‘Guy Ritchie's The Covenant’: ziehier een film die naar de oorlog in Afghanistan kijkt door een exclusief Amerikaanse bril

Vanaf de schouder afgevuurde raketwerpers, inslaande RPG-raketten, oververhitte .50 machinegeweren, exploderende Humvees: ‘Guy Ritchie’s The Covenant’, zopas in een rookwolk verschenen op Prime Video, is een oorlogsfilm met alles erop, eraan en - gezien de in het woestijnzand begraven mijnen waar de soldaten op dreigen te trappen - eronder.

Plaats van de oorlogsfeestelijkheden is Afghanistan anno 2018, waar een Amerikaanse gevechtseenheid onder leiding van Master Sergeant Kinley (cool plaatje: Jake Gyllenhaal met de zonnebril achterover in de haren en met de hand losjes rond de kolf van zijn geweer) speurt naar explosieven en munitiedepots van de Taliban. Een zenuwslopende klus: in elke autokoffer kan zich een springbom bevinden, onder elke steen een boobytrap, achter elke deur een ‘Allahoe akbar!’ schreeuwende Taliban met een bomgordel.

Het minste wat we kunnen zeggen is dat Gyllenhaal in het oorlogsgenre vorderingen maakt: kwam hij in zijn rol van de zich dood vervelende Private Swofford in ‘Jarhead’ nooit aan vechten toe, dan mag hij er in ‘Guy Ritchie’s The Covenant’ vrolijk op los pifpaffen. Maar daarnaast vertelt de film ook het meer persoonlijke verhaal van twee mannen die, ook al zijn ze het product van twee totaal verschillende culturen, voor elkaar in de bres springen. Die andere man is Ahmed (robuuste vertolking van de Iraakse acteur Dar Salim), een enigmatische Afghaan die als tolk meetrekt met Kinleys gevechtseenheid. Omdat hij werkt voor de bezetter, is Ahmed voor zijn landgenoten het mikpunt van haat: zodra hij naar voren stapt om te tolken, spuwen de andere Afghanen minachtend in het zand onder het sissen van ‘Verrader! Jij keert je eigen volk de rug toe!’ Wat meteen een boeiende vraag opwerpt: moeten we Ahmed zien als een collaborateur die samenheult met de vijand? Of als een nobele strijder die samen met de Amerikanen een gerechtvaardigde oorlog voert?

Verhaalgewijs zat hier interessante conflictstof in, maar ‘Guy Ritchie’s The Covenant’ laat dat stof links liggen: ziehier een film die naar de oorlog in Afghanistan kijkt door een exclusief Amerikaanse bril en die er bijgevolg geen twijfel over laat bestaan wie de helden zijn en wie de slechteriken. En de slechteriken zijn uiteraard de Taliban oftewel de Tali’s, die hier met onverholen gretigheid worden gereduceerd tot kwaadaardige baarden die in de laadbakken van voortrazende pickuptrucks joelend met hun Kalashnikovs staan te zwaaien. Veelzeggende spoiler: tijdens de triomfantelijke climax komt er een Amerikaans AC 130 gevechtsvliegtuig uit de hemel vallen dat de Tali’s letterlijk met tientallen tegelijk van de aardbodem vaagt: doe dát maar eens na, Rambo!

Aangezien de naam van de regisseur nadrukkelijk in de titel prijkt, zou men redelijkerwijs kunnen verwachten dat het hier gaat om een film waar de maker van ‘Snatch’ en ‘Revolver’ meer dan ooit zijn rock’n’rollah-stempel op heeft gedrukt. Wij hoopten al op een gastoptreden van Hugh Grant met een moddervet cockney-accent, of op een scène waarin Gyllenhaal de Tali’s overhoop knalt terwijl er een nummer van The Clash losbarst. Jammer genoeg krijgt u géén ‘Lock, Stock and Two Smoking Taliban’ te zien: Ritchie heeft de grapjas in zichzelf volledig beteugeld en laat zich hier tegen zijn gewoonte in kennen als een routineuze vakman die zich beperkt tot het inspiratieloos inblikken van een oorlogsverhaal dat in twee segmenten uit elkaar valt. In het vermakelijke maar nooit écht spannend wordende eerste deel zien we hoe Kinleys gevechtseenheid in een hinderlaag loopt en hoe Kinley en Ahmed opnieuw de basis proberen te bereiken doorheen een gebied waarvoor het woord ‘onherbergzaam’ werd uitgevonden. En het is tijdens díe odyssee dat Gyllenhaal een cool momentje heeft wanneer we hem tegen Ahmed horen zeggen: ‘Oké, dit is de uitdaging. Volgens de gps is het 120 kilometer die kant op (wijst met z’n duim over z’n schouder) over klote-terrein. Overal Taliban, dus we kunnen niet over de weg. Dan grijpen ze ons meteen. We gaan niet lopen, we gaan rénnen. Oké?’ (Hé: misschien lopen ze onderweg Gerard Butler en zijn tolk uit het recent uitgekomen en gelijkaardige ‘Kandahar’ tegen het lijf!)

Na een nogal sentimenteel intermezzo begint Ritchie in het hortend en stotend beginnende tweede deel zijn eigen versie van ‘The Killing Fields’ te maken, en u moet zelf maar ontdekken wat we daarmee bedoelen. Sommige Amerikaanse critici vinden het mooi dat ‘Guy Ritchie’s The Covenant’ een hommage brengt aan de vijftigduizend tolken die de Amerikanen indertijd in Afghanistan hebben ingezet, maar zelf misten we tijdens de krijsverrichtingen toch wat goede ouderwetse fun. Waar is Tyler Rake wanneer je hem nodig hebt?