Gwendoline Christie danst als de duivel in 'The Sandman’: ‘Ik moest geregeld aan Margaret Thatcher denken’

Er is leven na ‘Game of Thrones’. En dan hebben we het niet over prequel ‘House of the Dragon’, maar over Gwendoline ­Christie, de Britse actrice die doorbrak als krijgsvrouw Briënne van Tarth. Zij maakt nu indruk als Lucifer in ‘The Sandman’, een epische fantasyreeks over goden en demonen die gebaseerd is op de strips van Neil Gaiman, en momenteel de drukst bekeken serie op Netflix.

– Wat gedraag je je verschrikkelijk als Lucifer in ‘The Sandman’!

GWENDOLINE CHRISTIE «Ik weet het. Leuk, hè? Ik wilde na zeven seizoenen als rechtschapen ridder in ‘Game of Thrones’ eens een compleet ander personage spelen. Lucifer en Briënne zouden elkaar niet kunnen uitstaan, dus: missie geslaagd (lacht). Al moet ik toegeven: het moment dat ik de naam van Neil Gaiman hoorde, was ik al overtuigd.»

– ‘Lucifer’, een andere succesreeks van Netflix, is óók gebaseerd op de strips van Neil Gaiman. Hoezeer verschilt jouw Lucifer met die van Tom Ellis?

CHRISTIE «Ik zou het niet weten, ik heb nooit gekeken. Ik wilde niet afgeleid worden, zodat ik mijn eigen invulling aan de rol kon geven. Lucifer is de belichaming van het kwaad, een koele en verbitterde eenzaat, maar ook een charmeur. Neil modelleerde het personage naar David Bowie, en zelf zag ik ook een rockster in mijn Lucifer. Ik moest tijdens de opnames geregeld aan de befaamde woorden van Margaret ­Thatcher denken, toen haar partij haar dwong af te treden als premier: ‘Verraad met een glimlach op het gezicht.’ Niets zo plezant als de slechterik spelen.»

– Jullie kregen tegenkanting op sociale media omdat Lucifer in de strips een man zou zijn.

CHRISTIE «Onzin. Lucifer is een gevallen engel en engelen hebben geen geslacht. Ik ben goed in androgyne rollen, dat heb ik ook in ‘Game of Thrones’ bewezen.»

– Briënne was een vrouwelijke ridder in een mannenwereld en kreeg daardoor spottende bijnamen, zoals Briënne de Mooie of de Maagd van Tarth. Hoe was dat voor jou om te spelen?

CHRISTIE «Lastig, maar bovenal: dankbaar. Ik kreeg als Briënne allerlei verwijten naar het hoofd geslingerd die rechtstreeks op mijn onzekerheden inspeelden. Ik ben 1 ­meter 91 groot, ik val overal op en pas niet binnen het traditionele beeld van de vrouw. Ik was, net zoals Briënne, op zoek naar mijn plaats in de wereld. Ik heb mezelf leren appreciëren dankzij die rol.

»Maar dat is natuurlijk ook te danken aan George R.R. Martin, die van Briënne een driedimensionaal en levensecht personage heeft gemaakt. Toen men hem eens vroeg hoe hij zo’n feministisch personage heeft bedacht, zei hij: ‘Wel, ik heb vrouwen altijd als mensen gezien.’»

– Zal je naar ‘House of the Dragon’ kijken?

CHRISTIE «Natuurlijk. ‘Game of Thrones’ is al drie jaar afgelopen, maar ik word er nog dagelijks over aangesproken. Ik vind die prequel een goed idee: het speelt zich af in de wereld van ‘Game of Thrones’ en is toch een nieuw verhaal.

»Ik hoorde dat Jon Snow een eigen spin-off krijgt. Zelf ben ik eerder op zoek naar nieuwe uitdagingen, nieuwe rollen. Maar Briënne blijft me na al die jaren boeien, dus ik sluit een comeback niet definitief uit.»

– Wat brengt de toekomst?

CHRISTIE «Ik speel de duivel in ‘The Sandman’. Ik kan dus maar één richting meer op: de rol van God (lacht).»

