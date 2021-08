‘Gone for Good’ op Netflix is ingewikkeld en verwarrend maar helaas nooit spannend

Enkele jaren geleden sloot Netflix een deal met de Amerikaanse misdaadauteur Harlan Coben om een groot deel van zijn oeuvre te verfilmen, en de streamingdienst lijkt vastbesloten om haar beloftes zo snel mogelijk in te lossen. Het nieuwe ‘Gone for Good’ laat echter vrezen dat Netflix op die manier noch zijn kijkers, noch Coben zelf een dienst bewijst.

‘Gone for Good’ is al de vierde Coben-reeks die in nauwelijks twee jaar tijd op Netflix verschijnt, en het is meteen ook de vierde keer dat er een andere taal te horen valt. Na het Engels van ‘The Stranger’, het Pools van ‘The Woods’ en het Spaans van ‘The Innocent’ spreken de personages in ‘Gone for Good’ – originele titel: ‘Disparu à jamais’ – nu Frans. Terwijl de originele misdaadromans zich allemaal afspelen in of rond New Jersey in de VS, opteert Netflix er immers voor om Cobens verhalen te transporteren naar alle uithoeken van de wereld, ongetwijfeld omdat dat handig is als je in zoveel mogelijk landen ‘Netflix Originals’ in de taal van je abonnees wil aanbieden. Maar eigenlijk komt het ook goed uit voor het publiek: als alles in het Engels zou zijn, zou je waarschijnlijk nog meer het gevoel krijgen dat je telkens weer naar dezelfde serie zit te kijken.

Hoe meer Coben-reeksen er op Netflix verschijnen, hoe meer het namelijk opvalt dat de auteur voor zijn plots telkens weer dezelfde trucjes gebruikt. Het verhaal is ruwweg altijd samen te vatten als volgt: een mysterieuze gebeurtenis haalt het leven van het hoofdpersonage overhoop, maar lijkt ook verband te houden met één of ander drama dat zich vroeger heeft voltrokken. In de zoektocht naar wat er aan de hand is, komen er steeds meer duistere geheimen naar boven en blijkt uiteindelijk dat zowat iedereen verstrikt zat in een web van leugens. Soms zijn de parallellen ook heel opzichtig. Het hoofdpersonage van ‘The Innocent’ – nauwelijks drie maanden geleden op Netflix verschenen – werd ingehaald door zijn verleden toen zijn verloofde een vreemd telefoontje kreeg en spoorloos verdween. In ‘Gone for Good’ is Guillaume met zijn vriendin Judith op de begrafenis van zijn moeder als de dame – jawel – een vreemd telefoontje krijgt en even later in lucht opgaat.

De zoektocht naar Judith brengt de radeloze man op veel verschillende plekken in Frankrijk en daarbuiten, er zijn afrekeningen onder maffiosi en verhalen over vrouwenhandel, en op het einde is alles terug te voeren op de vreselijke avond tien jaar eerder waarmee de serie aftrapt, toen Guillaumes broer en een buurmeisje werden vermoord door een indringer. Het hele verhaal wordt verteld in vijf afleveringen die steeds ingewikkelder en – door het overvloedige gebruik van flashbacks – verwarrender worden, maar echt spannend of meeslepend is ‘Gone for Good’ eigenlijk nooit. En de enige interessante plotlijn in de marge, over een collega van Guillaume die ooit nog in een Franse extreemrechtse beweging zat, blijkt uiteindelijk nauwelijks iets te maken te hebben met de rest.

Aangezien ‘Gone for Good’ net als de eerdere Coben-reeksen vrolijk in de lijst van meest bekeken titels op Netflix kampeert, is het wellicht ijdele hoop, maar het zou niet slecht zijn mocht men de lat voor de tien series die er nog aankomen wat hoger zou leggen. Nu levert de samenwerking met de schrijver vooral grijze, middelmatige en weinig avontuurlijke televisie op, en God weet dat er daarvan op de streamingdienst al genoeg te vinden valt.