Gunter Lamoot over nieuwe ‘Fawlty Towers’: ‘De serie is niet slecht verouderd en ook niet racistisch’

De legendarische Britse comedyserie ‘Fawlty Towers’ krijgt een vervolg, waarin John Cleese (83) opnieuw in de huid kruipt van hotelbaas Basil Fawlty. Maar zijn die dolkomische avonturen niet passé? ‘John Cleese speelt een klasse hoger dan de gemiddelde comedy vandaag’, vindt komiek Gunter Lamoot.

- ‘Fawlty Towers’ ziet er vandaag oubollig uit. Zullen we nog kunnen lachen met situationele humor in een hotel, al is het deze keer een boetiekhotel dat Basil Fawlty uitbaat met zijn dochter, ook in het echt de dochter van John Cleese?

GUNTER LAMOOT «Als de nieuwe reeks even goed is als de oorspronkelijke twee series uit de jaren zeventig, denk ik van wel. Ik heb zelf toen ik acht was de tweede reeks heel bewust meegemaakt. Ik voelde er een connectie mee, omdat mijn ouders ook een hotel uitbaatten. Ik denk dat ik op den duur iedere aflevering vanbuiten kende en ik vond het hilarisch. En dat vind ik nog altijd. Deze comedyreeks is echt goed geschreven, de scenario’s kloppen, de verhaalstructuren zitten knap in elkaar en werken altijd op de lachspieren.

»In die zin ben ik het niet eens met wie nu op de aankondiging van een vervolg reageert dat dit concept passé is. Als de scenario’s in ‘Fawlty Towers’ 2.0 even goed zijn als in de series uit de jaren zeventig, zul je echt wel lachen.

»Natuurlijk doen de originele afleveringen nu oubollig aan door de decors en de kledij. Die zijn dan ook vijftig jaar geleden gemaakt. Maar inhoudelijk en technisch is het geweldige comedy, die er echt wel boven uittorent. Niet toevallig is de reeks in peilingen ook keer op keer tot allerbeste serie verkozen.»

- De vergelijking met ‘F.C. De Kampioenen’ gaat niet op?

LAMOOT «Zeker niet. Die serie is meer mainstream en kun je beter vergelijken met de Britse series zoals ‘Allo ‘Allo! of Keeping Up Appearances met het personage Hyacinth Bucket. Grappig, maar vlakker, platter, veel minder spitant en geïnspireerd, met personages die met de regelmaat van de klok hun catchphrase op je loslaten en met dubbele bodems die vaak seksueel getint zijn. Dan is wat Basil Fawlty allemaal meemaakt in zijn hotel toch een pak origineler.»

Gunter Lamoot. Beeld Noortje Palmers

- John Cleese is ondertussen 83. Waarom doet hij dit nog?

LAMOOT «Geld. Op zijn leeftijd wil hij natuurlijk gewoon in de zon zitten. Maar hij heeft een van de duurste scheidingen uit de showbizz aan zijn been en moet zijn ex-vrouw enorm veel onderhoudsgeld. Daarom ook toert hij nog met een comedyshow.

»Cleese is een topper en een icoon, zeker door wat hij deed met Monty Python. De laatste tijd is hij wel een beetje te veel aan het zagen over politieke correctheid in comedy, maar dat vergeef ik hem. Ik verwacht niet spectaculair veel van de nieuwe reeks, maar het blijft wel Cleese. Ze zullen volgens mij een klasse hoger spelen dan de gemiddelde hedendaagse comedyserie.»

- Een van de oude afleveringen, The Germans, werd een tijd uit roulatie gehaald na klachten over racisme. Cleese protesteerde en zei dat mensen die niet zien dat de reeks net lacht met foute personages die ‘dom’ zijn. Sindsdien zijn sommige afleveringen te bekijken met een waarschuwing erbij. Vreest u opnieuw een hetze?

LAMOOT «Er zal wel weer gedoe zijn: het personage van de klungelige Basil Fawlty is reactionair, ik verwacht niet dat die karaktertrek plots uitgegumd zal zijn. Zelf heb ik er geen probleem mee om bepaalde woorden die sommigen te kwetsend vinden niet meer te gebruiken. Maar ik vind wel dat Cleese gelijk heeft dat de eerste series niet racistisch waren.

»De hysterie die eerder ontstond over ‘The Germans’ sloeg dan ook nergens op. Het zijn sommige personages die foute dingen zeggen, maar met hen drijft de reeks juist de spot. Zij worden belachelijk gemaakt, zoals Basil die Duitse gasten de hele tijd over de oorlog aanspreekt. Het is Basil die er als de grote idioot uitkomt.»

(DM)