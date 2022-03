Grootse sportprestaties en nog grootsere sportcommentatoren: dit mag u vanavond niet missen op televisie

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘De container cup’

De minst geloofwaardige sportcommentatoren sinds Paul Herygers - Wesley Sonck en Pedro Elias - nemen vanavond weer plaats in hun container om de sterkste benen, armen en hoofden van ons land het beste van zichzelf te zien geven. Aan de start dit jaar: 30 nieuwe topsporters en 8 bekende Vlamingen. Nieuw dit seizoen is dat de sporters onderling een band hebben en de tweede in rij de prestaties van de eerste live kan volgen en indien nodig zijn tactiek kan aanpassen. De sportieve debatten worden vanavond geopend door wielertalenten Florian Vermeersch en Mauri Vansevenant.

Om 20 uur op Play4

‘Viva la feta’

Akkoord, de vluchtelingenstroom uit Oekraïne is een humanitaire nachtmerrie, maar Griekenland zit met een zo mogelijk even dramatisch probleem van nieuwkomers. Het land heeft een zomer lang onderdak moeten bieden aan Otto-Jan Ham en Jani Kazaltzis en tot overmaat van ramp kregen ze in ‘Viva la feta’ elke week nieuwe gast over de vloer van hun vakantieverblijf. Hoe Bart De Wever en Martin Meiland de lokale waarden en normen hebben verstoord moeten we nog ontdekken, want de eerste gast vanavond is comédienne Serine Ayari.

Om 20u40 op Play4

‘Vive le vélo, leve de Ronde’

De lente is in het land en dat stemt Vlaanderen verheugd. Omdat de verwarming dan wat minder stookt, maar vooral omdat het weer tijd is voor de Ronde van Vlaanderen, de jaarlijkse hoogmis voor elke fiets- en zetelamateur. Karl Vannieuwkerke vervolledigt in aanloop naar de wielerwedstrijd zijn eigen ronde van onze regio, met vier afleveringen van ‘Vive le vélo, leve de Ronde’ in vier bekende wielercafés.

Om 21u30 op Één

‘Oorlog in Westerbrok’

Kamp Westerbork, in het noordoosten van Nederland, diende – vergelijkbaar met Breendonk bij ons – tijdens de Tweede Wereldoorlog als transit voor mensen die door de nazi’s waren opgepakt en moesten wachten op een deportatie. Het gros van de gevangenen waren Nederlandse joden, met Anne Frank, die van 4 augustus tot 3 september 1944 in Westerbork zat, als de bekendste van de bijna 100.000 personen die vanuit het kamp zijn weggebracht. Maar wat er in de weken daarna gebeurde, is een veel minder bekend stukje Nederlandse geschiedenis en het onderwerp van de nieuwe documentaire ‘Oorlog in Westerbork’. Na de bevrijding werden in het kamp namelijk duizenden van collaboratie verdachte Nederlanders opgesloten, die wegens personeelsgebrek bewaakt werden door ex-gevangenen, ofwel Joden.

Om 20u25 op NPO 2

‘De verraders’ (finale)

‘De verraders’ begon als een simpel spelletje ‘Weerwolven’, maar is de voorbije weken, en in niet geringe mate door de beperkte spelkennis van de deelnemende bekende Vlamingen, ontaard in dramaserie zoals alleen de makers van ‘Thuis’ ze kunnen uitschreven. In de finale probeert één van de verraders de oversteek te maken naar het kamp de bondgenoten, begint Staf Coppens meer en meer op een Bond-slechterik te lijken en weet Niels Albert voor het eerst in zijn carrière totaal niet wat er gaande is. En dat voor een ex-veldrijder.

Om 20u35 op VTM

‘Muhammed Ali’

Nieuwe achtdelige reeks over de carrière en de erfenis van de beroemdste bokser aller tijden, waarvoor de gevierde documentairemaker Ken Burns (‘The Vietnam War’) zes jaar lang familie, vrienden, journalisten, ex-boksers en historici sprak.

Om 22u20 op NPO 2