‘Gran Turismo’ in het echt: ‘Winnen in een rammelbak’

In de nieuwe film ‘Gran Turismo’ wordt de gamer met de snelste tijd in een virtuele autorace opgeleid tot professioneel autocoureur. Klinkt als wishful thinking, maar de film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de Brit Jann Mardenborough (31).

JANN MARDENBOROUGH «Ik had als kind maar één wens: racer worden. Het realistische PlayStation-spel ‘Gran Turismo’, waarin je op bestaande circuits racet, was het dichtst dat ik bij mijn droom kon komen. Ik was er blijkbaar goed in: ik reed met een rammelbak en mijn vrienden met sportwagens, en nog steeds won ik. Op mijn 19de werd ik uitgenodigd voor de GT Academy, waar ik voor het eerst in een échte racewagen op een écht circuit mocht rijden. Onder de begeleiding van ervaren coaches, natuurlijk.»

HUMO Hoe verschilde de werkelijkheid van de videogame?

MARDENBOROUGH «De overgang was verrassend eenvoudig. Ik deed precies hetzelfde als in de game, dus het voelde heel natuurlijk. De coaches bij de GT Academy waren ook verbaasd.»

HUMO Dus: wie goed is in ‘Gran Turismo’ kan écht racen?

MARDENBOROUGH «Ik zal heel wat mensen teleurstellen, maar: nee. Er zijn véél mensen vertrokken tijdens de opleiding aan de GT Academy. Op de PlayStation stelt het weinig voor om een bocht met 300 kilometer per uur te nemen, maar in het echt is dat toch iets anders. Je moet als coureur ook toegewijd zijn: hard trainen, veel sporten, een band met je team en crew onderhouden, interviews geven.»

HUMO Hoe was het om je leven verfilmd te zien?

MARDENBOROUGH «Bizar. De makers springen los om met de volgorde van de gebeurtenissen, maar verder is ‘Gran Turismo’ een eerlijke en accurate biopic. Dat was bij momenten confronterend. Ik had het er moeilijk mee mijn crash in Duitsland, één van de donkerste momenten van mijn leven, zo gedetailleerd en waarheidsgetrouw in beeld te zien. Dat ongeluk moest wel in de film, want of ik het nu wil of niet: het maakt deel uit van mijn verhaal.»

HUMO David Harbour, bekend van ‘Stranger Things’, is schitterend als jouw mentor.

MARDENBOROUGH «Davids personage is gebaseerd op wijlen Ricardo Divila, de eerste professional die me serieus nam. Ricardo was écht zo bruut en nors als Davids personage (grinnikt).»

HUMO Je zat als stunt double zelf in de wagen tijdens de meeste racescènes. Je hebt ook de soundtrack bepaald, want je bent een uitgesproken fan van Kenny G.

MARDENBOROUGH «Noem hem gerust een guilty pleasure, maar Kenny G is de enige artiest die mij kalm krijgt voor een race.»

