperdure vijfsterrenhotels, diners in Michelin-restaurants en exclusieve toegang tot de sterren behoren tot het eisenpakket. De leden denken hoog van de toren te kunnen blazen omdat de Golden Globes vaak als een indicatie worden beschouwd voor de veel belangrijkere Oscars die later in het jaar worden uitgereikt.

Winnaars Dustin Hoffman en Tom Cruise bij de Golden Globes in 1997 Beeld Getty Images

Arrogante houding

Door de arrogante houding is de HFPA de meest gehate club van Hollywood bij filmmaatschappijen, agenten van acteurs en journalisten die geen lid zijn en vaak achter het net vissen bij interviews met belangrijke sterren. Zo nam de Noorse freelancejournaliste Kjersti Flaa een advocaat in de arm omdat zij als verslaggever in Hollywood gedwarsboomd werd door de concurrerende Scandinavische leden die wel lid zijn van de HFPA. Zij beschuldigt hen van broodroof.

Veel sterren staan de leden knarsetandend te woord. Vaak gaan de interviews over het privéleven. Scarlett Johansson boycot de bijeenkomsten al jaren. Zij heeft geen zin meer in de impertinente vragen tijdens de interviewsessies die naar haar oordeel grenzen aan intimidatie. Ook de innige band van de HFPA met Harvey Weinstein – de wegens seksueel misbruik tot 23 jaar cel veroordeelde voormalig filmproducent – nam zij hen kwalijk.

In het kielzog van het ontstane rumoer gaven de honderd belangrijkste pr-bedrijven in Hollywood te kennen dat zij hun sterren niet langer beschikbaar stellen voor de bijeenkomsten van deze organisatie. Ook de onlineplatforms Netflix en Amazon boycotten de Golden Globes-activiteiten. Zonder toegang tot de sterren staat de HFPA buitenspel. Terwijl de jaarlijkse ceremonie – compacter en informeler dan de Oscars – onder de elite van Hollywood heel populair is door de ongedwongen en losse sfeer.

Geen blad voor de mond

De Britse komiek Ricky Gervais presenteerde de show tot voor kort, en de verwachtingen waren altijd hoog gespannen. Gervais nam nooit een blad voor de mond en beledigde de aanwezige sterren – van Leonardo DiCaprio tot Robert De Niro – zonder aanzien des persoons tot op het bot. Ook spaarde hij de HFPA-leden niet. Hij stelde vast dat de meesten – vooral de hoogbejaarde leden met een Europese achtergrond – amper Engels beheersen. Maar ook Gervais heeft er genoeg van.

Bijkomstig probleem is dat de kijkcijfers van de prijzenshows in Amerika – de Oscars, Grammy’s en Golden Globes – al jaren kampen met teruglopende kijkcijfers. Dat komt niet alleen door de beperkingen die vanwege de coronapandemie opgelegd moeten worden. Het publiek lijkt er een beetje op uitgekeken te zijn. De kijkdichtheid duikelde tijdens laatste uitreiking van de Golden Globes maar liefst met 63 procent. Ook dat is slecht nieuws voor de HFPA; zonder de televisie-uitzending hebben de Golden Globes geen bestaansrecht.

(AD)