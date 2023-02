‘Hacked’ op Streamz: tieners hacken voor gevorderden. ‘Een filmpje met catastrofale gevolgen’

Adanne (Helena Tengan) en haar beste vriendin zwierden in het eerste seizoen van het Vlaamse ‘Hacked’ een seksfilmpje van een medestudente op Instagram, ­waarna een anonieme hacker hen chanteerde met al hún intiemste berichten, foto’s en ­video’s. De jongerenserie won de prijs voor ­Beste Korte Serie in Cannes en krijgt nu een tweede seizoen op Streamz, volgens hetzelfde succesformat: tien afleveringen van nog geen kwartier lang.

HELENA TENGAN «In het eerste seizoen van ‘Hacked’ bleef de hacker in de schaduw. Hij kaapte de telefoons van Adanne en haar vrienden en droeg hun via anonieme dreigberichten op om vernederende opdrachten uit te voeren, zoals: ‘Verleid je stiefvader’, of ‘Maak het uit met je lief’. Het was echter onduidelijk wie de hacker was, of waarom hij of zij hen zo teisterde. Het tweede seizoen toont de gebeurtenissen uit het eerste seizoen vanuit het perspectief van de hacker. Ik sta niet achter de keuzes van de dader, maar na de nieuwe afleveringen begrijp ik hem of haar wel.»

HUMO Je bent pas 18. Kun je als ervarings­deskundige eens oordelen over de authenticiteit van het puberleven zoals dat wordt weergegeven in ‘Hacked’?

TENGAN «Ik vind het een herkenbare tot zelfs confronterende dramareeks. Ik behoor tot de eerste generatie die met smartphones en ­sociale media is opgegroeid. ‘Hacked’ toont de mogelijkheden, maar ook de valkuilen en gevaren. We vertrouwen veel toe aan onze gsm en delen ons leven en dat van anderen makkelijk op sociale media, en dat kan weleens fout aflopen.»

HUMO Adanne zet een seksfilmpje van een ander op het internet. Heeft zij de gevolgen daarvan goed ingeschat?

TENGAN «Duidelijk niet. Zij en haar vriendin betrappen een klasgenote in actie en ­vinden er niets beter op dan de smartphone boven te halen, zoals ze bij elke opmerke­lijke gebeurtenis in hun leven doen. Dat filmpje heeft catastrofale gevolgen, vooral voor het meisje in de video. Adanne beseft pas achteraf hoezeer ze in de fout is gegaan. Ze voelt zich schuldig en weet niet wat te doen.»

HUMO Hoe erg zou jij het vinden als een onbekende jouw smartphone hackt?

TENGAN «Verschrikkelijk. Da’s alsof een vreemde mijn dagboek zou lezen.»

HUMO Zit jij vaak op sociale media?

TENGAN «Meer dan ik zou willen. Ik ben tijdens de lockdown lichtelijk verslaafd geraakt aan TikTok. Die app heb ik inmiddels verwijderd. Ik vind sociale media niet bepaald productief, maar toch voel ik de neiging om er dagelijks op te zitten, als een soort automatisme.»

HUMO De afleveringen van ‘Hacked’ duren zo’n 12 minuten. Een meerwaarde?

TENGAN «’t Is bingewatchmateriaal, hè. Nu, ik hou ook van een serie die haar tijd neemt, zoals ‘Euphoria’, ‘Peaky Blinders’ of ‘­Breaking Bad’. Ik ben net aan ‘Game of Thrones’ begonnen, beter laat dan nooit.»

HUMO Ben je dankzij ‘Hacked’ een beroemdheid op school?

TENGAN «Nee. Een jongere student ­bekende wel dat hij de serie goed vond, wat ik heel schattig vond. Mijn vrienden zijn natuurlijk trots. En één vriendin vertelde me dat ze tijdens het kijken niet langer Helena maar Adanne zag, wat ik een bijzonder mooi compliment vond. That’s about it.»

